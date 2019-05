Švedi so zlahka osvojili tretjo zmago. Foto: Reuters

Avstrijci so bili na začetku tekme za nekaj razredov slabši tekmec, Švedi so bili precej hitrejši in vratar Bernhard Starkbaum je bil pod nenehnim pritiskom. Vse zadetke so Švedi dosegli iz bližine po hitrih kombinacijah. Posebej domiselni so bili pri podajah izza vrat.

William Nylander in soigralci so odčitali pravo lekcijo Avstrijcem. Foto: Reuters

Zvezdnik Colorada Gabriel Landeskog je že v 69. sekundi načel mrežo Avstrijcev, nato pa so bili natančni še Marcus Kruger, William Nylander in Adam Larsson. V 15. minuti je protinapad z izjemnim diagonalnim strelom učinkovito zaključil še Adrian Kempe.

Švedi, ki imajo v postavi 19 igralcev iz Lige NHL, so v drugi in tretji tretjini precej znižali ritem. V 46. minuti so povedli z 9:0, nato pa je Michael Raffl znižal na 9:1. To je bil prvi zadetek Avstrije po 172 minutah na tem prvenstvu! Razmerje v strelih na vrata je bilo 36:22.

Norveška, Avstrija in Italija po štirih krogih še nimajo točke. V zadnjih treh krogih bodo na medsebojnih tekmah določili, kdo se bo srečal s Slovenijo na prvenstvu divizije I naslednje leto. Avstrijci so z mislimi že pri petkovi tekmi proti Norveški.

Kanadčani ugnali Francoze

V skupini A je Kanada premagala Francijo s 5:2. Napadalec Detroita Anthony Mantha je zadel dvakrat, v 9. minuti je načel mrežo Francozov ob prednosti igralca več.

SKUPINA A, Košice, 4. krog:

KANADA – FRANCIJA

5:2 (3:0, 0:1, 2:1)

Mantha 9., 49., Nurse 11., Cirelli 17., Stone 51.; Fleury 37., Rech 43.

Ob 20.15:

FINSKA – DANSKA

Lestvica: NEMČIJA 4 4 0 0 0 12:5 12 KANADA 4 3 0 0 1 20:10 9 ZDA 4 2 1 0 1 17:10 8 FINSKA 3 2 0 1 0 9:6 7 DANSKA 3 1 1 0 1 15:6 5 SLOVAŠKA 4 1 0 0 3 13:14 3 FRANCIJA 4 0 0 1 3 8:21 1 VELIKA BRITANIJA 4 0 0 0 4 4:27 0

SKUPINA B, Bratislava, 4. krog:

ŠVEDSKA – AVSTRIJA

9:1 (5:0, 2:0, 2:1)

Landeskog 2., Kruger 3., Nylander 6., Larsson 8., Kempe 15., Rasmussen 30., Lindholm 34., Ekman Larsson 43., Pettersson 46.; M. Raffl 48.

Ob 20.15:

ČEŠKA – LATVIJA