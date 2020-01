Jurica Golemac je bil najprej pomočnik Slavena Rimca pri Ciboni. Kot pomočnik je deloval tudi v gruzijski reprezentanci, v vlogi glavnega trenerja pa je debitiral v Šentjurju. Od leta 2017 je nekdanji slovenski reprezentant izjemno uspešno vodil Primorsko. Foto: www.alesfevzer.com

Podgoriški klub je sicer s tremi porazi skupaj s Partizanom na vrhu jadranske lige, a koledarsko leto je končal s tremi zaporednimi porazi (enim v Evropskem pokalu in dvema v Ligi ABA), v leto 2020 pa je vstopil s težko prigarano in nekoliko srečno zmago nad zdesetkano Primorsko. Kot pišejo črnogorske Vijesti, naj bi prvak Lige ABA leta 2018 drugič v sezoni menjal trenerja.

Petar Mijović, ki je po slabem začetku sezone nasledil Slobodana Subotića, naj bi po neprepričljivih predstavah v zadnjem času zapustil klop, glavna želja Budućnosti pa je Golemac. Ime trenerja, ki je najzaslužnejši za vzpon koprskih tigrov, se je s klubom iz Morače povezovalo že prej. Kot dodajajo Vijesti, je edini klub, ki bi lahko preprečil ta posel, Cedevita Olimpija, kjer bi bil ob morebitni spremembi na čelu strokovnega štaba po prav tako slabih predstavah zmajev v zadnjem obdobju prav Golemac kandidat za menjavo Slavena Rimca. Športni direktor Sani Bečirović je po slabem začetku sezone, preden so naredili serijo zmag v Evropskem pokalu, kljub težavam zatrdil, da ima Rimac – Golemac je bil njegov pomočnik pri Ciboni, ko je ta osvojila Ligo ABA – popolno zaupanje vodstva kluba.

Primorska dobila dve okrepitvi

Primorska, ki jo je Golemac zapustil po izjemno uspešnem prvem delu Lige ABA, ki so ga Koprčani skupaj s Partizanom in Olimpijo zaključili tik za Budućnostjo, je medtem pripeljala dve nujno potrebni okrepitvi na položajih, kjer sta po odhodih petih košarkarjev nastali največji vrzeli. Vendarle so na Obali lahko registrirali Marka Lukovića, ki je že nekaj časa treniral s tigri, prišel pa je tudi organizator igre Sterling Gibbs. 26-letni in 188 centimetrov visoki Američan je nazadnje igral za Inter iz Bratislave, prej pa si je kruh služil v Grčiji, Franciji, Rusiji in na Madžarskem.

Primorska bo na oba novinca lahko računala že v soboto, ko bo gostovala v Baru pri Mornarju. Luković ima že izkušnje z igranjem v Sloveniji, saj je bil v sezoni 2016/17 član Krke. Nato je sledil prestop v Španijo k Murcii, nazadnje pa je nosil dres Igokee. 27-letnega in 206 centimetrov visokega Beograjčana, ki je bil med drugim tudi član Mege in MZT-ja, čaka v soboto bratski dvoboj, saj dres Mornarja nosi njegov starejši brat Uroš.

Šiško še pred debijem dobil novega trenerja

Ob Golemcu je Primorsko po prvem delu Lige ABA zapustil tudi izvrstni Žan Mark Šiško. Mladi organizator igre je še pred debijem v dresu Bayerna dobil novega trenerja. München je po slabih rezultatih zapustil Dejan Radonjić, kandidat za menjavo je bil Velimir Perasović, a Bavarce je prevzel Oliver Kostić, ki je bil do zdaj pomočnik pri nemškem evroligašu. 46-letni srbski trener nima veliko izkušenj z vodenjem ekip na najvišji ravni. Bil je trener v mlajših selekcijah Bayerna, pri rimskem Virtusu in Crveni zvezdi je bil pomočnik Svetislava Pešića – njegov sin Marko je športni direktor Bayerna – in v Nemčiji Henrika Dettmanna, kot glavni trener pa je vodil bolgarski Lukoil.