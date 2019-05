David Rodman je skoraj uspel spraviti plošček prek golove črte, branilci Belorusije so ga uspeli v zadnjem trenutku odbiti. Glavni sodnik si je ogledal posnetek in pravilno je odločil, da plošček ni prečkal črte. Foto: MMC RTV SLO/Blaž Oman

Risi še nikoli niso tako slabo začeli prvenstva drugega kakovostnega razreda. Belorusija je bila precej boljši tekmec (4:1). Skoraj vsak dvoboj ob ogradi so risi izgubili, imeli so šest "power playev", a niso izkoristili niti enega. Po izenačenju na 1:1 so hitro prejeli dva zadetka po napakah branilcev.

Luka Gračnar bo zelo verjetno branil tudi v petek proti Madžarom. Foto: MMC RTV SLO/Blaž Oman

Selektor Ivo Jan je bil vidno potrt. Po porazu z Južno Korejo je zamenjal vratarja. Matijo Pintariča je zamenjal Luka Gračnar, ki pa tudi ni uspel preprečiti poraza. "Ko je bilo na ledu po pet igralcev, je bila igra izenačena. Odločala je igra z igralcem več. Oni so prvega izkoristili, nato pa se jim je plošček v zadnji tretjini dvakrat odbila naravnost na palico. Na takih tekmah odločajo malenkosti," je poudaril Gračnar.

"Tekma se je zlomila po drugem prejetem zadetku. Po tistem uvodnem 'power-playu', ko smo prejeli zadetek, smo mi narekovali ritem. Pritiskali smo, do njihovega drugega gola smo mi imeli premoč. A šteje izid, več kot očitno je, da imamo težave z doseganjem zadetkov. Tudi z igralcem več smo imeli lepe priložnosti, manjka nam tudi malo sreče, a to si je treba zaslužiti. Igralcem nimam česa očitati, borili smo se do konca, prišlo je do manjšega padca zbranosti po doseženem golu. Zdaj je, kar je, ni več boja za elito, čaka nas boj za obstanek. Verjamem, da se bomo zbrali in našli dodatno moč, da zmagamo jutri poti Madžarski in zadnjo tekmo poti Litvi," je pojasnil 44-letni Jan, ki je bil zadovoljen z vratarjem Gračanarjem, ki bo zelo verjetno branil tudi v petek proti Madžarom.

Zadetki iz zadnje tretjine tekme Belorusija – Slovenija

Kopitar: Premalo je bilo pravih priložnosti

Anže Kopitar, ki je bil na ledu več kot 23 minut, še vedno čaka na prvi zadetek na tem prvenstvu: "Ni bila tako slaba tekma, kot kaže končni rezultat. Poraz je poraz in občutek ni najboljši. Belorusi so igrali agresivno, mi pa nismo sestavili takšne akcije, da bi si pripravili res dobro priložnost. Nekaj jih je bilo, ne povsem stoodstotnih, ampak premalo. Zdaj moramo dvakrat zmagati za obstanek. Drugega scenarija ni."

Aleksandar Magovac je izgubil kar nekaj odločilnih dvobojev v obrambni tretjini. Branilci niso bili kos agresivnim Belorsom. "Šli smo na zmago, nič se nismo ustrašili, čeprav smo se zavedali, da so favoriti prvenstva. Dokazali smo, da lahko igramo z njimi. Odločila je igra z igralcem več in igralcem manj. Bili smo jim bili precej enakovredni. Časa za obžalovanje ni, pripraviti se moramo na jutrišnjo tekmo z Madžari, seveda gremo na zmago," je povedal Magovac.

Šarangovič popeljal Belorusijo v vodstvo

Madžari po prvi zmagi lažje dihajo

Lani v Budimpešti so risi začeli z dvema porazoma, a so se nato pobrali. Premagali so Madžarsko in Kazahstan in imeli vse do zadnje minute proti Italiji možnost za vrnitev za elito. Zdaj je položaj precej drugačen. Madžarska je bila vedno "redna stranka" Slovencev na velikih temovanjih, a to nikoli ni bila tekma v boju za obstanek. Po zmagi nad Litvo s 4:1 izbranci Gergelyja Majorossa precej lažje dihajo. V petek bodo lahko sproščeni, saj je težko verjeti, da lahko po tako visoki zmagi še padejo na zadnje mesto.

V vratih je bil tokrat Adam Vay, potem ko je na začetku prvenstva branil Bence Balizs. Zelo nevaren je tudi drugi napad, kjer blestita Istvan Sofron in Istvan Bartalis. Madžari imajo štiri zelo izenačene napade.