Alex Abrines bo znova zaigral za Barco, ki pa jo po enem letu (zagotovo) zapušča Jaka Blažič. Foto: EPA

25-letni in 198 centimetrov visoki košarkar je zadnje tri sezone igral za moštvo Oklahoma City Thunder. V zadnji je odigral le 31 tekem, v povprečju pa je v statistiko vpisoval dobrih pet točk. Dres Barce, s katero je zdaj podpisal triletno pogodbo, je že nosil štiri sezone in bil leta 2016 izbran za vzhajajočo zvezdo najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja. Za katalonski ponos je Majorčan v Evroligi odigral 97 tekem, v povprečju pa je dajal sedem točk. Kariero je začel pri Unicaji Malagi. Z reprezentanco Španije je bil tretji na zadnjem evropskem prvenstvu, na katerem zaradi poškodbe ni veliko igral, ima pa tudi bron z olimpijskih iger leta 2016 v Riu. Po Nikoli Mirotiću je Abrines drugi španski reprezentant, ki je iz NBA-ja letos prišel k Barceloni.

Leo Westermann je že tretji Francoz v ekipi Fenerja. Foto: EPA

Westermann okrepil Fener

Novega organizatorja igre ima Fenerbahče, ki se je okrepil z Leom Westermannom. 26-letni in 198 centimetrov visoki Francoz je podpisal dvoletno pogodbo, v Carigrad pa je prišel iz Kaunasa, kjer je za Žalgiris v zadnji sezoni Evrolige v povprečju dosegal dobrih šest točk na tekmo. Kalil se je na sloviti francoski športni akademiji INSEP, ki je "vzgojila" številne kakovostne košarkarje. Nato je igral še za Asvel, Partizan, Limoges in CSKA. V Turčiji bo moči združil z rojakom Nandom de Colojem, s katerim sta skupaj igrala v Moskvi in v dresu izbrane vrste. Član Fenerja je tudi Joffrey Lauvergne, v navezi z Westermannom sta blestela v mlajših selekcijah Francije, skupaj pa sta nosila tudi dres Partizana. Westermann je z reprezentanco leta 2015 na domačem EuroBasketu osvojil tretje mesto.

Mozgov znova za Himki

Kot piše Eurohoops, se v Evropo vrača tudi ruski center Timofej Mozgov, ki bo znova zaigral za Himki. V Ligi NBA zanj ni dovolj zanimanja. Ni prave ponudbe in zato se po osmih letih vrača v Moskvo. Zaradi težav s kolenom v zadnji sezoni 32-letni košarkar ni igral. 216 centimetrov visoki Peterburžan se je uveljavil prav pri Himkiju, v NBA-ju pa je bil član New Yorka, Denverja, Lakersov, Brooklyna in Clevelanda, s katerim je pred tremi leti osvojil prstan. Z rusko izbrano vrsto je bil bronast na olimpijskih igrah v Londonu leta 2012, leto pred tem pa tretji na evropskem prvenstvu v Litvi.