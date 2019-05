Naslov prvaka prinaša Virtusu pokal in ček za milijon evrov. Tenerife, ki mu ni uspelo drugič slaviti v omenjenem tekmovanju (to mu je uspelo prvo sezono), se bo moral zadovoljiti s 400.000 evri.

Košarkarji Virtusa iz Bologne so osvojili Fibino Ligo prvakov. Foto: EPA

Foto: EPA

Virtus je potek srečanja nadziral od prve minute, po prvi četrtini je že vodil z dvomestno prednostjo (20:8). Varovanci legendarnega košarkarja in zdajšnjega trenerja Aleksandra Đorđevića so na odmor odšli s 14 točkami prednosti (38:24). Tudi v tretji četrtini niso popuščali, v odločilno četrtino so vstopili s +14 (58:44). Košarkarji s Kanarskih otokov so slabe tri minute do konca tekme prepolovili zaostanek (64:57), a Virtus je zdržal pritisk, dobro minuto pred koncem je spet povedel z dvomestno prednostjo (69:59), kar je zadostovalo za končno zmago.

Pri zmagovalcih je bil najučinkovitejši Kevin Punter z 28 točkami, pri poražencih pa Tim Abromaitis z 18 točkami.

Virtus se je vrnil na evropski vrh, kjer je nekdaj že bil – tudi v časih, ko sta v Bologni igrala Radoslav Nesterović in Matjaž Smodiš, in sicer v tekmovanju, ki je nekakšna tolažilna nagrada za prvake manj uveljavljenih košarkarskih držav, ki ne morejo računati na sodelovanje v Evroligi, in nižje uvrščena moštva iz močnejših košarkarskih držav.

Virtus je v skupinskem delu igral proti Olimpiji. Tam so Italijani zasedli prvo mesto in precej gladko prišli tudi čez izločilne boje. V italijanskem prvenstvu pa jim nikakor ni šlo, zato je vodstvo kluba potegnilo drzno potezo in zamenjalo trenerja, kar se je izkazalo za dobro potezo, saj je Đorđević igralce popeljal do lovorike v Ligi prvakov.

V tekmovanju je drugo leto zapored nastopala Olimpija, ki pa je v skupinskem delu na 14 tekmah zmagala le enkrat.

Športna zgodba Mateja Hrastarja (Val 202): Košarka, liga prvakov

LIGA PRVAKOV

ZAKLJUČNI TURNIR, Antwerp

Finale:

VIRTUS BOLOGNA - Iberostar Tenerife

73:61 (20:8, 18:16, 20:20, 15:17)

Punter 26 (5/5 za 3), M'Baye 16, Aradori 9, Chalmers 8, Taylor, Kravić, in Moreira po 4, Martin 2; Abromaitis 18, Iverson 11, Beiran 9, Bassas 5, White 4, San Miguel, Gillet in Staiger po 3, Niang in Brussino po 2, Saiz 1.

Za 3. mesto:

Brose Bamberg - ANTWERPEN

58:72 (18:15, 8:22, 16:14, 16:21)

Olinde 12; Tate 16, Kalinoski 10.

Polfinale:

VIRTUS BOLOGNA - Brose Bamberg

67:50 (22:11, 20:17, 11:11, 14:11)

Punter 21, M'Baye 9; Rice 21.

IBEROSTAR TENERIFE - Antwerpen

70:54 (12:20, 19:6, 16:16, 23:12)

Brusino 17, Beiran 14; Kalinoski in Tate po 13.