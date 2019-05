Kaj je ključna razlika med enotedenskimi kolesarskimi dirkami in trojico Grand Tourjev? Dva dodatna tedna, kjer so zbrane skorajda vse gorske etape, in kot učijo zgodbe zadnjih treh let, so preobrati tretjega tedna obvezna začimba Gira d'Italia.

Roglič je prvi kolesar po 19 letih, ki je na Giru dobil dva kronometra. Zadnji dan na 21. etapi bo imel Kisovčan še eno priložnost za pridobivanje sekund v vožnji na čas v Veroni. Foto: EPA

Roglič od blizu priča Kruijswijkovi tragediji

Edina nizozemska ekipa svetovne serije je tri dni pred koncem Gira 2016 držala rožnato majico vodilnega s prednostjo treh minut in več. A na petkovi 19. etapi od Pinerola do Risoula je Steven Kruijswijk ostal brez pomočnikov, takrat je bil debitant na velikih dirkah Primož Roglič v ozadju, ker so ga pri Jumbu hranili za supersoboto. Nizozemec je na spustu z vrha Colle dell'Agnello padel in zapeljal v sneg, sledila je cela kalvarija s kolesom. Zmagovalec etape je bil Vincenzo Nibali, ki je napadel še naslednji dan in tako zaostanek 4 minut in 43 sekund za Kruijswijkom pred petkovim štartom na koncu spremenil v drugo zmagoslavje na Dirki po Italiji. Jumbo je takrat imel skromno gorsko zasedbo, Kruijswijk pa je z defenzivno vožnjo, a pokrivanjem vseh ključnih skokov s tremi zaporednimi drugimi mesti prišel do občutne prednosti, dokler ni prišlo do omenjenega padca, ko ni imel ob sebi niti pomočnikov, blizu pa tudi ne spremljevalnega vozila.

Dumoulin zadnji dan do zmage, Yates v etapi izgubil pol ure

Dodamo še dvojni preobrat v zadnjih dolomitskih etapah v dvoboju Tom Dumoulin ‒ Nairo Quintana iz Gira 2017, ko je NIzozemec na zadnji dan s kronometrom osvojil jubilejno 100. Dirko po Italiji. Tukaj je seveda lanski epski napad Chrisa Frooma na Finestre in debakel Simona Yatesa, ki je s polurno izgubo na 19. etapi z vrha razpredelnice strmoglavil daleč nazaj, Anglež je imel predtem 3 minute in 22 sekund prednosti pred rojakom. Nauk: tudi prednost 3 ali 4 minut ti do konca zadnje gorske etape ne zagotavlja rožnate parade.

"Izguba minute čisto sprejemljiva"

Zdaj tudi uradno prvi izzivalec Rogliča in prvi italijanski adut Vincenzo Nibali predobro ve, kaj vse prinašajo gore, ob tem pa ne skriva dobre pripravljenosti in forme, ki se pri njem tradicionalno stopnjuje do zadnjega tedna. "Roglič je specialist za kronometer, tako da izguba minute je čisto sprejemljiva," je razplet nedeljskega boja z uro v San Marinu povzel 34-letni Italijan, ki za Slovencem po novem zaostaja za minuti in 44 sekund ter je skupno na 11. mestu pred vsemi drugimi kapetani.

Vincenzo Nibali je zadovoljen s položajem po devetih etapah in gre samozavestno po tretjo zmago na Dirki po Italiji. Tradicionalno "morski pes" blesti v zadnjem tednu, ko bodo na sporedu kar 4 težke gorske etape. Foto: EPA

Zaključek podaljšanega prvega tedna Gira in prvi dan počitka po opravljeni 9. etapi prinaša razmislek, kakšno je stanje po odstopu favorita Toma Dumoulina in vseh peripetijah na izredno deževnem letošnjem italijanskem krogu. Razvpiti športni direktor Johan Bruyneel, ki je vodil Lancea Armstronga in njegova moštva k nečistim zmagam, je v podkastu The Move že pred dnevi ocenil: "Roglič je zdaj najmočnejši, a s šibkim moštvom. Gre za dirko vseh proti Rogliču in Jumbo-Vismi."

Landa, Yates in Lopez zdaj morajo napadati

Torej je po obupnem kronometru za Simona Yatesa in Miguela Angela Lopeza zdaj samo še dvoboj Roglič ‒ Nibali?

"Ne, ni tako. Veliko prezgodaj, da bi lahko rekli kaj takšnega. Še vedno je v igri veliko kapetanov, ki želijo izigrati svoje karte," je Nibali iz izkušenj gladko zavrnil namero v novinarskem vprašanju. "Še vedno se oziram in upoštevam druge tekmovalce za skupno razvrstitev, kot so Landa, Yates in Lopez, ki so sicer izgubili nekoliko več, a bodo morali zato napadati, s čimer bo dirka postala še zanimivejša," je pojasnil prekaljeni morski pes iz Messine.

Drugi teden Gira 2019 Ponedeljek:

prost dan

Torek:

Ravenna-Modena, 145 km

Sreda:

Carpi-Novi Ligure, 221 km

Četrtek:

Cuneo-Pinerolo, 158 km

Petek:

Pinerolo-Ceresole Reale, 196 km

Sobota:

St. Vincent-Courmayeur, 131 km

Nedelja:

Ivrea-Como, 232 km

Dva ciljna vzpona in v nedeljo Po Lombardiji

Kapetan močno slovensko obarvane Bahrain-Meride ima za gore dva odlična pomočnika Domenica Pozzoviva in Damiana Carusa, ki je bil prvi teden zaradi bolezni na robu odstopa, a jim ga je uspelo pripeljati do prvega dne počitka. Nibali bo tako lahko nadzoroval položaj v 13. in 14. gorski etapi. V petek se štarta v Pinerolu, zaključi pa z vzponom na Lago Serru (20,3 km ciljnega vzpona s povprečnim naklonom 5,9-odstotka, zadnjih 6 km z 8,9-odstotnim naklonom).

V soboto bo v dolini Aoste do cilja v Courmayeurju kar 5 gorskih ciljev, predzadnji bo strmi San Carlo (10,5 km s povprečno 9,8-odstotnim naklonom), cilj pa prav tako navkreber do vzpenjače za Mont Blanc. V nedeljo sledi 15. etapa, ki bo v zaključnem delu potekala po trasi kolesarskega spomenika Po Lombardiji s ciljem v Comu, kjer je v zadnjih 4 letih Nibali dvakrat slavl.

Simon Yates je doživel črn dan na kronometru, a zdaj lahko brez zavor počne, kar ljubi ‒ napadanje med vzponom. V karavani Gira se špekulira, ali lahko sklene zavezništvo z Lando in Lopezom. Tudi Jumbo išče pomoč, namiguje se na Jungelsa in belgijski Quick-Step. Foto: EPA

Trojica, ki nima več kaj izgubiti

Vendar kot je poudaril Nibali, so preostali predvideni kandidati za skupno razvrstitev ob večminutnih zaostankih prisiljeni v napade. Simon Yates se bo po nedeljskem razočaranju in zaostanku 3:46 za Rogličem lahko prepustil običajni svoji vožnji ‒ napad na vsak klanec, pri čemer ima pri Mitchelton-Scottu dobro podporno zasedbo, zlasti gorsko kozo Mikela Nieveja in Estebana Chavesa, drugega z Gira 2016.

Na papirju najmočnejše moštvo za gorsko ofenzivo ima Astana. Superman Lopez za Roglo zaostaja za 4:29, a zato je skupno na 10. mestu Pello Bilbao, ki je izvrsten hribolazec. V nenavadnem položaju je Movistar, katerega kapetan Mikel Landa je izgubil največ od omenjenih favoritov ‒ 4:52 za Rogličem. Vendar Bask lahko zamenja cilj in se bori za modro majico najboljšega hribolazca in prepusti boj za rožnato Richardu Carapazu (3:16 za Rogličem), ob tem sta že zdaj skupno visoko Jose Rojas in Andrey Amador.

Napočil čas za Majko ali Mollemo

Moštvo Bora-Hansgrohe je eno bolj zadovoljnih zasedb na Giru. Šprinter Pascal Ackermann nosi majico za osvojene točke, dvojec Davide Formolo ‒ Rafael Majka pa loči le sekundo, zaostajata pa manj kot 3 minute za Slovencem. V nedeljo se je najbolj smejalo Baukeju Mollemi, ki je takoj za Nibalijem in zaostankom 1:55 za Rogličem kot kapetan Trek-Segafredo vložil resno kandidaturo, da po letih razočaranj na velikih dirkah resno napade zmagoviti oder.

It was an incredible winning display from @rogla in yesterday's #Giro Time Trial, and it included this massive effort in the final 2km:

Time: 4’58”

Avg Speed: 24.4km/h

Max Speed: 42.5km/h

Avg Power: 420W

Avg Cadence: 95rpm

Hats off to the @JumboVismaRoad man for a superb ride! pic.twitter.com/9ERjWi7TYc — Velon CC (@VelonCC) 20. maj 2019 Statistika vožnje Rogliča ob nedeljski etapni zmagi.

Bo Polanc lahko dirkal na prvo deseterico?

Ob tem ima svojo računico za napredovanje vsaj še Ilnur Zakarin, kapetan Katuche-Alpecin, in Luksemburžan Bob Jungels, prvi adut Deceuninck-Quick Step za skupno razvrstitev. Če obramba rožnate majice Valeria Contija hitro spodleti, se odpirajo vrata za dirkanje na skupno uvrstitev tudi Janu Polancu (UAE Team Emirates), ki je bil ne nazadnje pred dvema letoma na koncu odličen 11.

Veliki minus izguba De Plusa

Če pride vsaj do enega zavezništva v trojčku Mitchelton-Astana-Movistar in sodelovanja pri napadih, se obeta Jumbo-Vismi trpljenje v gorah. "Roglič je najmočnejši, a Jumbo je močno oslabljen," poenoteno oceno karavane vidi Leon de Kort, kolesarski novinar za vodilni nizozemski časopis De Telegraaf. Pred Girom je Roglič ostal brez najizkušenejšega pomočnika z več uvrstitvami v Top10 na velikih dirkah Roberta Gesinka. Nato je bolezen prisilila k odstopu Laurenta De Plusa, prvega pomočnika za gorske zaključke, ki je vso sezono dirkal ob Rogliču in mu z diktiranjem tempa tlakoval pot k zmagam v Emiratih in od Tirenskega do Jadranskega morja.

Roglič na dan počitka slabi dve minuti za Contijem

Mladi in neizkušeni, a s pravimi nogami

Breme gorskih pomočnikov pada zdaj v celoti na Antwana Tolhoeka, ki se je izkazal na lanskem Tour, in Seppa Kussa, ki je tik pred zdajci namesto na domačo Dirko po Kaliforniji odletel v Italijo. Tretji pomočnik za hribe je Koen Bouwman. Nizozemca sta stara 25 let, Amerčan Kuss pa 24.

"Raje imam dobre noge v hribih kot izkušnje brez pravih nog," je slikovit športni direktor Jumbo-Visme Addy Engels, zakaj je Rogličeva podporna zasedba tako mlada in ima skupaj vsega 6 nastopov na tritedenskih dirkah. Do petka bi vseeno moralo vladati zatišje, nato pa bo 9 dni pokalo na vso moč.

Na vrhu klancev se gre mož na moža

"Primož je odličen vodja moštva na cesti, hkrati jih lahko vodimo iz avtomobila. Po prvih resnih hribih bomo videli, kdo je kje in v kakšnem stanju. Verjamemo, da bodo naši hribolazci ob Primožu. Na koncu etap bo šlo mož na moža in najmočnejši bo zmagal," je Engels prepričan, da bo Roglič na koncu sam odločil v svojo korist.