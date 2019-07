Matjaž Kopitar je Slovenijo prvič vodil od decembra 2010, ko je nasledil Johna Harringtona, pa do konca elitnega SP-ja 2015 na Češkem, ko je odstopil s položaja glavnega trenerja. Slovenijo je vodil tudi na elitnem SP-ju 2011 na Slovaškem, na domačem drugoligaškem SP-ju 2012, na elitnem SP-ju 2013, na olimpijskih kvalifikacijah 2013, na OI 2014, na drugoligaškem SP 2014 in nazadnje na elitnem SP-ju v Ostravi 2015. Foto: www.alesfevzer.com

Kopitar je bil v ožjem izboru za to mesto že lani, a takrat zaradi klubskih obveznosti v Los Angelesu naloge ni sprejel, zdaj se je z delodajalci v Kaliforniji dogovoril, da ga selektorsko delo ne bo oviralo.

"Obveznosti v klubu v Los Angelesu so iste, kot so bile, a lani še nisem vedel, kaj me čaka. Takrat ni bilo posluha z njihove strani. Letos sem, ko smo imeli po sezoni sestanek v LA-ju, izrazil željo, da bi bil selektor. Razložil sem svoj pogled na delo v klubu, obseg tega dela mi dovoljuje, da tukaj delam stoodstotno," je na novinarski konferenci na Jesenicah, kjer so se na strokovnem sestanku zbrali selektorji vseh slovenskih ekip, dejal Kopitar.

"Vrnil sem se na obojestransko željo. Moram reči, da sem delno pogrešal delo z našimi fanti. To je tudi eden od razlogov, da sem sprejel delo. Izgubljam ne prav rad, a tudi to bo prišlo. Stvari se spreminjajo, nekateri nehajo igrati, drugi se starajo. Izziv bo najti mlajše igralce. A to ne pomeni, da lahko črtamo izkušene. Nimamo bazena, da bi se jim lahko odrekali," je poudaril Kopitar.

Poudaril je, da nikogar ne želi črtati s seznama. "Pomlajevanje ja, ne pa odpovedovanje. Če je nekdo pri 37 letih v formi, v pravi kondiciji ... potrebujemo izkušene igralce," pravi Kopitar. Ni se še pogovoril z Janom Muršakom o njegovi odločitvi o koncu kariere, s številnimi kandidati za ekipo pa se je ali pa se še bo v kratkem osebno pogovoril.

V novi sezoni je najprej na sporedu novembrski prijateljski turnir v Rigi, sledijo kvalifikacije za OI 2022 na Jesenicah in konec aprila še boj za vrnitev med elito svetovnega hokeja na domačem ledu. Slovenija se bo med 27. aprilom in 3. majem 2020 srečala z Južno Korejo, Madžarsko, Romunijo, ki je prišla iz tretjeligaške skupine, ter Avstrijo in Francijo, ki sta letos izpadli iz elite.

Savolainenu vloga pomočnika najbolj usteza

Kari Savolainen, ki je močno povezan s slovenskim hokejem, je bil nazadnje selektor lani na olimpijskih igrah v Pjongčangu in nato na svetovnem prvenstvu v Budimpešti. Zdaj bo pomočnik selektorja, kar mu bolj ustreza, a obenem bo počasi prevzel vajeti vodenja oziroma povezovanja vseh selekcij v Sloveniji.

"Vesel sem, da sem tukaj. Zdaj kot del slovenske ekipe, skupaj s prijateljem Matjažem. Imava lepe spomine na skupno delo v preteklosti, dobro se poznava in lahko bova dobro delala v prihodnje. V bližnji prihodnosti pa bom pomagal tudi zvezi, ne le kot pomočnik selektorja. Prevzel bom delo v razvoju nacionalnih ekip. Zdaj to postaja mogoče, ker se bom na Finskem konec leta upokojil," je dejal Savolainen.

Slovenski hokej spremlja že od leta 1998

"Strast me še ni zapustila, vem, kako bi lahko delali. Danes smo imeli že sestanek s trenerji, skupaj bomo sprejemali odločitve za prihodnost. Vedno spremljam slovenski hokej, vse od leta 1998. Zdaj smo že res dobri prijatelji, ostajamo v stiku. Zanimam se tudi za igralce, kako napredujejo. Slovenija je postala moja druga ekipa," je še dodal Finec.