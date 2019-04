"Spet je bilo nekaj nepotrebnih prekrškov, Korejci so to znali izkoristiti. Prevzemam odgovornost za poraz, ni pa še konec turnirja. Imamo še tri tekme. Zdaj potrebujemo regeneracijo, nekateri igralci so bolj utrujeni kot drugi, danes smo igrali na tri napade. Analizirali bomo današnjo tekmo in se pripravili na četrtek," pravi selektor Jan.

Slovenci so praktično že izgubili realne možnosti za napredovanje med elito. Foto: www.alesfevzer.com

Ken Ograjenšek: "Začeli smo dobro, narekovali ritem, več smo drsali, oni so delali prekrške. Potem pa so v nadaljevanju oni dobili 'momentum' in ko se to zgodi, se je težko vrniti. Dali so nam nekaj golov po sreči. Mi smo se borili do konca, a ni šlo noter, tako da je prisotno razočaranje."

Boštjan Goličič: "Vodstvo nas ni uspavalo. Naša največja težava je nedisciplina, preveč napak, preveč prekrškov. To bomo morali popraviti do naslednje tekme. Korejci so se branili in čakali na svoje priložnosti. Mi smo poskušali preveč na silo. Na koncu smo dali vse od sebe, a smo bili kar malo zafrustrirani. Njihov vratar je bil danes zelo dober in očitno so si danes bolj zaslužili zmago."

Blaž Gregorc: "Naredili smo nekaj napak, oni so to izkoristili. Po treh golih nismo mogli priti nazaj v igro. Trudili smo se, a nam ni uspelo. Ne vem, zakaj do tega prihaja, moramo pa dati glave gor in odigrati bolj zbrano."