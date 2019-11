Matija Pintarič je zaklenil svojo mrežo, Slovenci pa so z zadetkoma Anžeta Kuralta (desno) in Roka Tičarja (levo) z 2:0 ugnali Belorusijo. Foto: www.alesfevzer.com

V prvi tretjini ni bilo zadetkov, v drugi pa je bil v 35. minuti uspešen Anže Kuralt. Podajalca sta bila Klemen Pretnar in Rok Tičar. Slovenci so vse do konca držali minimalno prednost, zmago pa je deset sekund pred koncem z zadetkom v prazno mrežo potrdil Tičar.

Junak tekme je bil tudi Matija Pintarič, ki je zaklenil mrežo. Razglasili so ga za igralca tekme.

"Zelo, zelo sem zadovoljen. Pokazali smo veliko želje, drsanja, garanja. Imeli smo veliko priložnosti, vseh nismo izkoristili, zato smo na koncu trepetali za zmago. Pozna se, da nekateri igralci še niso bili v takih vlogah, nekateri so celo prvič z nami. Malce je bilo opaziti, da se bojimo zmagati, a končalo se je dobro, fantom pa moram le čestitati," je dejal selektor Matjaž Kopitar.

Spomnimo: pred pol leta so Belorusi Slovence na svetovnem prvenstvu divizije I v Kazahstanu ugnali s 4:1.

Slovenija je včeraj po kazenskih strelih izgubila z Latvijo, v soboto pa varovance Matjaža Kopitarja čaka še obračun s Francijo.

Za rise je turnir v latvijskem obmorskem mestu Liepaja dobrodošla priprava na olimpijske predkvalifikacije skupine G, ki jih bodo februarja prihodnje leto gostile Jesenice.

Izidi, 2. dan:

BELORUSIJA - SLOVENIJA

0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Kuralt 35., Tičar 60.

Ob 18.30:

FRANCIJA - LATVIJA

Sobota ob 12.30:

SLOVENIJA - FRANCIJA

Ob 16.30:

LATVIJA - BELORUSIJA