Luka Dončić je bila najboljši strelec tekme, čeprav je bil na parketu le 28 minut. Foto: AP

Trener Mavericksov Rick Carlisle je že drugo tekmo zapored odpočil Ljubljančana v zadnji četrtini. Na klop se je usedel pri vodstvu Dallasa s 107:69. Mavericksi so v sredo že do odmora nadigrali Golden State. V zadnjem tednu dni so v American Airlines Centru padla tudi Toronto in San Antonio. Te štiri ekipe so osvojile zadnjih šest naslovov v Ligi NBA. Cavaliersi imajo le štiri zmage in so pri dnu Vzhoda.

Dončić je postal najmlajši igralec v Ligi NBA, ki je na treh zaporednih tekmah presegel 30 točk in 10 podaj. Zelo verjetno bi dosegel tudi tretji zaporedni trojni dvojček, kar bi bil prav tako rekord pri 20 letih, a je v zadnji četrtini počival in misli že usmeril proti nedelji, ko se bo v Toyota Centru srečal z Jamesom Hardnom.

Dallas ima deset zmag in pet porazov. Pet zmag prek polovičnega izkupička je dosežek, ki je mavsom zadnič uspel ob koncu sezone 2015/16, ko so se tudi zadnjič prebili v končnico. Takrat je bil vodja ekipe Dirk Nowitzki. Legendarni Nemec, ki je aprila sklenil bogato kariero, je prvič po upokojitvi obiskal American Airlines Center. Sedel je poleg lastnika Marka Cubana. Skupaj sta si ogledala vragolije naslednika Nowitzkega.

Cavaliersi držali priključek v prvi četrtini

Minuto pred koncem uvodne četrtine je Kevin Love poskrbel za zadnje vodstvo Cavaliersov na tekmi (24:26). Justin Jackson in Boban Marjanović sta nato uspešno zaključila napada in Dallas je imel po 12 minutah tri točke naskoka.



V drugi četrtini gostje kar štiri minute niso dosegli niti točke. Mavericksi so z delnim izidom 19:3 po košu Kristapsa Porzingisa povedli že z 48:29. Gostiteljem je steklo v napadu in razlika je vseskozi naraščala. Dončić je postavil izid polčasa 66:42.



16 točk Dončića v tretji četrtini

Šov najboljšega novinca lanske sezone se je nadaljeval v tretji četrtini, ko je nanizal kar 16 točk. S polaganjem in dodatnim prostim metom ob osebni napaki Larryja Nanca je povišal na 107:69, nato pa je odšel na klop ob stoječih ovacijah s tribun.



Vrhunci tekme Dallas - Cleveland

Miami je nanizal že pet zaporednih zmag. Chicago se je prebudil prepozno, potem ko je ob polčasu zaostajal s 43:67. Biki so se nevarno približali, vendar jim preobrat ni uspel (108:116).



Šesta zaporedna zmaga vodilnih Lakersov

Oklahoma je še drugič v treh dneh izgubila proti Lakersom (127:130). Deset minut pred koncem je bil izključen Rajon Rondo, ki je namerno udaril Dennisa Schröderja. Sodniki so mu najprej zapiskali le tehnično napako, po ogledu posnetka pa je bil izključen. Gostitelji so izenačili na 109:109 in napovedali izenačeno končnico.



LeBron James se je razjezil na sodnika in v odločilnih trenutkih je prevzel odgovornost na svoja široka ramena. Dve minuti in pol pred koncem je našel Anthonyja Davisa, ki je zadel ključno trojko in dodal še prosti met po osebni napaki Stevna Adamsa (121:126). Gostitelji so v zadnji minuti z osebnimi napakami skušali priti do podaljška, a je sijajni Davis (33 točk) zadel vse proste mete. Ostalo je še 3,8 sekunde, Oklahoma pa ni imela več minute odmora. Danilo Gallinari je skušal najti Adamsa na nasprotni polovici, a je James opazil namero. Prestregel je žogo in se v šprintu izognil še vsem igralcem, s tem pa se je iztekla ura.



James: Ključna je bila obramba v zadnji četrtini

"Pričakoval sem težko tekmo, saj je Oklahoma zelo dobra na domačem parketu. Nikoli ni lahko dvakrat zapored premagati isto ekipo. Ključna je bila obramba v zadnji četrtini. V tej ligi lahko vsak dosega točke, razlika pa se naredi v obrambi," je pojasnil James, ki je seveda zelo zadovoljen s štartom v sezono. Jezerniki, ki vse od epila 2013 niso igrali v končnici, imajo kar 13 zmag in le dva poraza.



Petkove tekme:

CHICAGO – MIAMI

108:116 (16:34, 27:33, 24:18, 41:31)

LaVine 15 (6/14 iz igre), White in Young po 12, Arcidiacono in Harrison po 10, Markkanen in Valentine po 9, Dunn 8, Gafford, Carter in Satoransky po 6, Strus 5; Butler 27 (7/10 iz igre), Nunn 21, Dragić 16 (5/11 iz igre, 3/5 za tri), prosti meti 3/4), Adebayo 16 in 14 skokov , Herro in Leonard po 9, Robinson 8.



DALLAS – CLEVELAND

143:101 (29:26, 37:16, 45:29, 32:30)

Dončić 30 (11/18 iz igre, 4/8 za tri), 14 podaj in 7 skokov v 28 minutah, Jackson 19, Porzingis 17 (3/5 za tri) in 7 skokov, Hardaway 16 (4/5 za tri), Barea 12, Wright in Finney Smith po 10, Marjanović 9, Brunson in Powell po 6, Kleber in Lee po 4; Garland 23 (5/8 za tri), Osman 18, Sexton 14, Thompson 10 in 8 skokov, Porter 9, Love (2/8 iz igre) in Nance po 8, Žižić 7, Wade 3, Knight 1.



DETROIT – ATLANTA 128:103

Griffin 24, Drummond 23 in 15 skokov, Brown 14, Morris 13; Bembry 22 (4/5 za tri), Hunter 18, Parker 14.



WASHINGTON – CHARLOTTE 125:118

Beal 30 (4/8 za tri) in 12 podaj, Bryant 21 (9/12 iz igre) in 11 skokov, Bertans 20 (6/11 za tri); Bridges 31 (12/21 iz igre), Rozier, Graham in Monk po 19.



BROOKLYN – SACRAMENTO 116:97

Dinwiddie 23, Harris 22 (5/7 za tri), Temple 18; Barnes 18, Hield 16, James 14, Bjelica 13.



OKLAHOMA CITY – LA LAKERS 127:130

Gilgeous Alexander 24 (10/18 iz igre), Adams 22 (9/10 iz igre)Paul 18, Gallinari 15, Schröder 13; Davis 33 (9/19 iz igre, 4/7 za tri), 11 skokov in 7 podaj, James 23 (9/20 iz igre), 14 podaj in 6 skokov, Caldwell Pope 17 (4/5 za tri), Green 14 (4/6 za tri), Kuzma in Howard po 10.



PHILADELPHIA – SAN ANTONIO 115:104

Harris 26 (3/5 za tri), Embiid 21 (9/13 iz igre) in 14 skokov, Horford 18 in 9 skokov, Korkmaz 17, Ennis 13 (3/4 za tri); DeRozan 29 (12/23 iz igre), Gay 22 (3/3 za tri), Aldridge 17.



UTAH – GOLDEN STATE 113:109

Mitchell 30 (12/24 iz igre), Conley 27 (4/5 za tri), Bogdanović 17; Burks 20, Spellman 18 (4/4 za tri), Bowman in Robinson po 17.



DENVER – BOSTON 96:92

Murray 22, Jokić 18 (7/17 iz igre), 16 skokov in 10 podaj, Barton 15, Millsap 14 in 10 skokov; Brown 22 in 10 skokov, Tatum 16, Smart 15, Wanamaker 14.



LA CLIPPERS – HOUSTON

Sobotne tekme:

MINNESOTA – PHOENIX

CHARLOTTE – CHICAGO

INDIANA – ORLANDO

PHILADELPHIA – MIAMI

NEW YORK – SAN ANTONIO

ATLANTA – ORLANDO

CLEVELAND – PORTLAND

MEMPHIS – LA LAKERS

MILWAUKEE – DETROIT

UTAH – NEW ORLEANS