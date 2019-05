Trojka rodneyja Hooda v zaključku četrtega podaljška je bila odločilna. Foto: Reuters

Mož odločitve dramatičnega dvoboja v Moda Centru je bil Rodney Hood. CJ McCollum je zgrešil prek rok Malika Beasleyja in Nikole Jokića, a je ujel odbito žogo in nemudoma podal Hoodu, ki je ostal sam na trojki. 26-letni krilni košarkar je bil natančen in Portland je 18 sekund pred koncem četrtega podaljška povedel s 138:136. 13 sekund kasneje je na drugi strani osebno napako nad razigranim Jokićem napravil Maurice Harkless. Srbski center je bil izvrsten, toda na koncu je on tragični junak, saj se mu je pri prvem prostem metu zatresla roka. V drugo je bil natančen, toda na drugi strani je zatem Seth Curry zadel oba prosta meta.

To je bila šele druga tekma v končnici s štirimi podaljški v zgodovini Lige NBA. Prvo so odigrali Boston Celtics in Syracuse Nationals leta 1953. Portland v končnici še ni izgubil na domačem parketu, kjer niz neporaženosti zdaj traja že 12 tekem. Z 41 točkami je osebni rekord v končnici izenačil McCollum, Damian Lillard jih je dodal 28, Hood, ki jih je sedem dal v zadnjem podaljšku, pa 19. Tretji trojni dvojček v končnici je zbral Jokić, ki je ob 33 točkah v statistiko vpisal še 18 skokov in 14 podaj. Igral je kar 65 minut. Jamal Murray je prispeval 34 točk, kar je njegov rekord v končnici.

Giannis Antetokounmpo je tudi na obeh tekmah rednega dela v TD Gardnu dosegel več kot 30 točk. Foto: Reuters

Košarkarji Milwaukeeja so izničili domači poraz proti Bostonu. Na krilih Giannisa Antetokounmpa so slavili v TD Gardnu in v polfinalu Vzhoda povedli z 2:1. Kelti niso našli prave obrambe za grško čudo. Eden izmed glavnih dveh kandidatov za naziv najkoristnejšega posameznika rednega dela je bil izjemno razigran, dosegel je 32 točk, domači košarkarji pa so nad njim naredili številne osebne napake. Nasploh jih je bilo na srečanju narejenih kar 53, od tega 39 v drugem polčasu. "Še naprej bom igral agresivno. To soigralci tudi pričakujejo. Če je treba iti do konca, grem do konca," je dejal Antetokounmpo, ki je iz gre metal le 13-krat, zadel je osem metov, zato pa je imel na voljo kar 22 prostih metov, 16-krat je bil natančen. V statistiko je hkrati vpisal še 13 skokov, le dve podaji pa sta mu zmanjkali do trojnega dvojčka.

Boston je ob polčasu vodil za točko, nato pa je v tretji četrtini pobudo prevzel Milwaukee. Vmes je povedel že za 12, pred zadnjimi 12 minutami pa je imel osem točk naskoka. Po dobri minuti igre v zadnji četrtini je peto osebno napako dobil Jaylen Brown. Gostitelji so nad sodniško odločitvijo močno negodovali, kmalu zatem pa je po osebni napaki nad Antetokounmpom zaradi protesta tehnično dobil Jayson Tatum. Prvi zvezdnik Bostona Kyrie Irving je po tekmi nekatere situacije, po katerih so bile dosojene osebne napake, označil za smešne. Ko je do konca ostalo še slabih pet minut, je Milwaukee povedel že s 114:97, tedaj pa se je na parket vrnil Brown, a gostujoča razlika je bila že previsoka.



Bucks so bili preprosto bolj agresivni in odločni. V raketi je bilo razmerje doseženih točk v njihovo korist kar 52:24, po 18 izgubljenih žogah Bostona pa so dosegli 28 točk. Ob Giannisu je bil najbolj razigran George Hill z 21 točkami, 20 pa jih je dodal Khris Middleton. V domači vrsti jih je 29 vpisal Irving, Tatum pa jih je pristavil 20. Četrta tekma bo v Bostonu v ponedeljek.



Vzhod, polfinale:

BOSTON (4) - MILWAUKEE (1) 1:2

116:123 (30:25, 26:30, 31:40, 29:28)

Irving 29 (8/22 iz igre), Tatum 20 (7/14 iz igre) in 11 skokov, Brown 18, Horford 17 (3/5 za tri) in 8 skokov, Morris 16 (4/5 za tri) in 8 skokov, Hayward 10, Okeleye 6; Antetokounmpo 32 (8/13 iz igre, prosti meti 16/22), 13 skokov, 8 podaj in 3 blokade, Hill 21 (9/12 iz igre, 2/3 za tri), Middleton 20 (3/6 za tri), Connaughton 14 (4/9 za tri), Mirotić 13, Bledsoe 9, Lopez 7, Ilyasova 5, Snell 2.

Nedelja:

PHILADELPHIA (3) - TORONTO (2) 2:1

Zahod:

PORTLAND (3) - DENVER (2) 2:1

140:137 (23:17, 25:30, 33:29, 21:26) - po štirih podaljških

McCollum 41 (16/39 iz igre), Lillard 28 (10/24 iz igre), Hood 19, Kanter 18 in 15 skokov, Harkless 15 in 10 skokov, Collins 8, Aminu 6 in 12 skokov, Curry 5; Murray 34 (14/32 iz igre), Jokić (13/25 iz igre) 33, 18 skokov in 14 podaj, Barton 22, Millsap 17 in 13 skokov, Harris 13, Beasley 11, Craig 4, Plumlee 3.



Sobota:

HOUSTON (4) - GOLDEN STATE (1) 0:2

V krepkem tisku je izid v zmagah. Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.