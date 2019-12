Tudi slab strelski večer Dončića ni bil usoden za Maverickse. Foto: AP

V zadnjih tednih so ujeli zmagoviti ritem in utrdili so se tik pod vrhom Zahoda. Tako uspešne prve četrtine rednega dela niso pričakovali niti najzvestejši navijači.

Volkovi so brez poraza na gostovanjih vse od 6. novembra. Karl-Anthony Towns in Andrew Wiggins sta nosilca igre.

Miami brez Dragića nemočen v Bostonu

Derbi Vzhoda je bil v TD Gardnu, kjer je Boston premagal Miami s 112:93. Celticsi na domačem parketu še ne poznajo poraza, dobili so vseh osem tekem. Goran Dragić je izpustil drugo tekmo zaradi poškodbe desne prepone.

Tekme 4. decembra:

DALLAS – MINNESOTA

121:114 (30:25, 23:31, 27:28, 41:30)

Powell 24 (9/9 iz igre, 2/2 za tri), Dončić 22 (8/22 iz igre, 1/8 za tri, prosti meti 5/8), 7 skokov in 6 podaj v 32 minutah, Porzingis 19 (7/15 iz igre), Brunson 16 (2/3 za tri), Kleber 12, Se. Curry 8, Hardaway 7, Jackson 5, Finney Smith in Wright po 4; Wiggins in Towns (9 skokov in 8 podaj) po 26, Covington 22 (6/10 za tri), Culver 11 in 8 skokov, Bates Diop 8, Okogie in Graham po 7, Teague 3, Napier in Bell po 2.



CHARLOTTE – GOLDEN STATE 106:91

Graham 33 (10/16 za tri), 9 podaj in 7 skokov, Rozier 25, Bridges 10; Russell 18, Paschall 1, Burks 15.



DETROIT – MILWAUKEE 103:127

Drummond 23 (11/17 iz igre) in 14 skokov, Galloway 20 (4/5 za tri), Griffin 16 (4/17 iz igre) in 10 skokov, Rose 14; Antetokounmpo 39 (12/21 iz igre) in 9 skokov, Middleton 17, Bledose 13, R. Lopez in Ilyasova po 10.



ORLANDO – PHOENIX 128:114



BOSTON – MIAMI 112:93

Brown 31 (10/20 iz igre, 5/9 za tri), Walker 28 (6/11 za tri), Tatum 19; Butler 37 (12/18 iz igre, 6/10 za tri), Olynyk 12, Robinson in Winslow po 10, Dragić ni igral zaradi poškodbe desne prepone.



ATLANTA – BROOKLYN 118:130

Young 39 (13/23 iz igre, 5/9 za tri), Reddissh 25, Jones 20; Temple 27 (6/9 za tri), Dinwiddie 24, Prince 23 (5/7 za tri), Allen 20 in 13 skokov.



OKLAHOMA – INDIANA 100:107



CHICAGO – MEMPHIS 106:99



UTAH – LA LAKERS

PORTLAND – SACRAMENTO

Tekme 5. decembra:

WASHINGTON – PHILADELPHIA

TORONTO – HOUSTON

NEW YORK – DENVER

NEW ORLEANS – PHOENIX