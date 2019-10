Okrasitev v Zagorju in na poti vanj je bila tokrat v znamenju rdeče - rdečo majico je kolesar, doma iz Strahovelj nad Kisovcem, na Dirki po Španiji osvojil v veličastnem slogu. Njegovi krajani so v njegovo čast na najvišji dimnik v Evropi v Trbovljah dvignili tudi rdeče cestno kolo. Krožišče je krasil napis Primož Roglič in njegov portret.

Kolesarski as Primož Roglič je z velikimi uspehi navdušil Slovence. Foto: MMC RTV SLO

Iz Strahovelj so ga do mestne ploščadi pospremili kolesarji in prijatelji, odeti v rdečo barvo, zbrana množica pa mu je pripravila špalir.

Roglič: Izkoristimo trenutek, ko sem doma

"Hvala vsem, da ste tukaj. Izkoristimo trenutek, ko sem doma, ko sem med vami," je približno 1.000 navijačem sporočil Roglič, ki je po koncu sprejema dolgo časa podpisoval avtograme in se fotografiral. Župan Zagorja Matjaž Švagan pa je dejal: "Primož ve, kje se je rodil, kje je začel pot in kje dobi najboljšo energijo."

Roglič na prvem mestu Mednarodne kolesarske zveze

Sicer pa je za Rogličem izjemno leto. V sezoni 2019 je vknjižil 13 zmag, od tega je le dve vknjižil na dirkah ekstra kategorije, vse ostale v svetovni seriji. Čeprav sezone še ni povsem konec - Roglič ne bo več dirkal -, jo bo končal na prvem mestu Mednarodne kolesarske zveze (Uci).