Foto: EPA

Roglič, ki je z zmago na Dirki po Španiji poskrbel za pravo evforijo na sončni strani Alp, je na stavnicah pred kronometrom v Yorkshiru kotiral zelo visoko, toda vožnja na čas je zelo specifična disciplina, na katero se mora kolesar pripravljati dlje časa, tega pa nekdanji smučarski skakalec zaradi izjemno naporne tritedenske dirke v Španiji ni imel.

Neumno bi bilo pričakovati, da bom na vsaki dirki kar zmagal. Nisem v življenju naredil veliko tako dolgih kronometrov, nisem odvozil veliko cestnih svetovnih prvenstev. Moram voziti, moram biti tu in se učiti. Primož Roglič

Naslov svetovnega prvaka je ubranil Avstralec Rohan Dennis, ki je bil na trasi med Northallertonom in Harrogatom pravzaprav razred zase. Hitro si je privozil 20 sekund prednosti, ta je nato iz kilometra v kilometer le še rasla, ciljno črto je prečkal z več kot minuto naskoka pred drugouvrščenim Belgijcem Remcom Evenepoelom.

Mora voziti, moram biti tu in se učiti

Roglič je ciljno črto prečkal skupaj z Dennisom, za novim starim svetovnim prvakom je zaostal za tri mintue in osvojil 12. mesto. Po sredini preizkušnji je nato sproščeno pokramljal z novinarji in med drugim večkrat poudaril, da nad končnim razpletom kronometra ni razočaran. "Neumno bi bilo pričakovati, da bom na vsaki dirki kar zmagal. Nisem v življenju naredil veliko tako dolgih kronometrov, nisem odvozil veliko cestnih svetovnih prvenstev. Moram voziti, moram biti tu in se učiti," je dejal Roglič in nadaljeval: "Zakaj pa bi bil razočaran, pišuka? Razočaran bi bil, če bi celo leto treniral za to in mi ne bi uspelo. Konec koncev, saj sem veliko dobrih stvari letos osvojil."

Roglič je ciljno črto prečkal skupaj z Rohanom Dennisom, ki je ubranil lanski naslov iz Innsbrucka. Foto: EPA

Raje Tour kot specifičen kronometer

Kolesar Jumbo-Visme, ki je letos zmagi na Vuelti dodal še tretje mesto na Giru, je bil s sedmo silo povsem iskren: "Bom po pravici povedal. Raje dobim Tour de France kot specifičen kronometer. Če je kronometer, kot je bil v Bergnu, sem pa seveda mnogo, mnogo bolj konkurenčen kot pa tukaj," je povedal prvi kolesar sveta na lestvici Mednarodne kolesarske zveze UCI.

Bolečina mu zagotovo ni pomagala

V nedeljo se bo svetovno kolesarsko prvenstvo zaključilo s cestno dirko elite v moški konkurenci. Roglič zaenkrat še ni potrdil nastopa. "Bomo videli, če bom nastopil. Boli me mišica na zadnjici. Moramo pogledati, kaj se dogaja in narediti načrt za naprej," je pojasnil 'Rogla', ki pa bolečine ni uporabil za izgovor na kronometru: "Bolečina mi pomagala zagotovo ni. Ne bom se izgovarjal. Nisem bil blizu. Naredil sem, kar sem lahko, dal 100 odstotkov od sebe in to je bilo to na koncu."

Korošec kot rezerva za nedeljsko dirko

Selektor slovenske moške reprezentance Andrej Hauptman je po izjavi Rogliča napovedal, da se bo s prvim zvezdnikom slovenske ekipe pogovoril, preden sprejme končno odločitev o slovenskih nastopajočih na nedeljski dirki. "Najprej bom govoril s Primožem. Mogoče so to le prve besede po cilju. Se bomo odločili in odreagirali po njegovi dokončni odločitvi," je dejal Hauptman. Kot rezerva za nastop na cestni dirki doma čaka Rok Korošec.

Prihod Dennisa in Rogliča v cilj

Roglič zaostal tri minute, a vseeno zadovoljen z vožnjo