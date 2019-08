Kot je na novinarski konferenci v Ljubljani razkril športni direktor Sani Bečirović, je ogrodje ekipe sestavljeno. "Nismo pripeljali vseh igralcev, ki smo si jih želeli, smo pa potegnili maksimum iz tega. Mogoče ni enega ali dveh igralcev iz liste želja. Jedro ekipe je sestavljeno, mogoče bodo sledili le še kakšni lepotni popravki. To je prehodno leto, postavili smo temelje, a je težko zadeti z 12 do 15 igralci in ljudmi," je poudaril Bečirović.

Prvi trening v dvorani Stožice. Vsi za enega, eden za vse. Foto: www.alesfevzer.com

Ključni igralci Murić, Krušlin, Stipanović

Med ključnimi igralci bodo tudi Filip Krušlin, Andrija Stipanović in Edo Murić, trije košarkarji Cedevite Olimpije, ki so v minuli sezoni nosili dres zagrebške Cedevite, v prihajajoči pa bodo branili barve novonastalega ljubljanskega kluba.

S trenerjem sva pri sestavi ekipe izvrstno sodelovala

Uvodni nagovor trenerja Slavena Rimca. Foto: www.alesfevzer.com

V klubu si želijo, da bi v Stožice ponovno zvabili večje število gledalcev. "V rekordnem času smo uspeli sestaviti zelo korektno ekipo, ki bo po godu tako gledalcem kot trenerju, s katerim sva izvrstno sodelovala. Rdeča nit zgodbe je bila, da smo iskali igralce, ki so lačni uspeha. Igralce, ki v ospredje potiskajo ekipo in skupni uspeh ter ne tako, kot je bilo včasih, ko so se igralci prišli v Olimpijo prodajat," je dejal Bečirović.

V zadnjem mesecu uspeli urediti dokumentacijo

Ker gre za združenje dveh klubov, je bilo treba urediti veliko dokumentacije, kar jim je v zadnjem mesecu tudi uspelo. "Takega primera v Evropi še ni bilo, da bi se dva kluba iz različnih držav združila. V zadnjem mesecu smo dobili vsa soglasja in licence, tako da smo registrirani za vsa tekmovanja, v katerih bomo igrali. To so Evropski pokal, Liga Aba ter slovensko državno prvenstvo in pokal," je povedal direktor kluba Davor Užbinec.

Do 19. avgusta v Ljubljani, nato Rogla, 11. septembra proti Lakoviču in Dragiću

Moštvo bo do 19. avgusta treniralo v Ljubljani, sledile bodo priprave ne Rogli, kjer bo Cedevita Olimpija odigrala tudi prvo neuradno pripravljalno tekmo. Naslednja pripravljalna tekma bo sledila v Kranjski Gori, nato se bo moštvo udeležilo turnirja v Sarajevu. Po končanem turnirju bo ponovno treniralo v Ljubljani, sledil bo turnir v Italiji, za zaključek pa še treningi doma.

Prvo domačo pripravljalno tekmo bo ljubljanski klub odigral v Tivoliju 11. septembra proti Ulmu, ki ga trenira nekdanji slovenski kapetan Jaka Lakovič, zanj pa bo v novi sezoni igral tudi Zoran Dragić.