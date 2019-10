Luka Dončić je na prvih treh tekmah v povprečju dosegal skoraj 30 točk. Foto: Reuters

20-letni Ljubljančan je izjemno začel novo sezono. Na uvodnih treh tekmah je v povprečju dosegal 29,3 točke, 10,3 skoka, 7,3 podaje in 2,3 ukradene žoge na tekmo.

Mavericksi so v nedeljo doživeli prvi poraz, v končnici so izgubili proti Portlandu s 119:121, potem ko so bili boljši od Washingtona in New Orleansa.

Nuggetsi so nanizali tri zmage, v ponedeljek so v Sacramentu ugnali Kingse s 101:94. Obeta se velik boj pod obročema, saj se merita Nikola Jokić in Kristaps Porzingis.

Tretja zmaga Miamija

Atlanta je v ponedeljek na domačem parketu v napeti končnici zapravila osem točk prednosti in doživela grenek poraz proti Philadelphii. Mlada ekipa Hawksow ni imela možnosti v Miamiju, ki se je veselil že tretje zmage.

Trae Young je že na začetku druge četrtine zapustil parket z zvitim gležnjem. Foto: Reuters

Tri trojke Dragića v uvodni četrtini

Jimmy Butler, ki je prejšnjo sredo postal oče, je debitiral v dresu Vročice. V prvi četrtini je zadel vse štiri mete iz igre. Goran Dragić se je zelo dobro vključil v vlogo šestega igralca ekipe, ki igra v ključnih trenutkih tekme, srečanja pa začenja na klopi. Sredi prve četrtine je vstopil v igro in zadel tri zaporedne trojke za vodstvo gostiteljev z 29:26 po 12 minutah.



Young odšepal v garderobo

Najboljši igralec vzhodne konference v uvodnem tednu nove sezone Trae Young je odprl drugo četrtino s petimi točkami, nato pa si je zvil desni gleženj. V velikih boelčinah je odšepal v garderobo in se ni več vrnil. To je bil velik udarec za Hawkse, ki so nato popustili.



Dragić je bil petkrat natančen izza črte. Foto: AP

Novinec Herro zablestel

Trener Erik Spoelstra je navdušen nad mladimi igralci. Novinca Tyler Herro in Kendrick Nunn sta presegla pričakovanja na prvih tekmah. Herro je v drugi četrtini dosegel kar 19 točk in Miami je imel ob odmoru 10 točk naskoka (59:49).



Gostitelji so v tretji četrtini še povišali naskok in imeli že 20 točk naskoka (88:68). V zadnji četrtini so se Hawksi uspeli približati, a niso resneje zapretili.

Herro je bil najboljši strelec Vročice z 29 točkami, Butler in Dragić sta jih dodala po 21. MVP zadnjega evropskega prvenstva je bil na parketu pol ure, zadel je pet trojk iz devetih poskusov.



Torkove tekme:

MIAMI - ATLANTA

112:97 (29:26, 30:23, 29:21, 24:27)

Herro 29 (7/9 iz igre, 3/4 za tri), Dragič 21 (7/12 iz igre, 5/9 za tri, prosti meti 2/4), 3 skoki in 3 podaje v 30 minutah, Butler 21 (5/11 iz igre), Adebayo (10 skokov) in Nunn po 17, Leonard 3, Winslow in Silva po 2; Collins 30 (5/8 za tri), Parker 12, Bembry 9, Huerter 8, Carter 7, Wallace in Reddish po 6, Young 5, Len in Hunter po 4, Fernando in Jones po 3.



DENVER - DALLAS

106:109 (31:27, 30:33, 27:23, 18:26)



Ob 3.30:

LA LAKERS - MEMPHIS

Sredine tekme:

PHILADELPHIA - MINNESOTA

CLEVELAND - CHICAGO

ORLANDO - NEW YORK

TORONTO - DETROIT

BOSTON - MILWAUKEE

BROOKLYN - INDIANA

OKLAHOMA CITY - PORTLAND

WASHINGTON - HOUSTON

UTAH - LA CLIPPERS

SACRAMENTO - CHARLOTTE

GOLDEN STATE - PHOENIX