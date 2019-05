Stožice bodo po sedmih letih znova gostile svetovno prvenstvo divizije I. Risi so pred sedmimi leti zmagali. Foto: MMC RTV SLO/Toni Gruden

Risi se bodo merili moči z reprezentancami Avstrije, Francije, Južne Koreje, Madžarske in Romunije.

Še pred tem bodo novembra formo brusili na mednarodnem turnirju iz niza Euro Ice Hockey Challenge v Rigi , kjer bodo njihovi nasprotniki Belorusija, Francija in Latvija, ter nato še februarja prihodnje leto na Jesenicah v sklopu olimpijskih kvalifikacij skupine G, v kateri bodo risi merili moči z Japonsko, Litvo ter najslabše rangirano reprezentanco iz predkvalifikacij (skupine K, L ali M). Zmagovalec skupine G bo igral končne kvalifikacije v eni izmed skupin: D, E ali F. Zmagovalci iz treh skupin se uvrstijo na olimpijske igre 2022.

Slovenska ženska reprezentanca, ki si je v letošnji sezoni izborila pravico nastopa v višjem kakovostnem razredu, bo od 28. marca do 3. aprila 2020 v Katovicah nastopila na svetovnem prvenstvu divizije I-B. Risinje bodo svoje moči merile z izbranimi vrstami Italije, Južne Koreje, Kazahstana, Kitajske in Poljske.

Reprezentanca mladih risov do 20 let, ki je v letošnji sezoni z osvojenim prvim mestom na prvenstvu prav tako napredovala v višjio divizijo bo v prihajajoči sezoni nastopila na svetovnem prvenstvu divizije I-A, ki bo od 8. do 14. decembra 2019 potekalo v Minsku. Na prvenstvu bodo, poleg Slovenije, nastopile izbrane še vrste Avstrije, Belorusije, Danske, Latvije in Norveške.