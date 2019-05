Sangwook Kim (številka 19) je najboljši strelec turnirja v Nursultanu. Foto: EPA

Dvoboj risov z Litovci, ki bo v nedeljo ob 8.30, boste lahko spremljali na TV SLO 2 in MMC-ju. Slovenci imajo precej več časa za pripravo na obračun, s katerim si lahko zagotovijo obstanek v drugem razredu, saj so se z Madžari, ki se prav tako borijo za obstanek in so jih risi nadigrali s 6:0, pomerili že v petek.

Litva je povedla v 14. minuti, ko je že po devetih sekundah izkoristila prvo korejsko izključitev. Po strelu Nerijusa Ališauskasa je ploščico v mrežo zbezal Tadas Kumeliauskas. Za izenačenje je v 43. minuti poskrbel korejski kapetan Sangwook Kim, ki je dosegel četrti zadetek na turnirju v Kazahstanu, toda sedem minut kasneje so Litovci še enkrat matirali nasprotno obrambo. Arturas Katulis je ujel ploščico in s tem preprečil, da bi jo Korejci izbili iz obrambne tretjine. Zadrsal je po desni strani in podal Pauliusu Gintautasu, ki je zadel za končnih 2:1.

4. krog:

JUŽNA KOREJA - LITVA

1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

S. Kim 43.; Kumeliauskas 14., Gintautas 50.

Sobota ob 13.30:

KAZAHSTAN - BELORUSIJA

Odigrano v petek:

MADŽARSKA - SLOVENIJA

0:6 (0:1, 0:3, 0:2)

Štebih 14., Drozg 21., 24., Kuralt 31., Kopitar 55., Hebar 59.