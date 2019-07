LeBron James in Avery Bradley bosta v novi sezoni soigralca. Foto: Reuters

Nazadnje je bil član Memphisa, kamor se je februarja v zameno za JaMychala Greena in Garretta Templa preselil iz Los Angeles Clippersov. Predtem je igral za Detroit in Boston. Selitev Bradleyja, ki je znan kot izvrsten obrambni košarkar, med Jezernike je za ESPN potrdil njegov agent Bill Duffy. Za Grizlije, ki so ga v soboto odslovili, je na 14 tekmah v povprečju dajal po 16 točk in štiri podaje. Jezerniki gradijo izjemno močno ekipo in so se že okrepili z Anthonyjem Davisom, Dannyjem Greenom, Quinnom Cookom, Jaredom Dudleyjem in DeMarcusom Cousinsom.

Po prihodu LeBrona Jamesa v Los Angeles julija lani so bila pričakovanja (pre)velika. Šesta zaporedna sezona brez končnice je pustila hude posledice. Trener Luke Walton, ki je tri leta vodil mlado ekipo, je moral oditi. Zdaj je trener Sacramenta. Na klopi Lakersov ga je zamenjal Frank Vogel, pomočnika bosta Jason Kidd in Lionel Hollins. V pretekli sezoni so Jezerniki dobili le 37 tekem, kar je sicer največ v zadnjih šestih letih.

Parker med Hawkse

Jabari Parker, ki je bil leta 2014 drugi izbor drafta, je podpisal dvoletno pogodbo z Atlanto. V žep bo pospravil 13 milijonov dolarjev. Washington namreč ni izkoristil opcije v pogodbi, s katero bi podaljšali sodelovanje za še eno leto, v tem času pa bi košarkar zaslužil 20 milijonov dolarjev. Tako je postal prost igralec.

Ob prihodu nekdanjega zvezdnika slovite univerze Duke so imeli v Milwaukeeju velika pričakovanja. Toda kariero zdaj 24-letnega košarkarja so zaznamovale poškodbe. Po štirih sezonah je zapustil Buckse in odšel v rodni Chicago, med sezono pa je torej iz Bullsov prestopil v ameriško prestolnico. V petih sezonah je odigral 254 tekem, v povprečju pa je dosegal po 15 točk.