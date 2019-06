Sprejem za Rogliča, Polanca in Pogačarja

Primož Roglič je 102. Dirko po Italiji končal na izjemnem tretjem mestu. Zasavčev dosežek se je zapisal v zgodovino slovenskega kolesarstva, saj doslej še nobenemu Slovencu ni uspelo končati na zmagovalnem odru ene izmed tritedenskih dirk.

Ni bilo več energije za veselje

Ker je bil prvi teden dirkanja tako izjemen, je kazalo, da bi lahko dirko tudi dobil, a nato so se začele težave, predvsem pa je pogrešal pomoč moštvenih sotekmovalcev: "Na tritedenskih dirkah se zgodi ogromno stvari, ki si jih ne želiš. Že pred štartom smo bili hendikepirani zaradi poškodbe Gesinka, nato smo izgubili še De Plusa. Zame je bilo ključno, da se od 14. etape nisem dobro počutil. Vseeno sem vedno dal svoj maksimum. Tudi včeraj na kronometru mi je bilo kar malo žal, da sploh nisem imel prave energije, da se veselim. Vse je šlo kar mimo."



Vsi proti meni!

"Predvsem je bila razlika, da sem v ključnih trenutkih vedno ostal sam in vsi so dirkali proti meni. Vsi so vedeli, da sem problem in že od štarta delovali v tej smeri, da jaz ne zmagam."

Carapaz? Nismo mu bili dorasli

Dirko po Italiji je dobil Ekvadorec Richard Carapaz, ki ni bil na seznamu favoritov. "Presenetil je vse. Nismo bili dorasli. Tudi sam nisem imel pravih nog, nisem se počutil OK."



Z Nibalijem nima težav

O odnosu z Vincenzom Nibalijem (Italijan je sprožil nekaj strupenih bodic) je Roglič povedal: "Izgleda res tako, kot da najin odnos ni v redu. Jaz nimam težav. Takoj po kronometru sva se pogovarjala in si čestitala, je pa res, da potem na odru v areni ni prišel do mene."

Novinarska konferenca z Rogličem, Polancem in Pogačarjem

Roglič je sicer zmagal na dveh etapah ‒ obe vožnji na čas ‒ in pet dni nosil rožnato majico vodilnega. Na sveži kolesarski lestvici je Roglič napredoval na drugo mesto, pred njim je le Julian Alaphilippe.

Čez nekaj dni jasno, ali gre na Tour

Bo julija tekmoval na Dirki po Franciji? "Prihodnji teden se bomo zmenili. V načrtu je bil sicer Tour, ampak tole mi je pobralo več energije, kot sem mislil. Odločili se bomo tako, da bo najboljše zame."



Ljubljana bo ploskala tudi Polancu in Pogačarju

Dva dni je rožnato majico nosil drugi slovenski junak italijanske pentlje Jan Polanc, ki je Giro končal na 14. mestu. Rumeno majico za končno zmago na dirki svetovne serije po Kaliforniji bo na dogodku pokazal tudi Tadej Pogačar.

Trenutno pred mestno hišo v Ljubljani poteka sprejem za Rogliča, Polanca in Pogačarja, ki ga lahko v živo spremljate na MMC-ju.