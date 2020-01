Jaka Blažič se je izkazal z 22 točkami in 11 skoki, vendar se je na koncu veselil Rade Zasgorac s soigralci. Foto: www.alesfevzer.com

Ljubljančani so v zadnji četrtini prikazali najboljšo igro in bili zelo blizu veliki zmagi. Partizan je imel po 30 minutah kar 12 točk naskoka (81:69), a so se zmaji uspeli vrniti. Ryan Boatright je 17 sekund pred koncem poskrbel za vodstvo Olimpije (93:95). Po minuti odmora je Jaramaz zgrešil iz bližine, blokiral ga je Maik Zirbes. Jaramaz je prišel do odbite žoge in Blažič je naredil osebno napako. Izbranci Slavena Rimca še niso bili v bonusu in Blažič je sekundo pred koncem naredil še eno osebno napako.

Jaramaz za desetinko prehitel sireno

Beograjčani so imeli še sekundo za zadnji napad. Nemanja Gordić je iz avta podal do Jaramaza, ki ga Filip Krušlin ni uspel pokriti, saj mu je v najbolj neprimernem trenutku spodrsnilo. Jaramaz je ujel žogo in jo iz osmih metrov poslal od table skozi mrežico. Evforija na tribunah Štark Arene, kjer se je zbralo kar 8.670 gledalcev. Olimpija je seveda zahtevala pregled posnetka, sodniki pa so hitro ugotovili, da je žoga zapustila roko desetinko pred zadnjim piskom sirene.

Ljubljančani so v prvem polčasu pokazali dve podobi. Prvo pozitivno ob koncu prve četrtine in začetku druge, ko so lovili in ujeli tekmece. Sledile so minute krize, še posebej boleči sta bili zadnji dve. Partizan je z delnim izidom 10:0 prišel do lepe prednosti ob odmoru (55:47).



V tretji četrtini so črno-beli povišali prednost na 81:69. Zmaji so se nato zbrali in po košu Mikaela Hopkinsa za znižanje na 81:85 so znova dobili krila. Zapravili so zmago, potem ko sta s trojkama Ryan Boatright in Blažič že poskrbela za izenačenje na 91:91, Boatright pa nato celo za vodstvo ...

Blažič je dosegel 22 točk, Hopkins 13, pri domačih je bil najboljši strelec junak dvoboja Jaramaz s 16. Naslednjo tekmo bo ljubljanska zasedba igrala v soboto, 18. januarja, ko bo gostila Mornar iz Bara.



Glenn Cosey je štiri sekunde pred koncem dosegel odločilno trojko za zmago Krke. Foto: www.alesfevzer.com

Cosey odločil v Novem mestu

Krka je slabo začela tekmo v dvorani Leona Štuklja. Po dobrih treh minutah igre so gostje vodili z 1:8. Po koncu 1. četrtine so zaostajali za šest točk (12:18).

Na polovici druge četrtine je Krka prevzela vodstvo, največ je vodila za 6 točk (35:29). Zadnji dve minuti prvega polčasa pa je sledil mrk Krke, tako je Budućnost z delnim izidom 0:7 spet povedla (35:36).

V tretji četrtini sta bili ekipi še naprej izenačeni, po štirih zaporednih točkah Glenna Coseyja je bil izid spet izenačen (48:48).

Po trojki Marka Jošila je Krka po dveh minutah igre v zadnji četrtini povedla za 5 (62:57), kar je Budućnost prisililo v minuto odmora. To se jim je obrestovalo, saj so odgovorili z delnim izidom 0:5 (62:62). Ekipi sta v zadnjo minuto vstopili izenačeni (70:70). Budućnost je zadela dva od štirih prostih metov za vodstvo. Cosey je s trojko štiri sekunde pred koncem navdušil občinstvo v dvorani Leona Štuklja (73:72).

15. krog:

KRKA - BUDUĆNOST

73:72 (12:18, 23:18, 21:18, 17:18)

800; Cosey 21, Ramljak 16, Jošilo 14, Balažič 8, Lapornik 7, Jones 6, Đapa 1; Cobbs 17, Kilpatrick 16, Martin 11, Nikolić 7.

PARTIZAN - CEDEVITA OLIMPIJA

96:95 (23:25, 32:22, 26:22, 15:26)

8.670; Jaramaz 16 (2/3 za tri) in 6 podaj, R. Zagorac 14, Thomas 12, paige 11, Walden in janković po 10, Gordić 9, Mosley 7, Redding 4, Birčević 3; Blažič 22 (3/4 za dve, 4/10 za tri) in 11 skokov, Hopkins 13, Krušlin, Murić in Miller-McIntyre po 11, Boatright 10, Zirbes in Stipanović po 7, Simonović 3.

Ob 21.00:

MORNAR - KOPER PRIMORSKA

-:- (30:23, 23:19, -:-, -:-)

CIBONA - ZADAR

89:60 (26:17, 20:9, 18:17, 25:17)

Nedelja ob 20.00:

IGOKEA - FMP

Ponedeljek ob 17.00:

MEGA BEMAX - CRVENA ZVEZDA