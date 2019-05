Primož Roglič je imel v zadnjih dneh veliko težav, toda še vedno je v odličnem položaju. Zdaj prihajajo odločilne etape, v torek gre karavana tudi čez prelaz Mortirolo, kjer so se pisale že številne dramatične zgodbe. Klanec je dolg 11,9 km, povprečen naklon je 10,9-odstoten, maksimalen 18-odstoten. Rekord ima Ivan Gotti (42:40 iz leta 1996). Foto: EPA

Še vedno odmeva razburljiva nedeljska 15. etapa, ki je pretežno potekala po trasi Dirke po Lombardiji. Kisovčan je moral zamenjati svoje kolo (okvara menjalnika), ekipni avtomobil je bil zaradi "višje sile" (športni direktor v avtomobilu ekipe Jumbo-Visma je moral na stranišče) daleč, tako da mu je kolo posodil pomočnik Antwan Tolhoek. Med lovom za tekmeci je na spustu Roglič trčil v ograjo. Izgubil je 40 sekund. Imel je slab dan, a je izgubil le bitko, nikakor pa ne vojne.

Roglič: Ekipa je naredila nekaj napak, zdaj pa gremo naprej

"Usedli smo se in pogovorili"

"Včeraj je bilo kar nekaj težav. Srečen sem, kako se je vse razpletlo. Kot ekipa smo včeraj naredili kar nekaj napak. Usedli smo se in pogovorili. Gremo naprej, pred nami je zadnji teden, kot vedno bo ta odločilen," je Roglič na današnji novinarski konferenci povedal novinarjem RTV Slovenija. Je zdaj hujši nasprotnik Nibali ali Movistar s Carapazom in Lando? "Bomo videli. S tem se ne obremenjujem. Nibali ima izkušnje, dobre rezultate z Grand Tourov, poleg tega dirka doma in bo gotovo še zelo nevaren."

Polanc: Velik cilj je ostati med deseterico

Tekmeci ob Rogličevih težavah navili ritem

Tekmeci so v nedeljo samo čakali na težave Rogliča in jih poskušali čim bolje unovčiti. Pavel Sivakov (Team Ineos), ki nosi belo majico najboljšega mladega kolesarja na letošnjem Giru, je prepričan, da je Movistar (ekipa nosilca rožnate majice Richarda Carapaza) močno pospešil, ko je imel Roglič mehanske težave, kar se mu ne zdi pošteno. Nepisano pravilo v kolesarstvu pravi, da se takšnih težav tekmeca ne sme izrabiti za napad. Roglič za stavnice ni več prvi favorit za končno zmago. Najboljše karte naj bi imel Richard Carapaz, ki ima po zaslugi izjemnega sobotnega pobega in zmagi v Courmayeurju rožnato majico. Beg ni pustil posledic, tudi na nedeljski etapi je bil suveren, po Rogličevih težavah je prednost povečal na 47 sekund.

Na druženje z novinarji so prišli štirje, govoril je le eden.

Carapaz za miren spanec potrebuje dodatno minuto zaloge

V njegovi ekipi Movistar niso enakega mnenja kot stavnice in se zavedajo, da je 47 sekund premalo, saj bo zadnji dan dirke v Veroni 17-kilometrski kronometer, na katerem Carapaz ne bo konkurenčen Rogliču. Uvodni dan Gira je na kronometru za Rogličem zaostal 47 sekund, na drugem kronometru pa 1:55. "Roglič nima rožnate majice, vseeno pa je virtualno vodilni, saj je odličen kronometrist. Mislim, da Richard potrebuje vsaj še minuto več naskoka, da se bo lahko sprostil," je povedal vodja ekipe Eusebio Unzue.

Treba bo tudi napadati

Kako naj se Roglič loti štirih gorskih etap v Dolomitih, je zdaj ključno vprašanje. Taktika, ki jo je imel v drugem tednu (slediti Nibaliju), morda ne bo dovolj. Toda, ali bo imel brez pravih pomočnikov v najhujših klancih dovolj moči za kakšen napad, da bi se v skupnem seštevku približal Carapazu? Ekvadorcu vsekakor ne sme več dopustiti nobene samostojne akcije, hkrati pa mora paziti na Vincenza Nibalija. Prekaljeni Sicilijanec bo zadnji teden še kako nevaren, prav tako še niso obupali Majka, Landa, Mollema in tudi Yates.

Trenutek, ko je avtomobil ekipe Jumbo-Visma zaradi višje sile izgubil stik z Rogličem:

Richard Carapaz je od sobote v rožnati majici. Redkokdo si je mislil, da je Ekvadorec tako močen. Za stavnice je zdaj prvi favorit za končno zmago. Foto: EPA

V torek na Mortirolo

Nov spektakel bo že jutri. Po prostem dnevu namreč sledi etapa, ki bi morala biti kraljevska, vendar ne bo, saj kolesarji ne bodo vozili na prelaz Gavia (2618 m), kjer je preveč snega. Etapa (Lovere‒Ponte di Legno) bo dolga 190 km (namesto 226 km), še vedno bo imela 4800 višinskih metrov, vrhunec bo zloglasni Mortirolo, za katerega nam je Martin Hvastija povedal, da je najtežji klanec daleč naokoli: "Ne popušča in ne odpušča. Cilj ni nikoli na vrhu, spust je tehničen in nevaren." Napovedano je hladno vreme z dežjem. Roglič prelaza Mortirolo (največji naklon: 18 odstotkov) še ni vozil.

"Od jutri bomo spremljali drugačen Giro," je povedaal Vincenzo Nibali, ki je Rogliča na novinarski konferenci spet pohvalil, kako je močan, a hkrati dodal, da dirka obrambno in preračunljivo. Nibali ocenjuje, da bi moral v Verono priti s prednostjo od 60 do 90 sekund pred Slovencem, če bo hotel tretjič dobiti Giro. O Carapazu pravi, da dirka sijajno, omenil je tudi Yatesa, češ da še ni odpisan. Foto: EPA

Roglič: 47 sekund je kar precej

Primož Roglič je na novinarski konferenci priznal, da je v nedeljo trpel, imel je tudi težave z želodcem. Na vprašanje, kako komentira prednost Carapaza, je Roglič odgovoril: "Teh 47 sekund je kar precej, toda pred nami je še šest dni dirkanja, šest dni raznih težav, ki se lahko pripetijo vsakomur." Katera naj bi bila najtežja etapa? "Že jutrišnja z Mortirolo, potem pa predzadnja (s prelazom Menghen). A če voziš na skupno razvrstitev, moraš biti z najboljšimi vsak dan. Mortirolo bom prvič vozil na dirki, sem si pa klanec že prej pogledal. Zelo je težak."

Gazzetta: Kam je izginilo Rogličevo kolo?

Dram na letošnjem Giru ne manjka, prav tako ne raznih podtikanj, s katerimi želijo tekmeci in tudi mediji vznemiriti Rogliča. Gazzetta dello Sport se sprašuje, kam je "izginilo" Rogličevo kolo, ki se je pokvarilo med nedeljsko etapo. "V cilju ga ni bilo, niti na moštvenem avtobusu. Zakaj? UCI-jevi inšpektorji ga niso mogli pregledati. Ni se zgodilo prvič, da je moral na Giru zamenjati kolo. Se spomnite leta 2016? Zamenjal ga je med kronometrom in dobil tisto etapo."

"Lepljivi" bidon Primoža Rogliča v nedeljski etapi, zaradi katerega so nekateri zahtevali, da ga kaznujejo s pribitkom desetih sekund: