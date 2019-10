Luka Dončić in Kristaps Porzingis sta združila moči v Dallasu in imata velik cilj v novi sezoni. Po treh sušnih sezonah želita Mavse znova popeljati v končnico na divjem Zahodu. Foto: Reuters

Prvo pripravljalno tekmo (od skupno petih) bo Dallas odigral naslednjo sredo v Oklahomi. Redni del sezone bo odprl s tekmo proti Washingtonu v American Airlines Centru 23. oktobra.

Več kot tri ure je trajal medijski dan v Dallasu. Poleg novinca leta Dončića in Porzingisa so predstavniki sedme sile največ klepetali z Bobanom Marjanovićem, ki je nova okrepitev Mavsov.

Izboljša lahko obrambo, več je treniral tudi z levico

20-letni Dončić je prvo sezono v najmočnejši košarkarski ligi na svetu končal s povprečjem 21,2 točke, 7,8 skoka in šest podaj. Ljubljančan je bil dobitnik vseh mesečnih nagrad za najboljšega novinca v Zahodni konferenci in prepričljivo je tudi postal novinec leta.

"Poletje je bilo res dolgo. V preteklih letih sem bil prost le kakšen mesec. Dobro sem izkoristil prosti čas. Mislim, da se lahko še precej izboljšam. Pri metu in obrambi imam še precej rezerve. Skušal sem tudi izboljšati igro z levo roko," je pojasnil Dončić, ki je v prvi sezoni v povprečju na parketu prebil 32,2 minute, odigral pa je 72 od 82 tekem rednega dela.

Rad se spominja sijajne sezone, čeprav je Dallas dobil le 33 tekem: "Lepe spomine imam na junij, ko sem postal novinec leta. Konkurenca je bila močna, ena boljših v zadnjih letih. Prva sezona v Ligi NBA je bila res posebna, vendar smo tudi izgubili veliko tekem. Ne morem biti zadovoljen z vsem. Vsekakor je bilo to eno najboljših let v mojem življenju."

Dončića in Porzingisa so predstavniki sedme sile najbolj oblegali. Foto: Reuters

V mislih ima le en cilj ‒ končnico

Mavericksi so zadnjič v končnici igrali aprila 2016, ko so v uvodnem krogu izpadli proti Oklahomi z 1:4 v zmagah.

"Zdaj imamo v mislih le eno stvar ‒ uvrstiti se želimo v končnico. Komaj čakam, da se začne nova sezona. Porzingis je neverjeten igralec, je zelo talentiran košarkar, veliko je vložil v kariero," je še dodal Dončić.

Porzingis: Še nikoli se nisem počutil tako dobro

Porzingis je zadnjo tekmo odigral 6. februarja 2018 za New York. Na tekmi proti Milwaukeeju (89:103) si je strgal križne vezi v kolenu. 31. januarja letos je v menjavi igralcev prišel v Dallas. 12. julija je podpisal petletno pogodbo, prejel bo 158 milijonov ameriških dolarjev.

"Res je minilo že veliko časa od moje zadnje tekme v Ligi NBA. Končno sem znova oblekel dres. Letos uživam tudi v medijskih obveznostih, ki jih sicer nisem maral. Ko igraš tekme v Ligi NBA, je to velik napor in užitek ni na prvem mestu. V zadnjem letu in pol nisem igral tekem in šele zdaj sem ugotovil, da je velik privilegij igrati v tej ligi," je povedal 24-letni Latvijec, ki je imel širok nasmeh na obrazu.

"Mislim, da sem 100-odstotno pripravljen za novo sezono. Še nikoli se nisem počutil tako dobro v svojem življenju," je optimističen 221 cm visoki center.

Želel je odigrati že zadnjih deset tekem lanske sezone

"Zdravniki so zelo zadovoljni z rehabilitacijo, ki je bila mentalno zelo težka. Počutim se odlično. Komaj sem čakal na zeleno luč, da sem končno lahko začel trenirati. Že marca sem želel igrati za Dallas, težko sem se sprijaznil z odločitvijo vodstva kluba, da je bolje počakati. Vsekakor sem želel odigrati zadnjih deset tekem pretekle sezone," je razmišljal Porzingis, ki se veseli igranja z Dončićem: "Vrnitev na parket bo velik izziv. Vedno bodo vzponi in padci. Nikoli še nisem igral z Dončićem, ki je zares talentiran igralec. Na pripravah se čuti družinsko vzdušje. To je zelo pomembno."

Bobi Marjanović je ekspresno postal "maskota" v Dallasu. Na medijskem dnevu je večkrat zabaval novinarje. Foto: Reuters

Marjanovića še vedno peče poraz v finalu evropskega prvenstva

Še en cm višji je 31-letni Boban Marjanović, ki je v Ligi NBA že igral za San Antonio, Detroit, LA Clipperse in Philadelphio. S Sixersi je maja izpadel v polfinalu Vzhoda, ko je Kawhi Leonard prehitel sireno na sedmi tekmi v Torontu.

"Zelo dobro poznam Dončića. Še predobro se spomnim finala evropskega prvenstva, ko smo izgubili proti Sloveniji. Upam, da se bomo kmalu znova srečali in se mu oddolžim. V Evropi že nekaj let velja za čudežnega dečka. Sposoben je zadeti iz nemogočih položajev v zadnji sekundi. Neverjeten talent in tudi dober človek zunaj parketa," je dejal Marjanovič.

"V Dallasu sem se hitro znašel. Zame je ključno, da je energija prava in v tem klubu je veliko pozitivno naravnanih ljudi," je poudaril Srb, ki je začel igrati košarko, ko je po televiziji gledal idola Vladeta Divca in Predraga Stojakovića.

Carlisle: Dončić in Porzingis se bosta zelo dobro dopolnjevala

Rick Carlisle je 9. maja 2008 zamenjal Averyja Johnsona na klopi Dallasa. Tri leta zatem je popeljal Mavse do naslova prvaka, ko so v finalu premagali Miami s 4:2 v zmagah. To je bilo presenečenje, saj je bila to prva sezona LeBrona Jamesa na Floridi. Dirk Nowizki je bil MVP finala, aprila pa je Nemec končal bogato kariero in v Dallasu bodo odprli novo poglavje z Dončićem in Porzingisom v glavnih vlogah.

"Pritiska sem vajen od 16. leta dalje. Rad imam pritisk," je na vprašanje, ali je naslediti Nowitzkega preveliko breme, odgovoril Dončić, ki je še dodal: "Mislim, da se bolj veselim začetka sezone kot navijači."

"Lahko sta najboljša naveza v ligi, če bosta delala prav. Če si bosta pomagala in podpirala ter spoštovala, se bosta lahko imela odlično." Branilec Dallasa JJ Barea

"Nismo se še odločili, ali bo Porzingis igral na dveh zaporednih tekmah, ko ne bo vmes dneva premora. Poškodba kolena je bila resna in moramo biti previdni. Seveda bi on najraje igral vseh 48 minut na vsaki tekmi. Komaj čaka na začetek sezone," je razmišljal 59-letni strokovnjak.

"V letošnji sezoni imam veliko možnosti z dvema zunajserijskima košarkarjema. Dončić je odličen, ko ima žogo, Kristaps pa se sijajno giblje brez žoge. Zelo dobro se bosta dopolnjevala. Imamo širok kader in ni nujno, da bo Dončić igral vseh 82 tekem. Tako mlad igralec mora veliko igrati, če je zdrav, ne smemo pa pretiravati z minutažo," je poudaril Carlise, ki je sedel tudi na klopi Detroita in Indiane.

60 ali 70 odstotkov priprav bo posvečenih obrambi

Napovedal je, da bodo pripravljalno obdobje posvetili obrambi: "Vsi se zavedamo, da je Zahod izjemen. Ni slabe ekipe in boj za končnico bo ogorčen. 60 ali 70 odstotkov priprav se bomo posvetili obrambi. To je ključno za uspeh v ligi, kjer je ogromno dobrih strelcev."