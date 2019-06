Kemba Walker je bil vrsto let najboljši igralec Charlotta. V prejšnji sezoni je imel povprečje več kot 25 točk na tekmo. Foto: Reuters

Novega organizatorja igre bodo dobili Boston Celticsi. Klub zapušča prvi zvezdnik ekipe Kyrie Irving, ki naj bi se dogovoril z Brooklynom. Netsi mu bodo za štiriletno zvestobo plačali 141 milijonov dolarjev. A najtrofejnejši klub v Ligi NBA bo luknjo ekspresno zakrpal, saj se že v prvih urah po odprtju tržnice pričakuje podpis Kembe Walkerja. Zanj se je zanimal tudi Dallas, toda organizator igre Charlotta je izbral Boston, ki mu bo v štirih letih plačal 141 milijonov dolarjev. Charlotte bo tako izgubil svojega najboljšega igralca brez kakršne koli kompenzacije.

Thompson ostaja Bojevnik za 190 milijonov

Vse je že dogovorjeno med Klayem Thompsonom in Golden Statom. Trenutno poškodovani ostrostrelec, ki si je v finalu strgal kolenske vezi, bo ostal Bojevnik naslednjih pet let, v zameno pa bo prejel 190 milijonov dolarjev.

Prva poteza Dallasa –podpis s Porzingisom

Prav tako prvi dan bo pogodbo z Dallasom podpisal Kristaps Porzingis. Latvijcu, ki ga je Dallas dobil v menjavi z New Yorkom, bodo Mavsi odšteli 158 milijonov dolarjev za pet let.

Vučeviću 100-milijonska pogodba

Nikola Vučević, eden izmed stebrov Orlanda, se je odločil, da ostane na Floridi. Črnogorski center se je z Magici dogovoril za štiriletno podaljšanje pogodbe, ki mu bo navrgla 100 milijonov dolarjev.

Harrison Barnes, nekdanji igralec Dallasa, bo s Sacramentom podpisal štiriletno pogodbo za 88 milijonov evrov. Derrick Rose, ki je prejšnjo sezono igral v Minnesoti, se spogleduje z dveletno pogodbo z Detroitom.

Curry in Thompson prepričujeta Duranta

Največje uganke ostajajo Kevin Durant, Kawhi Leonard in Jimmy Butler. Durant po poškodbi ahilove tetive okreva v New Yorku, kjer ga bosta obiskala Steph Curry in Klay Thompson ter ga skušala prepričati, naj ostane pri Golden Statu. Če ne bo več med Bojevniki, sta najresnejša kandidata za njegov podpis Brooklyn in New York, četrti kandidat so LA Clippersi.

Toronto naj bi izgubljal bitko za Leonarda

Še več je govoric o Kawhiju Leonardu. Po zadnjih zapisih ameriških novinarjev naj bi se možnosti za ostanek v Torontu precej zmanjšale. V ospredje sta prišla oba kluba iz Los Angelesa. Če bi se odločil za Lakerse, bi dobili novo super ekipo z njim, LeBronom Jamesom in Anthonyjem Davisom. Še več možnosti za podpis letošnjega MVP-ja finala naj bi imeli Clippersi. Zadnje informacije pravijo, da bi Leonard rad prav pri Clippersih združil moči z Jimmyjem Butlerjem, prav tako enim najbolj iskanih igralcev letošnjega poletja. Leonard se je pogovarjal tudi z Durantom, možnost združitve obeh pa so Clippersi ali Knicksi.

Kako se bo odločil Butler?

Butlerja čaka na mizi maksimalna pogodba Philadelphie, a v igri sta poleg obeh klubov iz Los Angelesa še Houston in Miami. Butler ima za nedeljo načrtovan sestanek na Floridi, na začetku prihodnjega tedna pa še s Houstonom.