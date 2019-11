Luka Dončić se je že dve minuti pred koncem tretje četrtine razveselil trojnega dvojčka. Foto: Reuters

20.358 gledalcev je uživalo v imenitni predstavi obeh moštev, ki sta zares močno napredovali v primerjavi z lansko sezono. Veliko navijačev je nosilo tudi rumene drese s številko 23 in LeBron James jih ni razočaral. Z 39 točkami, 16 podajami in 12 skoki je zrežiral četrto zaporedno zmago Lakersov. Anthony Davis je dodal 31 točk. Dinamični dvojec Jezernikov je zasenčil udarno navezo Mavericksov, saj je Kristaps Porzingis dosegel le 16 točk (6/16 iz igre).

Izjemna trojka Greena ob pisku sirene

Jezerniki so bili razglašeni v prvem polčasu, Mavsi so si nabrali že 15 točk prednosti (51:36). Na krilih Jamesa in Davisa so izbranci Franka Vogla prišli do preobrata in vodstva v končnici. Dorian Finney Smith je po lepi podaji Dončića zadel trojko pol minute pred koncem rednega dela za 102:100. Avery Bradley ni bil natančen, a je Dwight Powell zadel le en prosti met. V zadnjem napadu rednega dela je James krenil v prodor, v desnem kotu je čakal Green, ki je z izjemno trojko prehitel sireno.

James in Davis blestela v podaljšku

Lakersi so dobili silovit zalet. Zvezdniška naveza James-Davis je bila neustavljiva v dodatnih petih minutah. LeBron je dvakrat podal do Davisa, ki je silovito zabil, nato pa je James še velemojstrsko poslal Porzingisa v zrak, zadel od table in dodal še prosti met za 103:110. Dončić je z dvema prostima metoma in trojko znižal na 108:110, a prave pomoči soigralcev ni imel. James je s trojko po koraku nazaj in tremi prostimi meti tehtnico dokončno prevesil na stran Lakersov, ki zdaj vodijo na Zahodu. V končnici so zadnjič igrali aprila 2013, ko si je Kobe Bryant strgal ahilovo tetivo ...

Frank Vogel poudarja, da ima ekipa še velike rezerve. V Dallasu se bo vrnil Kyle Kuzma, ki je okreval po poškodbi levega stopala.

Vrhunci tekme Dallas - LA Lakers

Tatum s trojko sekundo pred koncme pokopal Knickse

V TD Gardnu je Boston premagal New York s 104:102. Jayson Tatum je zadel odločilno trojko 1,3 sekunde pred koncem. Celticsi imajo že štiri zmage, Knicksi pa ostajajo pri eni.

Curry bo po operaciji leve roke počival tri mesece

Stephen Curry je že prestal operacijo leve roke. Vodstvo kluba je sporočilo, da se bo na parket vrnil februarja. Okrevanje bo trajalo tri mesece. Operacijo je opravil Steven Shin v Los Angelesu, ki je operiral že zvezdnika Lige NFL Drewa Breesa septembra.

31-letni Curry se je poškodoval v sredo, ko so Bojevniki izgubili proti Phoenixu. V tretji četrtini sta se zaletela z Aronom Baynesom. Center je padel na Curryjevo levo zapestje. Trener Steve Kerr ima zares ogromne težave, saj je za celotno sezono izgubljen tudi Klay Thompson. Brez udarne naveze "Splash Brothers" se zdi končnica zares zelo oddaljena, potem ko je Golden State v zadnjih petih sezonah igral v finalu in osvojil tri naslove (2015, 2017 in 2018).

Petkove tekme:

DALLAS - LA LAKERS

* 110:119 (25:20, 33:28, 27:28, 18:27)

Dončić 31 (10/23 iz igre, 4/9 za tri, prosti meti 7/8), 15 podaj in 13 skokov v 38 minutah, Porzingis 16 (6/16 iz igre) in 9 skokov, Powell 14, Wright 12, Hardaway 11, Kleber 8 in 8 skokov, Finney Smith 7 in 10 skokov, Marjanović in Se. Curry po 4, Brunson 3; James 39 (13/23 iz igre, 4/9 za tri), 16 podaj in 12 skokov v 43 minutah, Davis 31 (15/28 iz igre) in 8 skokov v 42 minutah, Green 14 (3/6 za tri), Bradley 11, Kuzma 9, Caruso 7, Howard 4 in 8 skokov, McGee in Caldwell Pope po 2.

* - po podaljšku

BROOKLYN - HOUSTON 123:116

Prince 27 (6/10 za tri) in 12 skokov, LeVert 25, Irving 22 (5/8 za tri) in 10 podaj, Temple 16 (4/6 za tri); Harden 36 (10/31 iz igre, 2/16 za tri, prosti meti 14/15) in 8 podaj, Westbrook 27, 8 podaj in 7 skokov, House 15, Capela 10.

INDIANA - CLEVELAND 102:95

Brogdon 25, Lamb 21 in 10 skokov, Sabonis 18 in 17 skokov; Love 2 (5/11 za tri) in 17 skokov, Sexton 21, Clarkson 20.

ORLANDO - MILWAUKEE 91:123

Fournier 19 (4/8 za tri), Vučević 14 in 7 skokov; Antetokounmpo 29 (10/16 iz igre), 14 skokov in 6 podaj, Bledsoe 18, Middleton 16 (7/9 iz igre).

BOSTON - NEW YORK 104:102

Walker 33 (8/19 iz igre, prosti meti 14/14), Tatum 24 (4/8 za tri), Hayward 13 in 9 skokov; Morris 29 (5/8 za tri) in 9 skokov, Barrett 15, Portis 13.

CHICAGO - DETROIT 112:106

LaVine 26 (8/20 iz igre), Porter 22, Carter Jr. 16 in 11 skokov, Markkanen 14; Drummond 25 (11/17 iz igre) in 24 skokov, Rose 23 (8/13 iz igre), Kennard 15.

SACRAMENTO - UTAH 102:101

Fox 25, Hield 18, Bog. Bogdanović 14 (3/6 za tri); Mitchell 24, Conley 19, Boj. Bogdanović 17 (3/4 za tri).



GOLDEN STATE - SAN ANTONIO 110:127

Russell 30 (9/24 iz igre), Poole 20, Lee 16, Burks 14; Mills 31 (6/9 za tri), Aldridge 22 in 8 skokov, Gay 16, Forbes 14.



