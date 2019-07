Košarkarji, ki so si že v četrtek z zmago nad italijanskimi vrstniki zagotovili obstanek v diviziji A, so za konec odigrali napet obračun proti vrstnikom iz Črne gore.

Slovenski košarkarji so osvojili 11. mesto. Foto: KZS Twitter

V prvem polčasu sta se ekipi izmenjavali v vodstvu, na odmor pa so varovanci Dejana Jakare odšli s tremi točkami prednosti (34:37).

Drugi polčas so Slovenci začeli bolje, v šestih minutah so naredili delni izid 4:14 in povedli z dvomestno prednostjo (38:51). Ob vstopu v zadnjo četrtino so imeli devet točk prednosti (48:57), ki pa jo je vztrajnim Črnogorcem na krilih centra Marka Simonovića (igralec Cedevite Olimpije bo naslednji dve sezoni kot posojeni igralec branil barve srbske ekipe Mega Bemax) uspelo izničiti. Štiri minute pred koncem tekme so tako zaostajali le še za štiri točke (61:65).

Slovencem so še naprej dihali za ovratnik in 50 sekund do konca so Slovenci vodili le še za dve točki (70:72), obetala se je zanimiva končnica. Nejc Klavžar je s košem Slovenijo popeljal do +4, a je Simonović hitro zadel trojko (73:74). Po osebni napaki nad Klavžarjem je imel ta na voljo dva prosta meta, zadel je enega (73:75) in tako postavil končni izid tekme, saj je Vuk Popović 4 sekunde pred koncem zgrešil met za izenačenje in podaljšek.

V slovenski vrsti sta bila najbolj razigrana David Kralj s 23 točkami in Miha Škedelj z 21 točkami. Simonović je na koncu dosegel dvojni dvojček ‒ 29 točk in 18 skokov.

Avdija popeljal Izrael do zlata

Evropski prvaki so postali Izraelci, ki so v finalu premagali Špance (92:84). Pri prvakih je spet izstopal Deni Avdija, 18-letni talentirani sin nekdanjega košarkarja Crvene zvezde in jugoslovanskega reprezentanta (z Jugoslavijo je leta 1982 osvojil bronasto medaljo na svetovnem prvenstvu v Kolumbiji) Zuferja Avdije. Deni je v finalu dosegel 23 točk.

Avdija je MVP prvenstva in član najboljše peterke prvenstva, poleg njega so del nje še njegov rojak Yam Madar, pa Španca Carlos Alocen in Sergi Martinez Costa ter Nemec Philipp Herkenhoff.

V divizijo B so nazadovale reprezentance Poljske, Srbije in Latvije.

EVROPSKO PRVENSTVO U20

TEL AVIV

Tekma za 11. mesto:

ČRNA GORA - SLOVENIJA

73:75 (19:18, 15:19, 14:20, 25:18)

Simonović 29 (6/12 za 2, 4/6 za 3) in 18 skokov, Popović 17, Čepić 10,

Đurišić 7, Bojić 5, Obradović 3, Žižić 2; Kralj 23, Škedelj 21, Klavžar 11,

Hirschmann in Stipaničev po 8, Ličen 3, Tomažič 1.

Finale:

IZRAEL - ŠPANIJA

92:84 (24:24, 18:18, 24:17, 26:25)

Avdija 23, Madar 17, Porat 11, Adam in Alber po 10; Gonzalez 14, Calabria in Puerto po 13, Alocen in Costa po 10.

Tekma za 3. mesto:

FRANCIJA - NEMČIJA

65:73 (11:16, 22:22, 15:22, 17:13)