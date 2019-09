Jure Balažić je lani v Ligi ABA v povprečju dosegal dobrih osem točk na tekmo, v državnem prvenstvu pa več kot devet. Foto: www.alesfevzer.com

Novomeški kapetan je pred kratkim dopolnil 39 let, v članski zasedbi matičnega kluba pa igra zdaj že več kot deset let: "Nisem si mislil, da bom na tej ravni vztrajal toliko časa. Se spomnim, ko je Ivo Nakić prišel h Krki. Mislim, da je bil tedaj star 32 ali 33 let, pa smo vsi rekli, kaj še dela na igrišču, pa je bil pravi mladenič proti meni zdaj (smeh, op. a.). Preprosto še vedno uživam na parketu, cenim vsak trenutke in vesel sem, da sem prišel tako daleč." Nagiba se, da bo po tej sezoni končal kariero, toda končne odločitve še ne želi sprejeti: "Zavedam se, da to visi nad glavo in se bliža. Če bom po tej sezoni, še ne vem. Najverjetneje bom, ne bom pa še rekel čisto dokončno. Bomo videli."

"Najlepše je, ko si doma"

Lani, ko se je po šestih letih vrnil v Novo mesto, ekipi ni prinesel le bogatih izkušenj, ampak je ob pomembni vlogi v garderobi prav takšno odigral tudi na parketu, ko je dokazal, da je kljub nekaterim težavam, ki jih je imel, še vedno dovolj kakovosten, da enakovredno igra na ravni, kakršna je Liga ABA, a vseeno s sezono ni bil zadovoljen: "Lanska sezona je bila sicer daleč od tega, kar sem pričakoval. Malce sem imel težave s poškodbami, s katerimi do zdaj na srečo večjih nisem imel. Se je pa pri teh letih težje vrniti nazaj. Ko si mlajši, prideš nazaj, kot da ni bilo nič, zdaj pa vse skupaj traja nekoliko dlje. Upam, da bo letos boljše. Če bom že končal, da bom na lepši način."

Malo košarkarjev, ki so v zadnjih letih v slovenski reprezentanci pomembne vloge, je kariero zaključilo v domovini. Balažiću bo to uspelo v domačem klubu: "Vsakič, ko podpišeš novo pogodbo, razmišljaš, ali bi še malo počakal, če bo mogoče kje še boljša. Še nikoli nisem bil bolj vesel kot lani, ko sem podpisal s Krko. Vrnil sem se domov in zdaj so to kot počitnice. Seveda ne pravim, da počivam, ampak mi hobi pomeni službo. Najlepše je, ko si doma. Zdaj mi je vseeno, kdaj se sezona konča, v tujini pa vedno malce pogleduješ proti koncu. Si rmalce pri sebi rečeš, tudi če izpademo, bom pa vsaj prej doma."

"Tujina me je ravno to naučila, da vidim, kako tujci zdaj tukaj razmišljajo. Lahko si najbolj profesionalen, ampak vedno imaš to v glavi, da si želiš domov. Zdaj tudi recimo bolj razumem, zakaj se po koncu Lige ABA kdo sprosti. Preprosto čakajo, kdaj bodo šli domov. Zdaj razumem, ker sem bil v takem položaju," je dodal izkušeni krilni center, ki je šest sezon pred vrnitvijo domov igral v močni turški ligi, kjer je oblekel drese Erdemirja, Tofaša, Istanbula in Gaziantepa.

Reprezentanca odprla vrata v Turčijo

Foto: KK Krka

V tujini se je preizkusil že predtem, ko je zaigral v Zagrebu, na Cipru in na Madžarskem, pri 32-letih pa je odšel v eno najmočnejših lig v Evropi: "Verjamem, da bi lahko tudi že prej igral na taki ravni. Je pa to spet tak nivo, da ne prideš kar tako tja. Lažje je ostati, kot priti. Da mi je uspelo, ima zagotovo veliko zaslug reprezentanca. Z igranjem za izbrano vrsto sem dobil možnost pritii v nek boljši klub. Potem sem imel tudi srečo z Juretom Zdovcem in Stefanosom Dedasom, ki ga je nasledil v Gaziantepu. Bil sem neka protiutež recimo temu napadalno usmerjenim Američanom. Vedel sem, kje moram stati, sem bolj kontroliran in to je skupaj funkcioniralo."

V člansko reprezentanco se je prebil pozno. Je celo najstarejši slovenski košarkar, ki je na uradnih tekmah debitiral v dresu z državnim grbom, a po prihodu je odigral pomembno vlogo in bil na evropskem prvenstvu leta 2015, kjer je manjkal Goran Dragić, tudi kapetan. "To je čisto posebna čast, sploh, če vidimo, kdo je bil za mano kapetan in kaj se je zgodilo," je dejal Balažić, ki torej zasluge za preboj v tujino pripisuje reprezentanci: "Če igraš recimo v Evroligi, boš tako ali tako v reprezentanci. Da pa prideš v tujino … Mislim, da sem bil že prej dovolj kakovosten, da bi lahko igral v Turčiji, ampak z reprezentanco se je zgodil ta preklop, da so me drugje začeli resno jemati. Pri nas sta bili včasih Olimpija in Krka v Evroligi. Si prišel prek tega. Ko pa igraš samo Ligo ABA, ki je seveda močna in je tudi lepa odskočna deska, pa je, da te resno začnejo jemati tudi večji klubi, potrebna reprezentanca ali pa moraš pač res izstopati."

V času igranja v Turčiji se je njegovo ime doma največkrat povezovalo z Olimpijo, a do dogovora z ljubljanskim klubom ni prišlo: "Res je, da smo bili v pogovorih z Olimpijo. Takrat sem imel v Turčiji konkretne ponudbe, edina konkretna iz Slovenije pa je bila Olimpijina. Vendar pa ni bila tako konkretna, da bi prišlo do dogovora. V Sloveniji sem z izjemo kratkega časa pri Krškem in Slovanu vedno igral le za Krko in mi je v velikem interesu, da sem tu. Sem vesel, da se je tako izteklo."

Za zdaj ekipa videti bistveno bolj stabilna kot lani

Z izjemo zmage nad Olimpijo v zadnjem krogu Lige ABA z lanskim rezultatom Krke razumljivo ne more biti zadovoljen, saj je vitrina v Novem mestu ostala prazna, ekipa ni bila konkurenčna Primorski, edina pozitivna stvar pa je bil torej le obstanek med jadransko elito: "Že lani smo govorili, da si želimo biti v zgornji polovici Lige ABA. S tem bi bili seveda zadovoljni. Nisem želel, da bi na tak način ostali v ligi. Sicer je bilo potem veselje veliko, a nismo želeli, da z Olimpijo odločamo na zadnji tekmi. Res si ne želim take sezone, da se do konca tresemo. To je bilo preveč stresno. Želim si, da si varno zagotovimo obstanek, če se pa da, pa še kaj več. Lani ni veliko manjkalo, da bi izpolnili cilje. Štiri točke, dva koša več in bi bila zgodba povsem drugačna na tistih tekmah, ki bi jih lahko oziroma morali dobiti. Rad bi, da bi bilo torej letos mirno. Glede na proračun smo sicer znova nekje v ozadju. Če bomo lepo v sredini, premagamo kakšno veliko ime, bo sezona super."

Konkurenca se je v Ligi ABA – tudi z obema preostalima slovenskima kluboma – močno okrepila, a tudi v Novem mestu so močnejši, kot so bili: "Na igrišču je videti bistveno bolj stabilno. Glenn Cousey je za zdaj videti kot zares dober 'playmaker', ki je glava in vse vodi. Že iz tega vidika smo bistveno močnejši. Ivan Ramljak mislim, da je tudi velika dodana vrednost. Lani ni bilo mišljeno, da bom jaz prva štirica. Ramljak zna igrati in tudi karakterno je res pravi. Prej ga nisem osebno poznal, sem pa slišal dobre stvari in mislim, da se bo res odlično ujel. Tudi Ganiju Lawalu se vidi, da je zelo kakovosten. Vse to je tisto malo, kar nam je lani manjkalo, da bi dobili tiste tekme, tiste štiri točke, ki sem jih omenil. Če bo tako, bo vse dobro."