James Harden je obrambi Golden Stata znova povzročal veliko dela. Foto: Reuters

"Tak je James, in to pač počne," je kratko in jedrnato o prvem zvezdniku svojega moštva dejal trener Raket Mike D'Antoni. Ameriški strokovnjak italijanskih korenin se je navezal na predstavo Jamesa Hardna, ki je bil mož odločitve. MVP rednega dela lanske sezone je na drugi tekmi v Oaklandu v boju za žogo z Draymondom Greenom dobil neugoden udarec po očeh. A ga težave na prvem obračunu s prvaki na parketu Toyota Centra niso prav nič ovirale.

Dosegel je 41 točk, ob tem pa zadel ključno trojko v podaljšku. Znatno pomoč je imel bradati zvezdnik v Ericu Gordonu, ki je odigral svojo najboljšo tekmo v končnici. Ostrostrelec Raket je prispeval 30 točk, ob tem pa je bil sedemkrat uspešen izza črte. Oba dosežka sta njegova najboljša v končnici do zdaj. "Vsak skuša dati svoj delež v napadu in v obrambi. Vsako tekmo, samo, da imaš priložnost za zmago," je dodal Gordon.

Kevin Durant je na parketu prebil 50 minut. Foto: Reuters

Ključna trojka 49 sekund pred koncem podaljška

Houston je bistveno bolje začel srečanje, kot je prvi dve v Oracle Areni. V drugi četrtini je dal 33 točk in na odmor odšel z devetimi točkami naskoka. Ko je dobro minuto pred iztekom tretje četrtine zabil Clint Capela, je domača prednost zanašal 12 točk. Bojevniki so dali pet zaporednih točk in se pred zadnjimi 12 minutami približali na 91:84. Aktualni prvaki lige so sicer na koncu tretje in na začetku zadnje četrtine skupaj naredili serijo 15:2, s katero so povedli 94:93. Neustavljiv je bil Kevin Durant, ki je dosegel prvih deset točk svojega moštva v zadnji četrtini.

Šele ko se je na parket vrnil P. J. Tucker, so Rockets nekoliko umirili MVP-ja zadnjih dveh finalnih serij. 45 sekund je še ostalo do konca, ko je izza črte za 112:110 zadel Andre Iguodala. Le nekaj sekund pozneje je bil Harden obakrat natančen s črte prostih metov. Na drugi strani je Durant zgrešil, toda Houston sploh ni prišel do meta za zmago. V podaljšku je Tucker dve minuti pred koncem položil za +3, na drugi strani pa sta zgrešila Steph Curry in Klay Thompson. Tudi Harden je zapravil en napad, a 49 sekund pred iztekom podaljška je zadel ključno trojko za 124:118.

Nato je s košem odgovoril še na tri proste mete Duranta, ki je bil izvrsten, a tudi njegovih 46 točk ni bilo dovolj. Preskromen je bil učinek nekaterih drugih zvezdnikov Golden Stata. Green je sicer v statistiko vpisal trojnega dvojčka z 19 točkami, 11 skoki in desetimi podajami, toda Curry in Thompson sta skupaj prispevala le 33 točk. Steph je v podaljšku dvakrat zgrešil po prodorih, a ostrostrelec Bojevnikov se ni izgovarjal na težave s prstom, ki si ga je poškodoval na drugi tekmi. "Če igram, moram dati svoj delež in realizirati takšne poskuse. Tokrat tega nisem," je dejal.

Zahod, polfinale:

HOUSTON (4) - GOLDEN STATE (1) 1:2

126:121 (25:26, 33:23, 33:35, 21:28)- po podaljšku

Harden 41 (14/32 iz igre, 5/13 za tri, prosti meti 8/8), 9 skokov in 6 podaj, Gordon 30 (7/14 za tri), Paul 14, 8 skokov in 7 podaj, Capela 13 in 11 skokov, Shumpert 10 (3/5 za tri), Rivers 8, Tucker 7 in 12 skokov, Nene 3; Durant 46 (14/31 iz igre, 6/10 za tri, prosti meti 12/12), Green 19 (6/10 iz igre), 11 skokov in 10 podaj, Curry 17 (7/23 iz igre, 2/9 za tri), Iguodala (3/4 za tri) in Thompson po 16, Livingston 3, McKinnie in Looney po 2.

Nedelja:

PORTLAND (3) - DENVER (2) 2:1

Vzhod, polfinale, nedelja ob 21.30:

PHILADELPHIA (3) - TORONTO (2) 2:1

Ponedeljek:

BOSTON (4) - MILWAUKEE (1) 1:2

V krepkem tisku je izid v zmagah. Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.