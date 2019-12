Kyle Lowry je 20 izmed 32 točk nasul v zadnji četrtini, ko je Toronto letel po parketu Scotiabank Arene. Foto: Reuters

Luka Dončić je izpustil četrto zaporedno tekmo zaradi zvitega gležnja in prvič se je zares poznalo, da ga ni bilo na parketu. Njegovi soigralci so v zadnji četrtini delovali kot razbita vojska, sploh niso igrali obrambe, v napadu pa se jim je popolnoma ustavilo. Ko je šel voz navdzol, ni bilo nikogar, da bi ga zaustavil s kakšno pametno potezo ...

Raptorsi pred tem največ nadomestili 25 točk zaostanka

V sredo so se v Detroitu poškodovali trije nosilci igre prvakov. Pascal Siakam, Marc Gasol in Norman Powell so izpustili drugo zaporedno tekmo in to se je zelo poznalo. Po treh četrtinah so zaostajali s 63:86 in prav nič ni kazalo na največjo vrnitev v zgodovini kluba. 11. decembra 2010 so Raptorsi nadomestili 25 točk zaostanka in zmagali v Detroitu.

Lowry nasul 20 točk v zadnji četrtini

Kyle Lowry je bil neustavljiv v zadnji četrtini, ko je nasul prispeval kar 20 točk. Bil je pravi motor ekipe, z dvema izjemnima trojkama je dvignil navijače na noge, tri minute pred koncem je na semaforju pisalo 104:99 in številni gledalci so se kar držali za glavo. Tisti, ki so odšli domov pred zadnjo četrtino, pa so naredili veliko neumost.

Jalen Brunson je bil najboljši strelec Dallasa z 21 točkami, vendar je zgrešil odločilni met dve sekudni pred koncem. Foto: Reuters

Boucher prispeval odločilne štiri točke

Kristaps Porzingis je z dvema prostima metoma pol minute pred koncem poskrbel za zadnje vodstvo dallasa na srečanje (106:107), nato pa je Lowry krenil v prodor in sijajno zaposlil Chrisa Boucherja, ki je s silovitim zabijanjem 25 sekund pred koncem znova nagnil tehtnico na stran gostiteljev. Trener gostov Rick Carlisle je vzel zadnjo minuto odmora in narisla akcijo, Jalen Brunson pa ni bil natančen. Boucher je ujel žogo in zadel dva prosta meta 1,6 sekunde pred koncem. Mavsi niso imeli več minute odmora in Porzingis je prek celotnega igrišča zgrešil trojko.

Utahu uspela največja vrnitev vseh časov

Zadnjič je ekipa v Ligi NBA zapravila 30 točk naskoka pred desetimi leti, ko je Chicago vodil že za 35 točk proti Torontu, na koncu pa so Kingsi 21- decembra 2009 zmagali s štirimi točkami prednosti v United Centru (98:102). Največja vrnitev v zgodovini Lige NBA je uspela Utahu 27. novembra 1996 proti Denverju. Nuggetsi so ob polčasu vodili za 36 točk, na koncu pa ostali praznih rok (107:103).

Serge Ibaka se je odlično boril s Porzingisom, ki je zgrešil kar deset metov (5/15). Foto: Reuters

Zelo slab začetek Mavsov

Mavericksi so zgrešili prvih šest metov in jezni Carlisle je že po dveh minutah in 50 sekundah vzel minuto odmora. Dorian Finney Smith je s trojko zadel prvi met iz igre za Dallas sredi uvodne četrtine (11:4). Gostitelji so bili precej bolj razigrani. OG Anunoby je povišal na 18:6, kar je bila navišja prednost Raptorsov na tekmi. Delon Wright in Maxi Kleber sta s trojkama uspela ujeti priključek v zadnjih dveh minutah prvega dela igre (20:17).



Porzingis z desetih metrov prehitel sireno

Toronto je pet minut pred odmorom še vodil s 34:32, nato pa je Dallas z delnim izidom 10:0 prevzel pobudo (34:42). Gostje so se razigrali in Porzingis je z desetih metrov prehitel sireno in Mavsi so imeli ob odmoru devet točk naskoka (42:51).

Raptorsi nemočni v tretji četrtini

Začetek drugega polčasa je minil v znamenju razigranih gostov, ki so si z delnim izidom 13:0 priigrali že 20 točk naskoka po zabijanju Tima Hardawaya (44:64). Trener prvakov Nick Nurse nikakor ni uspel najti razigrane peterke. Prednost Dallasa je vztrajno naraščala in Dwight Powell je s polaganjem povišal na 55:85 dve minuti pred koncem tretje četrtine. Po 36 minutah so imeli gostje 23 točk naskoka (63:86).

Rezervisti Toronta plesali po notah Lowryja

Nurse se je odločil, da bo ob Lowry na parket poslal rezerviste. Boucher, Terence Davis, Rondae Hollis-Jefferson in Malcolm Miller so začeli zadnjo četrtino z granitno obrambo. Dallas je bil brez idej v napadu in Lowry je z dvema zaporednima trojkama znižal na 88:93, raptorsom je uspel delni izid 23:5. Tekma, ki je bila že skoraj odločena, se je sredi zadnje četrtine začela znova, v dvorani pa je bilo vse bolj glasno. Lowry je vodil vse napade Toronta. če ni zaključil sam, pa je uspešno zaposlil soigralce in Hollis-Jefferson je štiri minute in pol pred koncem poskrbel za vodstvo Toronta z 98:97. Lowry je bil zares vroč, zadel je dve zaporedni trojki za 104:99.

Gostje so se še uspeli zbrati. Brunson je s polaganjem in dodatnim prostim metom znižal, Porzingis pa je oddoal dva prosta meta 32 sekund pred koncem (107:108). Zadnjo besedo je imel odlični Boucher (21 točk, 7 skokov in 4 blokade), ki je z zabijanjem in dvema prostima metoma potrdil neverjetno vrnitev prvakov.

Vrhunci tekme Toronto - Dallas

Lowry še ni doživel take tekme

"Ko smo začutili priložnost za preobrat, smo iztisnili vse iz sebe. Rezervisti so imeli sanjski večer. To je neverjetno! Take tekme res še nisem doživel. Res nepozabno," je bil navdušen Lowry.



Carlisle: Iz tega poraza se moramo veliko naučiti

Carlisle je bil po tekmi potrt: "Veliko razočaranje za nas in prevzemam odgovornost za poraz. V zadnji četrtini sploh nismo bili agresivni. Navijači so jim dali krila, mi pa nismo bili pripravljeni. Vseeno smo imeli met za zmago, a ni nam uspelo. Iz tega poraza se moramo veliko naučiti."

Tekme 22. decembra:

TORONTO - DALLAS

110:107 (20:17, 22:34, 21:35, 47:21)

Lowry 32 (12/23 iz igre, 5/13 za tri), 10 podaj in 8 skokov, Boucher 21, 7 skokov in 4 blokade, Hollis Jefferson 18, VanVleet 10, Davis 9, McCaw 8, Ibaka in Anunoby po 6; Brunson 21 (8/14

iz igre) in 9 podaj, Porzingis 19 (5/15 iz igre, 3/9 za tri) in 12 skokov, Powell 17 in 9 skokov, Hardaway 16 in 8 skokov, Finney Smith 14 (3/4 za tri), Kleber 7, Broekhoff 6, Wright 5, Se.

Curry (0/7 iz igre) in Marjanović po 1, Dončić je izpustil četrto tekmo zapored zaradi zvina gležnja.



BOSTON - CHARLOTTE

MILWAUKEE - INDIANA

OKLAHOMA CITY - LA CLIPPERS

LA LAKERS - DENVER

Tekme 23. decembra:

NEW YORK - WASHINGTON

CLEVELAND - ATLANTA

DETROIT - PHILADELPHIA

ORLANDO - CHICAGO

INDIANA - TORONTO

MIAMI - UTAH

MEMPHIS - SAN ANTONIO

PHOENIX - DENVER

SACRAMENTO - HOUSTON

PORTLAND - NEW ORLEANS

GOLDEN STATE - MINNESOTA