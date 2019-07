Bodo nekoč v reprezentanci vsi štirje bratje Antetokounmpo? Giannis, Thanasis in Kostas so že na seznamu, tudi 17-letni Alex pa velja za nadarjenega košarkarja. Foto: AP

Namreč Eurohoops piše, da se bo 26-letni Thanasis znova preizkusil v Ligi NBA. Nazadnje je 198 centimetrov visoki krilni košarkar igral za Panathinaikos, ki mu je ponudil podaljšanje pogodbe, toda grškega reprezentanta nigerijskega rodu finančni vidik ni zadovoljil. V zadnji sezoni je v Evroligi dosegal 4,2 točki na tekmi. Pred prihodom v Atene je eno leto nosil dres Andorre, pred tem pa se je preizkusil v Ligi NBA pri New Yorku, kjer pa je odigral le dve tekmi. Po draftu leta 2014, ko so ga Knicksi izbrali kot 51., je večino časa preigral v razvojni ligi. Z Milwaukeejem naj bi podpisal dvoletno pogodbo, vredno tri milijone dolarjev.



S prihodom dve leti starejšega brata MVP-ja rednega dela minule sezone najmočnejše lige na svetu bodo Bucksi imeli v ekipi dve bratski navezi. Namreč Milwaukee je okrepil tudi Robin Lopez, ki se je tako pridružil dvojčku Brooku. Še preden bosta skupaj zaigrala pa Giannisa in Thanasisa čaka z grško reprezentanco nastop na svetovnem prvenstvu na Kitajskem. Na širšem seznamu 18 košarkarjev so kar trije izmed bratov Antetokounmpo, poleg omenjenih še 21-letni Kostas, ki je sicer soigralec Luke Dončića pri Dallasu.



MVP španske lige k Realu

Real Madrid se je medtem okrepil z Nicolasom Laprovittolo, ki je bil izbran za MVP-ja španske lige – to nagrado je pred njim dobil Luka Dončić. 29-letni in 193 centimetrov visoki argentinski branilec je v dresu Joventuta dosegal 17,2 točke in 6,4 podaje na tekmo. Klubu iz Badalone bo kraljevi klub odštel 200.000 evrov odškodnine, poroča AS. Pred tem je bil član Zenita, Baskonie, Estudiantesa, Lietuvos rytasa, Flamenga in Lanusa, preizkusil pa se je tudi v Ligi NBA pri San Antonio Spurs, za katere pa je odigral le 18 tekem.

Strelnieks se seli v Moskvo

Evropski prvak CSKA bo v novo sezono šel s precej spremenjeno zasedbo. Po odhodih nekaterih nosilcev so se Moskovčani na branilskem položaju okrepili z Janisom Strelnieksom, ki je podpisal dvoletno pogodbo. 29-letni Latvijec je bil tudi želja Valencie in Panathinaikosa, poroča Eurohoops, nazadnje pa je igral za Olympiacos. V minuli sezoni je v Evroligi v povprečju dosegal 8,8 točke. Pred tem je igral za Bamberg, Budivelnik, Spartak in Ventspils.