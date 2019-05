Kawhi Leonard je bil neustavljiv v Wells Fargo Centru. Foto: Reuters

Po 46 minutah so imeli gostje le točko prednosti. Najboljši igralec Toronta je minuto pred koncem zadel izza črte prek centra Joela Embiida in s tem kronal vrhunsko predstavo. Na parketu je bil 43 minut, prispeval je tudi 14 skokov. Marc Gasol je dodal 16 točk, Kyle Lowry pa 14. Pascal Siakam je stisnil zobe in odigral 28 minut. Njegov nastop je bil vprašljiv zaradi poškodbe mečne mišice. Zgrešil je prvih osem metov iz igre.

Kawhi took over Game 4 in Philly!

: 39 PTS | 14 REB #WeTheNorth | #NBAPlayoffs pic.twitter.com/vUG2KHZbrE

— NBA TV (@NBATV) 05. maj 2019



Sixersi, ki so blesteli na zadnjih dveh tekmah, so imeli premalo razpoloženih košarkarjev. Izstopal je Jimmy Butler z 29 točkami in 11 skoki. Tobias Harris je iz igre metal le 7/23, Embiid pa 2/7, potem ko je na tretji tekmi dosegel kar 33 točk.

Tri četrtine ekipi zelo izenačeni

Raptorsi so začeli sijajno in po osmih minutah so si priigrali enajst točk naskoka (11:22). Do konca prve četrtine je Butler s sedmimi točkami vrnil Sixerse v igro (21:24). Nobena ekipa se ni uspla odlepiti in ob odmoru so imeli gostje dve točki prednosti (45:47).

Philadelphia je odlično odprla drugi polčas. Z delnim izidom 15:7 je pobvedla s 60:54. Tobias Harris in Butler sta zadela izza črte, razigral se je tudi JJ Redick. V kriznih trenutkih je Leonard obdržal Toronto v igri in po 36 minutah je bil izid izenačen (75:75).

Odločilna trojka Leonarda minuto pred koncem

Redick je dve minuti pred koncem zadel trojko z leve strani in Sixersi so imeli le točko zaostanka (90:91). Imeli so tudi napad za vodstvo, a je razglašeni center Embiid zgrešil z dveh metrov. Minuto pred koncem je izjmeni Leonard zadel ključno trojko (90:94). Harris je skušal odgovoriti, vendar ni bil natančen. Danny Green je s štirimi prostimi meti v zadnji minuti potrdil veliko zmago Toronta.

Nurse zelo zadovoljen

"Prikazali smo popolnoma drugačno predstavo kot na tretji tekmi. Imeli smo pozitiven pristop, nihče se ni ustaršil metati na koš. V končnici ne potrebuješ igralcev, ki si v odločilnih trenutkih ne upajo metati," je bil zadovoljen trener Toronta Nick Nurse.

Serge Ibaka je blokiral met Tobiasa Harrisa, ki je bil popolnoma razglašen. Zgrešil je kar 16 metov, trener Brett Brown pa mu je namenil preveliko minutažo.

Brown: Nastop Embiida je bil vprašljiv

"Danes zjutraj ob 6.20 mi je Joel Embiid poslal SMS-sporočilo, kjer mi je pojasnil, da vso noč ni spal. Počutil se je res slabo. Nisem bil prepričan, da bo pripravljen za igro. Dan se torej ni začel po načrtih, čeprav je nato stisnil zobe. Res se je žrtvoval za ekipo," je poudaril trener Sixersov Brett Brown.

Philadelphia lovi prvi konferenčni finale po letu 2001, ko je blestel Allen Iverson. Zdaj je v neugodnem položaju, saj ima Toronto znova prednost domačega igrišča. Peta tekma bo v torek.

Jamal Murray (34 PTS) & Nikola Jokic (21 PTS, 12 REB, 11 AST) led the way for the @nuggets to steal Game 4 in Portland! #MileHighBasketball#NBAPlayoffs pic.twitter.com/VzgHOakChL

— NBA TV (@NBATV) 06. maj 2019



Nov trojni dvojček Jokića

Portland je v petek po štirih podaljških strl Denver in povedel z 2:1 v zmagah. Nuggetsi so pripravili odgovor in s sijajno igro v tretji četrtini (14:27), ko so popolnoma nadigrali Blazerse prišli do pomembne zmage. Zdaj imajo znova prednost domačega parketa v nadaljevanju napete serije, kjer odločajo malenkosti.



Jamal Murray je prispeval 34 točk, v zadnjih 13 sekundah je zadel vseh šest prostih metov in s tem preprečil vrnitev Blazersov. Nikola Jokić je znova dosegel trojni dvojček (21 točk, 12 skokov in 11 podaj), izkazal pa se je tudi izkušeni Paul Millsap z 21 točkami in 10 skoki.



Pri Blazersih je CJ McCollum dosegel 29 točk. Damien Lillard pa se je prevudil v zadnjih šestih minutah, ko je nanizal 15 izmed 28 točk.



Štiri trojke Setha Curryja v drugi četrtini

Portland je imel ob odmoru šest točk naskoka (63:57), potem ko je Seth Curry v drugi četrtini prispeval kar 14 točk. Zadel je štiri trojke in tudi prehitel sireno z metom izza črte z desne strani.



Millsap zrežiral preobrat

Tretjo četrtino so Nuggetsi odprli z delnim izidom 10:2. Blestel je 34-letni Millsap, ki je bil najzasluženjši, da je imel Denver po 36 minutah sedem točk prednosti (77:84).



Spočiti Lillard približal Blazerse

McCollum je z dvema zaporednima trojkama znižal na 85:87 devet minut pred koncem. Trener Terry Stotts je držal Lillarda na klopi vse do sedem minut pred koncem. Takoj po vstopu v igro je prevzel dirigentsko palico in z osmimi točkami ujel priključek (98:99).



Hladnokrvni Murray zadel vseh šest prostih metov

V napeti končnici je Will Barton dvakrat zadel izza črte, Gary Harris pa je minuto pred koncem polagal in dodal prosti met (104:110). Rodney Hood je bil natančen izza črte, po zgrešenem poskusu Barona pa je Lillard zadel le en prosti met (108:110). To je bilo ključno, saj je na drugi strani sijajni Murray v zadnjih 13 sekundah zadel vseh šest prostih metov.



Jamal Murray in trener Michael Malone se veselita zmage v Moda Centru.

Blazersi niso prišli do meta za tri točke, zniževali so s hitrimi koši, a zmanjkalo jim je minut odmora. McCollum je štiri sekunde pred koncem že mislil, da je zadel za tri točke, vendar je sodnik Scott Foster opazil, da je stopil na črto. Odšel si je ogledati posnetek in Blazersi so uspeli le znižati na 112:114, nato pa je Murray potrdil zmago Nuggetsov.



Malone: Imamo prave igralce za napete končnice

"Zelo sem bil optimističen pred končnico tekme, saj smo v rednem delu dobili 13 izmed 16 tekem, ki so se končale s tremi ali manj točkami razlike. Imamo prave igralce za take tekme. Nepopustljivi so do konca in ne ustrašijo se takih trenutkov na gostovanjih. Zelo nam je pomagala tudi izkušnja s sedmimi tekmami proti San Antoniu v prvem krogu. Murray je bil izjemen, v tako vroči dvorani je zadel vseh enajst prostih metov. Vsi smo se zavedali, da to tekmo moramo dobiti. Če bi se znašli v zaostanku z 1:3 v zmagah, ne bi bilo več poti nazaj," je bil zelo dobre volje trener Denverja Michael Malone.

Vzhod, polfinale:

PHILADELPHIA (3) - TORONTO (2) 2:2

96:101 (21:24, 24:23, 30:28, 21:26)

Butler 29 (9/18 iz igre, 3/7 za tri) in 11 skokov, Redick 19 (4/7 za tri), Harris 16 (7/23 iz igre, 2/13 za tri), Embiid 11 (2/7 iz igre), 8 skokov in 7 podaj, Simmons 10, Ennis 9, Monroe 2; Leonard 39 (13/20 iz igre, 5/7 za tri) in 14 skokov v 43 minutah, M. Gasol 16, Lowry 14, Ibaka 12, Green 11, Siakam 9.

Ponedeljek:

BOSTON (4) - MILWAUKEE (1) 1:2

Zahod, polfinale:

PORTLAND (3) - DENVER (2) 2:2

112:116 (33:29, 30:28, 14:27, 35:32)

McCollum 29 (10/20 iz igre, 4/8 za tri), Lillard 28 (9/22 iz igre, 2/7 za tri), Aminu 19 in 8 skokov, Se. Curry 16 (4/6 za tri), Hood 7, Kanter 5 in 10 skokov, Harkless in Collins po 4; Murray 34 (10/20 iz igre, 3/7 za tri, prosti meti 11/11), Jokić (12 skokov in 11 podaj) in Millsap (10 skokov) po 21, Harris 14, Barton 11, Beasley 6, Plumlee 4, Craig 3, Morris 2.



Ponedeljek:

HOUSTON (4) - GOLDEN STATE (1) 1:2

Izid v zmagah je v krepkem tisku. Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.