Boston je v tej sezoni dobil vse tri tekme proti ekipam z Zahoda. Dvakrat je slavil v gosteh. Foto: Reuters

Boston je po uvodnem porazu v sezoni zdaj nanizal že deseto zmago zapored. V San Franciscu sta se tako pomerili trenutno najboljša in najslabša zasedba v ligi. Golden State, ki je v zadnjih petih sezonah vedno igral v finalu in trikrat osvojil šampionski prstan, ima ob številnih težavah in poškodbah ter seveda po odhodih pred sezono le dve zmagi na 12 tekmah. V obeh zasedbah sta zaradi zloma leve roke manjkala zvezdnika, pri gostiteljih Steph Curry, pri gostih pa Gordon Hayward. Drugič zapored so Kelti premagali Golden State v gosteh, na zadnjih 24 medsebojnih obračunih pa so slavili šele osmič. Po skoraj 50 letih je Boston znova gostoval v San Franciscu, kamor so se Bojevniki pred sezono preselili iz Oaklanda.

1:36 je ostalo do konca, ko so sodniki sprva dosodili žogo za Golden State, toda nato so spremenili odločitev in sledil je skok za žogo, po kateri je do nje prišel Jayson Tatum, ki je zabil za gostujoče vodstvo 98:97. Warriorsi so nato zapravili tri napade zapored. Dvakrat je bil nenatančen Alec Burks, Tatum in Kemba Walker pa sta Celticsom priigrala pet točk naskoka. Tatum je najprej zadel po podaji Walkerja, ki je bil nato 19 sekund pred koncem tekme še sam natančen za 102:97. Organizator igre Bostona je tik pred koncem zmago potrdil z dvema prostima metoma.

Tatum je bil prvi strelec tekme s 24 točkami, 22 jih je pri Bostonu dosegel Jaylen Brown, Walker pa 20. Prvi strelec Warriorsov je bil z 20 Burks. Težavam Golden Stata sicer kar ni videti konca. Predčasno je zaradi poškodbe palca končal D'Angelo Russell, ki je tekmo končal z 12 točkami in sedmimi podajami, a tudi s kar devetimi izgubljenimi žogami. "Odigrali smo najboljšo obrambo v tej sezoni. To je tisto, kar je zares pomembno. Navijači Warriorsov so vedno znali ceniti, če je ekipa pokazala pravo energijo, čvrstost, borbenost in željo. To smo lahko tokrat začutili v dvorani. Navijači so uživali v naši predstavi in to je glavno. Želimo, da ljudje uživajo v naših tekmah. Začetek je težek, ampak če lahko igramo, kot smo, lahko pričakujemo zmage," je kljub šestemu porazu zapored pozitivne stvari našel trener Golden Stata Steve Kerr.

Los Angeles Lakersi so slavili tretjič zapored. Foto: AP

Tudi Lakersi so zmagali desetič v sezoni in ob dveh porazih ostajajo druga najboljša ekipa lige in na vrhu Zahodne konference. V Staples Centru so v kalifornijskem dvoboju sloviti franšizi iz Los Angelesa nasproti stali Kingsi na čelu z Lukom Waltonom, ki je še lani sedel na klopi Lakersov. Košarkarji iz kalifornijske prestolnice so po slabem začetku sezone, ko so izgubili prvih pet tekem, izboljšali svoj izkupiček in so na zadnjih šestih obračunih klonili šele drugič. V Los Angelesu so igrali oslabljeni, saj sta zaradi poškodb manjkala prvi organizator igre De'Aaron Fox in nekdanji član Lakersov Trevor Ariza.

Gostje so bili zelo razigrani v prvem delu, ko so zadeli deset trojk. Vodili so že za 13, toda Lakersi so s 14 zaporednimi točkami v drugi četrtini še pred polčasom ujeli priključek. Tri minute pred koncem srečanja so gostitelji vodili s 95:90, potem ko je bil izza črte uspešen Kentavious Caldwell-Pope, toda odgovoril je Bogdan Bogdanović, ki je prispeval pet zaporednih točk. Sledil je koš LeBrona Jamesa, 22 sekund pred koncem pa je srbski branilec znova izenačil. Harrison Barnes je nato napravil osebno napako nad Jamesom, ki je 5,5 sekunde pred iztekom rednega dela zadel oba prosta meta. Barnes je s prodorom skušal izsiliti podaljšek, a ga je pričakal Anthony Davis, ki je njegov met blokiral.

Gostje so zahtevali osebno napako, a so sodniške piščalke ostale neme. "Akcijo smo odigrali do popolnosti. Ko imaš v ekipi blokerja takega kalibra, kot je Davis, ki varuje obroč, je za nasprotnike toliko težje," je o zadnji obrambni potezi na tekmi spregovoril James, ki je bil z 29 točkami in 11 podajami prvo ime srečanja. Davis, ki je zadnjo tekmo počival, je dodal 17 točk, Caldwell-Pope pa 16, od tega 12 v zadnji četrtini. Pri Sacramentu sta bila najbolj razigrana Buddy Hield z 21 in Bogdanović z 18.

Tekme 15. novembra:

CHARLOTTE – DETROIT 109:106

Rozier in Monk po 19, Graham 18 in 10 podaj; Galloway 32 (7/11 za tri), Griffin 19, Drummond 16 (20 skokov) in Rose (2/2 za tri) po 16.

ORLANDO – SAN ANTONIO 111:109

Fournier 26 (5/6 za tri), Ross 20, Gordon 14; DeRozan 21 (9/15 iz igre), Gay 14, Mills in Aldridge po 13.

MINNESOTA – WASHINGTON 116:137

Towns 36 (13/18 iz igre, 4/6 za tri) in 10 skokov, Covington 20 (4/6 za tri), Teague 13 in 11 podaj; Beal 44 (15/22 iz igre) in 10 podaj, Wagner 30 (13/15 iz igre) in 15 skokov.

HOUSTON – INDIANA 111:102

Harden 44 (13/26 iz igre, 6/14 za tri, prosti meti 12/14), 8 skokov, 5 podaj in 4 ukradene žoge, McLemore 21, Westbrrok 17 (5/21 iz igre); McDermott in Sabonis (13 skokov) po 18, Holiday,

Leaf in McConnell po 12.

OKLAHOMA CITY – PHILADELPHIA 127:119 - po podaljšku

Gallinari 28 (7/11 iz igre), Paul 27, Gilgeous Alexander 24, Ferguson 19 (5/7 za tri); Embiid 31 (4/8 za tri) in 12 skokov, Richardson 28, Harris 21, Simmons 16, 11 skokov in 8 podaj.

MEMPHIS – UTAH 107:106

Morant 25 in 8 podaj, Brooks 20, Anderson 13; Mitchell 29 (9/21 iz igre) in 9 skokov, Gobert 23 (9/11 iz igre) in 17 skokov, Bogdanović 20.

GOLDEN STATE – BOSTON 100:105

Burks 20, Paschall 16; Tatum 24, Brown 22 (3/3 za tri), Walker 20.

LA LAKERS – SACRAMENTO 99:97

James 29 (10/20 iz igre, 2/7 za tri) in 11 podaj, Davis 17, Caldwell Pope 16 (3/5 za tri); Hield 21 (6/14 za tri), Bogdanović 18 (3/5 za tri), Holmes 17.

Tekme 16. novembra:

CHICAGO – BROOKLYN

INDIANA – MILWAUKEE

NEW YORK – CHARLOTTE

MINNESOTA – HOUSTON

MIAMI – NEW ORLEANS

DALLAS – TORONTO

SAN ANTONIO – PORTLAND

LA CLIPPERS – ATLANTA

Vzhodna konferenca Ekipa

Z P O Boston Celtics 11 10 1 90.9 Miami Heat 11 8 3 72.7 Milwaukee Bucks 11 8 3 72.7 Toronto Raptors 11 8 3 72.7 Philadelphia 76ers 12 7 5 58.3 Indiana Pacers 12 7 5 58.3 Atlanta Hawks 11 4 7 36.4 Orlando Magic 12 5 7 41.7 Cleveland Cavaliers 11 4 7 36.4 Charlotte Hornets 12 5 7 41.7 Brooklyn Nets 11 4 7 36.4 Chicago Bulls 12 4 8 33.3 Detroit Pistons 13 4 9 30.8 New York Knicks 12 3 9 25.0 Washington Wizards 10 3 7 30.0