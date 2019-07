SŽ Olimpija je aprila zmagala v Alpski ligi in v državnem prvenstvu. Foto: www.alesfevzer.com

"Vodstvo kluba se je po tehtnem premisleku in več pogovorih z vodilnimi lige Ebel odločilo, da bo klub tudi v prihodnji sezoni tekmoval v Alpski hokejski ligi," so v klubu zapisali v sporočilu za javnost.

Olimpija je v pretekli sezoni osvojila kar tri lovorike. Aprila so v štirih dneh osvojili dve lovoriki. Najprej so v finalu Alpske lige po zaostanku z 1:3 v zmagah ugnali Pustertal s 4:3, potem ko so kar dvakrat zmagali na Rienzstadionu v Brunicu. Pika na i je bil naslov državnega prvaka. Jeseničani so prvo tekmo dobili s 4:2, po dveh tretjinah povratne tekme pa je bil izid 2:2. V zadnji tretjini so Ljubljančani zabili kar tri gole pred 4.000 gledalci v Tivoliju.

Jure Vnuk od 17. januarja lani vodi zmaje. Zaveda se, da bo zelo težko ubraniti tri naslove. Foto: www.alesfevzer.com

Logar bo na branilskem mestu nadomestil Kristjana Čepona

Jedro ekipe ostaja nespremenjeno. Sestavljenega je približno 90 odstotkov moštva. Nova okrepitev je slovenski reprezentant Miha Logar, ki je prišel iz Francije. V klubu ostajajo zvesti strategiji, ki podpira razvoj slovenskega hokeja, zato bodo tudi v prihodnje moštvo sestavljali zgolj slovenski igralci. Junak finala Alpske lige in finala državnega prvenstva Miha Zajc je odšel v Innsbruck, branilec Kristjan Čepon pa je odšel na Švedsko v Kalmar.

Ekipa je že končala tritedenske bazične priprave, priprave na sezono pa se bodo začele 29. julija. Potrjena je pripravljalna tekma 15. avgusta z Dunaujvarosem v Tivoliju, 16. avgusta z VSV-jem v Beljaku in mednarodna hokejska liga na Bledu med 22. in 25. avgustom.

Prvič bodo Ljubljančani igrali tudi v celinskem pokalu, med 18. in 20. oktobrom v Rittnu.