Toronto je zajela košarkarska evforija. Foto: Reuters

Med zbranimi navdušenimi privrženci je bil tudi kanadski premier Justin Trudeau. Kot pravijo, je prvi naslov kanadskega moštva združil vso državo. Raptors so poskrbeli za prvi kanadski naslov v profesionalnih severnoameriških športih po letu 1993, ko so v bejzbolski ligi MLS slavili Toronto Blue Jays. Istega leta so Stanleyjev pokal osvojili Montreal Canadiens. V Kanadi je hokej seveda šport številka ena, Toronto Maple Leafs pa na naslov v NHL-u na primer čakajo že od leta 1967.

Novi prvaki so s petimi avtobusi zakrožili po mestu, ki so ga med proslavljanjem preletela tudi letala kanadske vojske. 17. junij je župan mesta John Tory razglasil za "Mi smo sever" dan, slogan, ki ga uporabljajo navijači in tudi košarkarji Toronta. "Ta naslov je vrhunec let potrpežljivost, podpore in predanosti. Toronto je dokazal, da je košarkarsko mesto in da je ta igra uspešna tudi na severu," je ob tem dejal.

Nad kuliso, ki so jo pripravili navijači, so bili navdušeni tudi novi prvaki. "Neverjetno je. Vsi so danes tu. To je noro. Ljudje niso šli v službe ali pa so si vsaj vzeli nekaj prostih ur. Zadnji dnevi so bili neverjetni. Nismo veliko spali. Že ves čas proslavljamo in bomo še nekaj časa," je povedal prvi zvezdnik moštva Kawhi Leonard, ki je bil izbran za MVP-ja finala, v katerem je Toronto s 4:2 v zmagah premagal branilce naslova Golden State Warriors.