V ligi bodo v novi sezoni igrali trije bratje Antetokounmpo. Foto: AP

21-letni in 208 centimetrov visoki krilni center je minulo sezono preživel v dresu Dallasa, ki ga je kot 60. izbral lani na draftu, toda večino časa je preigral v razvojni ligi pri moštvu Texas Legends. V NBA-ju je do zdaj grški košarkar nigerijskih korenin nastopil le na dveh tekmah. Pri ekipi Luke Dončića so se Antetokounmpu odrekli in ga poslali na tako imenovano 'waivers' listo.

Toronto Raptors, aktualni prvaki lige, so načrtovali, da ga bodo dobili, toda zanj so se odločili Lakersi, ki so imeli zaradi slabšega izkupička prednost. Toronto je imel pri "pridobivanju" igralcev s te liste prednost tako le pred Milwaukee Bucks, najboljšo ekipo rednega dela minule sezone, kjer blesti Kostasov brat Giannis, aktualni MVP.

Pri Milwaukeeju bo Giannis v novi sezoni moči združil s starejšim bratom Thanasisom. Vsi trije s Kostasom so tudi na spisku grške reprezentance za svetovno prvenstvo. Košarko igra tudi najmlajši Alexis, najstarejši med njimi Francis pa se je ukvarjal z nogometom. Jezerniki so zgradili izjemno močno ekipo, LeBronu Jamesu in druščini pa so se med drugim pridružili Anthony Davis, DeMarcus Cousins, Danny Green in Avery Bradley.