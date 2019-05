Risi so bili letos v Kazahstanu daleč od napredovanja. Kako pa bo ob spodbudi domačih navijačev? Foto: Blaž Oman

Na prizorišču letošnjih bojev elite v Bratislavi bodo o prirediteljih sicer odločali v petek, a je Slovenija ostala edina kandidatka.

Do danes je bila v igri kot morebitna gostiteljica tudi Romunija z Bukarešto; po pravilih krovne zveze IIHF sicer države, ki so se šele uvrstile v določeno skupino, naj ne bi že prvo leto izvedle SP. Kot so sporočili iz HZS-ja, pa so se Romuni umaknili, tako da se bo Slovenija na petkovih izborih prvenstev edina potegovala za tekmovanje v tem kakovostnem razredu.

Prvenstvo bo v Stožicah v Ljubljani, tako kot nazadnje, ko je leta 2012 Slovenija gostila takšen SP. Na petkovem kongresu IIHF se bodo morali vodilni iz HZS-ja dogovoriti le še o terminu tekmovanja, saj bi Slovenci raje imeli zgodnejši začetek (letošnje SP je potekalo šele prvi teden maja).

Slovenija bo za tekmece imela Južno Korejo in Madžarsko, ki sta tudi ostali v tej konkurenci, Romunijo, ki je prišla iz tretjeligaške skupine, ter Avstrijo in Francijo, ki sta letos izpadli iz elite.

Udeleženci kongresa IIHF pa so že v četrtek potrdili odločitve o gostiteljstvu kvalifikacijskih turnirjev za uvrstitev na prihodnje Zimske olimpijske igre - Peking 2022. Slovenija bo tako na Jesenicah od 6. do 9. februarja 2020 gostila skupino G, v kateri bodo risi merili moči z Japonsko, Litvo ter najslabše rangirano reprezentanco iz pred-kvalifikacij (skupina K, L ali M). Zmagovalec skupine G bo igral končne kvalifikacije v eni izmed skupin: D, E ali F. Zmagovalci iz omenjenih treh skupin se uvrstijo na prihodnje Olimpijske igre.