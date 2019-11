Trio Patrick Beverley, Paul George in Kawhi Leonard si v obrambi izmenjuje na Luki Dončiću. Foto: Reuters

Tudi trojka Kristapsa Porzingisa iz sredine igrišča ob izteku 1. polčasa za izid prvega dela (46:62) ni prebudila Dallasa. Teksašani niso bili dorasel tekmec LA Clippersom, ki odkrito merijo na naslov prvaka. Povsem drugačna pesem kot v nedeljo pri Houstonu, saj so Kalifornijci poprijeli v obrambi, sočasno pa Mavericksom nikakor ne stekel met iz igre.

Mučil se je tudi igralec tedna na Zahodu Luka Dončić, ki je zgrešil vseh osem metov za tri točke. Torkov večer v American Airlines Centru je 20-letni Slovenec vseeno sklenil kot prvi strelec Dallasa z 22 točkami, k čemur je dodal 8 skokov in 6 podaj ter 3 ukradene žoge. A je Dončić v 34 minutah in pol igre tudi izgubil 7 žog in iz igre metal le 4/14, za tri točke 0/8, prosti meti 14/16. Ob tem je sredi 3. četrtine pri 59:76 storil že 4. osebno napako, od tega dve v napadu, v preostanku tekme pa odigral samo še nekaj minut.

Igra Luke Dončića proti Clippersom

Kawhi Leonard in Paul George sta skupaj odigrala le tri tekme, vse tri so Clippersi dozdaj tudi dobili. Zvezdnika sta si zadnji dve leti želela zaigrati skupaj, leta 2017 je George želel menjavo za odhod v San Antonio. Poleti je kocka padla na skupnem jadranju in prišlo je do menjave med LA Clippersi in Oklahomo, po kateri je George pristal v Los Angelesu. Foto: Reuters

Šov PG13 v 1. četrtini

Latvijec je sicer tudi odprl tekmo s trojko, Clippersi so zapravili prve tri napade, a vseeno povedli z 10:5. Pri domačih je Dončić zgrešil prve tri mete iz igre, do prvih točk je s prostih metov, s prvim košem iz igresredi 1. četrtine pa je izenačil na 12:12. Prvič so Mavsi povedli v 7. minuti po prodoru Tima Hardawayja (19:17). A prvi zaostanek je podkuril goste, ki so prevzeli vajeti in pobegnili na +7 (28:21). V prvem delu igre so Clippersi zadeli 7 trojk, Paul George 4 in skupno prispeval kar 17 točk (od skupno 26).

Med nizom petih zmag je Luka Dončić v povprečju prispeval 34,8 točke, 9,8 skoka in 10,8 podaje ter 1,6 ukradene žoge z 52,8-odstotnim metom (42 odstotkov za tri točke). Foto: Reuters

Williams in Leonard podvojila prednost

Druga četrina se je nadaljevala po okusu Clippersov, ki so pobegnili na +16 (48:32). Zadevali sta Lou Williams (21 točk, 6 podaj) in prvi zvezdnik Kawhi Leonard (28 točk, 8 skokov) kot tudi rezervisti. Iz igre Dončiču met ni šel oziroma so ga Clippersi zaustavljali s prekrški, zato pa je LD77 zadel prvih 11 prostih metov. Ob slabem metu Mavsi niso mogli stopiti prednosti Clippersov, ki so tik pred odmorom prišli do najvišje prednosti +19. Upanje na preobrat domačih v nadaljevanju je v zadnjih sekundah 2. četrtine vlil Porzingis, ki je zadel trojko iz sredine igrišča za izid polčasa 46:62.

Dončič je bil po 1. polčasu pri 15 točkah, 6 podajah in 6 skokih, ob metu iz igre 2/7, pri čemer je zgrešil vseh 5 poskusov za tri točke.

V odprti 3. četrtini (31:31) ni bilo spremembe razmerja moči. Nekaj energije je pri Dallasu vnesel veteran JJ Barea, ki je poskrbel za -16, a bližje Clippersi niso pustili. Da met Dončiću v torek resnično ni šel, je potrdila še zadnja osma zgrešena trojka, ko je žogo vrgel mimo koša. Zadnje minute so bile zgolj formalnost, pri čemer pa so Kalifornijci zadržali Dallas pod mejo stotih točk.

Mavse zdaj čaka turneja

Clippersi so proti Mavericksom dobili neposredni obračun za 3. mesto Zahoda, pri tem prišli na 6. gostovanju do druge zmage sezone izven Los Angelesa in prekinili niz 4 porazov v Dallasu. Leonard, George in druščina nadaljuje turnejo pri Memhisu in San Antoniu.

Z grenikim porazom se Dallas odpravlja na zahtevno turnejo, kjer jih čakajo postanki pri Arizoni (ob 3.00 v soboto), LA Lakersih (ob 22.00 v nedeljo) in New Orleansu (ob 1.30 v sredo).

LIGA NBA

Tekmi 26. novembra:

DALLAS - LA CLIPPERS 99:114 (27:34, 19:28, 31:31, 22:21)

Dončić 22 (iz igre 4/14, za tri 0/8), 8 skokov in 6 podaj, 3 ukradene žoge ter 7 izgubljenih žog v 35 minutah, Porzingis 15 in 10 skokov, Curry 13, Barea 12, Powell 10, Hardaway 8, Finnney-Smith 7, Wright, Brunson in Marjanović po 4; Leonard 28 in 8 skokov, George 26, Williams 21 in po 6 skokov ter podaj, Harrell 12, Zubac 11, Green 5, McGruder 4, Beverley 3, Harkless in Robinson po 2.

DENVER - WASHINGTON 117:104

Grant 20, Barton 17, Murray 16, Plumlee 15, Jokić 8 (iz igre 4/8), 20 skokov in 5 podaj, Harris 11, Morris 10; McRae 21, Bertans, Beal in Wagner po 14, Brown 12.