Zmaji so zelo uspešno začeli novo sezono. V zadnjem letu dni so osvojili kar štiri lovorike. Foto: www.alesfevzer.com

Razlika med najboljšima slovenskima kluboma že dolgo ni bila tako očitna. Zmaji so zanesljivo dobili oba letošnja derbija in hitro poskrbeli, da bo vitrina tudi v letošnji sezoni polna. Že na Poletni ligi na Bledu so prevladovali v drugi polovici tekme, v finalu Pokala Slovenije pa so bili še precej bolj učinkoviti (8:4).

Razmere v Tivoliju so urejene, kar se opazi na vsakem koraku. Igralcem ni treba skrbeti, ali so plače na tekočem računu, in to je osnova za resno tekmovanje. V Podmežakli so začeli novo zgodbo z mlado ekipo, ki veliko obeta, a potreben je čas. Izkušeni igralci bodo morali pokazati precej več in biti zgled številnim obetavnim hokejistom.

Jure Vnuk ni mogel računati na kapetana Aleša Mušiča, ki je bil zelo dobre volje na tribuni, saj so njegovi soigralci blesteli v napadu. Obramba res ni bila dobra, a osem zadetkov na finalni tekmi je vredno pohvale.

Jure Vnuk se je drugič zapored veselil zmage v pokalu v dvorani Zlato polje, ki pa mu vseeno ni pri srcu. Foto: www.alesfevzer.com

Jure Vnuk o organizaciji: Grozno je bilo!

"Zadovoljen sem z učinkovitostjo, saj smo imeli kar osem različnih strelcev. Imamo visoke cilje. Želimo igrati všečen hokej. Treba bo popraviti igro v obrambi, en gol smo si zabili kar sami. Razmere za igro v Kranju so slabe, plošček je skakal. Na lepših ledenih ploskvah bi videli lepše akcije," je poudaril uspešni trener Ljubljančanov.

Vnuk je bil sredi avgusta ob našem pogovoru zelo razočaran, ko je HZS objavil, da bo pokalno tekmovanje znova v Kranju.

"Pokalno tekmovanje je bilo zelo slabo organizirano. Garderobe so premajhne, le eni tuši za tri ekipe. Grozno je bilo! V polfinalu sploh ni bilo rešilnega avtomobila," je brez dlake na jeziku organizacijo v premajhni dvorani Zlato polje kritiziral Vnuk.

Gorše zadel na vseh tekmah in dobil pogodbo

Zelo je opazen velik napredek mladih igralcev. Mark Sever, Anej Kujavec in Martin Bohinc so naredili velik korak naprej. Jaka Bernard je grizel v obrambi. Enes Gorše je zadel na vseh treh tekmah v Kranju in seveda je z odliko opravil preizkus. Dobil je pogodbo za letošnjo sezono.

Mitja Šivic je po 12 sezonah zapustil Francijo. Osem sezon je bil igralec, zadnje štiri pa je treniral Grenoble. V Podmežakli bo moral pošteno zavihati rokave. Foto: www.alesfevzer.com

Ropret: Štirje treningi na dan se že obrestujejo

Anže Ropret je velika okrepitev, saj ima bogate izkušnje. V polfinalu proti Triglavu je dosegel dva mojstrska gola, v finalu pa je že v 4. minuti načel mrežo Jeseničanov. "Prvi cilj smo izpolnili. Pokalni naslov je zelo pomemben za nadaljevanje sezone. To ni bila normalna tekma, saj so goli padali zelo hitro. Tekma je bila polna nervoze, šele na koncu smo prikazali pravo igro. Avgust je bil res naporen. Trenirali smo štirikrat na dan, in to se zdaj obrestuje. Zdaj si bodo tekme sledile in ni veliko časa za trening," je poudaril Ropret, ki je hitro okreval po poškodbi mezinca in bo vsekakor eden izmed nosilcev igre v letošnji sezoni.

Neverjetna napaka izkušenega branilca Kranjca

Le veteran Aleš Kranjc, ki ga je pošteno lomil že v aprilskem finalu Alpske lige proti Pustertalu, ni v formi. Naredil je res neverjetno napako v 18. minuti, ko je poslal plošček od drsalke vratarja Žana Usa v lastno mrežo.

Olimpija ima močno ekipo. Vodstvo kluba želi osvojiti tunir za celinski pokal oktobra v Rittnu, v Alpski ligi pa je prvi cilj preboj med šesterico, ki pomeni igranje v končnici.

Jeseničani so bili zelo potrti po zadnjem pisku sirene. V Alpski ligi jih čaka trnova pot do končnice. Foto: www.alesfevzer.com

Izjemna poteza Severja presekala železarje

Jeseničani so prikazali dva obraza. Do prekinitve zaradi dimne bombe, ki so jo vrgli njihovi navijači po pol ure igre, so bili enakovreden tekmec. Unovčili so dva "power playa". Presekal jih je zadetek Marka Severja v 34. minuti. Andreju Hebarju je plošček ušel iz napadalne tretjine ravno v trenutku, ko je Sever zadrsal iz kazenske klopi. Sam je krenil proti vratom in z izjemnim bekhendom poslal plošček pod prečko. Po tej sijajni potezi se železarji niso več pobrali.

Predsednik HZS-ja Matjaž Rakovec je predal pokal Žigi Svetetu, ki je bil kapetan, saj je bil Aleš Mušič poškodovan. Foto: www.alesfevzer.com

Tavželj: S toliko napakami ne moreš osvojiti pokala

"Poraz nas boli, ker smo se znova popolnoma izgubili v drugi tretjini. Že na Poletni ligi na Bledu je bilo tako. Naredili smo ogromno napak in Olimpija je to izkoristila. Imajo veliko dobrih posameznikov, ki ne potrebujejo veliko priložnosti. S toliko napakami ne moreš osvojiti pokala. Ta poraz bo velika motivacija za naprej. Vsi se zavedamo, da imamo veliko potenciala," je razlagal kapetan Andrej Tavželj.

Šivic: Po domače povedano, se 'podelamo v gate'

"Po domače povedano, se 'podelamo v gate'. O tem smo se pogovarjali že po porazu na Bledu. V prvi tretjini smo dobri, dobivamo dvoboje in z njimi drsamo. V drugi tretjini smo se potegnili nazaj in vse je šlo navzdol. Tekma se je obrnila, ko smo imeli v drugi tretjini prednost dveh igralcev več. Nismo je unovčili, nato pa smo prejeli gol. Olimpija je bila precej boljša. Mi smo imeli le nekaj svetlih trenutkov. To je proti zmagovalcem Alpske lige absolutno premalo. Porazi morajo boleti in so motivacija za naprej," izgovorov ni iskal trener Mitja Šivic.

500. derbi bo 26. oktobra v Tivoliju

Derbi ima še vedno posebno veljavo v Sloveniji. 499. po vrsti je napolnil dvorano Zlato polje. Jubiljeni 500. derbi bo 26. oktobra v Tivoliju.