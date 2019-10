Bole drugi na skrajšani etapi v Makarski

Gidič z etapno zmago do skupnega vodstva

Makarska - MMC RTV SLO, STA

Grega Bole se je izkazal v šprintu. Foto: www.alesfevzer.com

Na kolesarski Dirki po Hrvaški je tretjo etapo od Okruga do Makarske dobil Kazahstanec Jevgenij Gidič, drugi je bil v ciljnem šprintu najboljši Grega Bole. Etapo so zaradi slabega vremena in premočnega vetra skrajšali s 165 na samo 66 km.