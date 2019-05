Joel Embiid je bil na tretji tekmi serije zelo razigran. Foto: Reuters

Na drugi tekmi serije so prekinili niz porazov v Torontu, zdaj pa so Sixersi na pol poti v konferenčni finale, prvega po letu 2001, ko je v Philadelphii še blestel Allen Iverson. Član hiše slavnih je ob parketu navdušeno spremljal predstavo Embiida in druščine.

V Torontu je kamerunski center na drugi tekmi stisnil zobe, saj se je dopoldne tedaj slabo počutil, a je vseeno zaigral. Na tretji tekmi pa je bil odličen. Prispeval je 33 točk, iz igre metal 9/18, proste mete 12/13, v statistiko pa je vpisal še deset skokov. "Ko se zabavam, se moja igra spremeni. Vedno mi pravijo, da če med igro nimam nasmeha na ustih, pomeni, da se ne zabavam oziroma nisem povsem "v tekmi". Vem, da se moram na parketu preprosto zabavati," je dejal Embiid.

25-letni kamerunski orjak je poskrbel za veliko navdušenje navijačev, ko je, potem ko so se Raptorsi približali na -7, na začetku zadnje četrtine s trojko povišal prednost na 12. Zatem je blokiral poskus Pascala Siakama, njegov rojak v dresu Toronta pa je nad njim napravil nato še nešportno osebno napako. Ko je Embiid stopil na črto za proste mete, je v dvorani odmevalo: "MVP, MVP."

33 točk Kawhija Leonarda ni bilo dovolj za uspeh Toronta. Foto: Reuters

Sledile so štiri zaporedne točke Jimmyja Butlerja, ki je blestel na drugi tekmi. Tokrat je prispeval 22 točk, devet minut pred koncem pa je v protinapadu, potem ko je ukradel žogo, zabil za 100:82. Čeprav je bil Kawhi Leonard zelo razigran, pa se gostje niso več vrnili v igro. Prvi zvezdnik kanadske franšize ni imel prave pomoči soigralcev, je pa ogromno težav domačim košarkarjem – predvsem Benu Simmonsu – povzročal v tretji četrtini, ko je poskrbel, da se je Toronto nevarno približal. V tretji četrtini je dosegel 14 od svojih 33 točk.

"Mislim, da so nas nadigrali v vseh elementih in področjih, ki so nas lahko. Že dolgo nismo videli, da bi ta ekipa tako igrala," je dejal trener Toronta Nick Nurse. Serija se bo v Philadelphii nadaljevala v nedeljo.

Vzhod, polfinale:

PHILADELPHIA (3) - TORONTO (2) 2:1

116:95 (32:29, 32:24, 25:28, 27:14)

Embiid 33 (9/18 iz igre, 3/4 za tri, prosti meti 12/13) in 10 skokov, Butler 22, Redick 15, Harris 13 in 8 skokov, Simmons in Ennis po 10, Scott 5, Johnson in Monroe po 4; Leonard 33 (13/22 iz igre), Siakam 20, Green 13 (3/6 iz igre), M. Gasol in Lowry po 7, Powell 6, Ibaka in Meeks po 4, VanVleet 1.

Petek:

BOSTON (4) - MILWAUKEE (1) 1:1

Zahod, polfinale, petek:

PORTLAND (3) - DENVER (2) 1:1

Sobota:

HOUSTON (4) - GOLDEN STATE (1) 0:2

V krepkem tisku je izid v zmagah. Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.