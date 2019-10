Po petih krogih so Ljubljančani še naprej edina ekipa brez zmage v skupini C. S tem imajo vedno manj možnosti za osvojitev enega od prvih štirih mest, ki vodijo v drugi del tekmovanja. Do konca prvega dela jih čaka še pet tekem.

Ljubljanski in španski klub sta se v Evropskem pokalu pomerila prvič po letu 2008. Na petem medsebojnem obračunu pa je zmago štirikrat slavil Joventut. Do zadnje zmage so prišli zanesljivo.

Tri minute zadnje četrtine. Domačini še naprej visoko vodijo (87:64). #ZmajevoSrce pic.twitter.com/HxSxhXt89Q — Cedevita Olimpija Ljubljana (@KKCedOL) 29. oktober 2019

Španci v 1. polčasu nasuli kar 61 točk!

Ekipi sta bili do polovice 1. četrtine izenačeni, nazadnje pri izidu 14:14, nato pa so gostitelji na krilih navijačev povedli z višjo razliko (28:19). Drugo četrtino je s košem odprl Nenad Dimitrijević in Španci so prišli do dvomestne prednosti (30:19). To so še povišali, vodili so za +16 (35:19). Olimpija je odgovorila z miniserijo 0:5, za katero je poskrbel Jaka Blažić s trojko in košem (35:24). A Joventut je hitro odgovoril s trojko, zadel je Luke Harangody (38:24). Porazna obramba zmajev in učinkovit napad gostiteljev je te popeljal do prednosti 23 točk (57:24).

Po vrnitvi na parket so zmaji zaigrali malenkost bolje, tretjo četrtino so dobili, a Španci so imeli ob vstopu v zadnjo četrtino še vedno visoko prednost (81:62).

Španci vodili za 26 točk

Joventut je po zabijanju Conorja Morgana spet povišal prednost na 23 točk (87:64), trener zmajev Slaven Rimac je moral posredovati z minuto odmora. Olimpija se je nato približala na 18 točk zaostanka (90:72), a je nekdanji zmaj Klemen Prepelič s sedmimi zaporednimi točkami spet Joventut popeljal na +25 (97:72). Ko je prosti met zadel še Alen Omić, je Joventut prišel do najvišje prednosti 26 točk (98:72). Zadnje tri točke je dosegel Dimitrijević, s čimer so Španci presegli stotico. Na koncu so slavili s 101:81.

Pri Špancih je največ točk dosegel Prepelič, in sicer 17, pri zmajih pa je bil najbolj razpoložen Codi Miller-McIntyre z 18 točkami.

Porazna predstava zmajev v Španiji

EVROPSKI POKAL

SKUPINA C, 5. krog

JOVENTUT – CEDEVITA OLIMPIJA

101:81 (28:19, 33:22, 20:21, 20:19)

Prepelić 17 (4/6 za 2), Lopez-Arostegui 13, Morgan in Dimitrijević po 12, Kanter 11, Omić 9, Haranagody 8, Zisis 6, Ventura in Dawson po 5, Zagars 3; Miller-McIntyre 18, Simonović 16, Murić 13, Blažič 10, Boatright 9, Stipanović 6, Zirbes 5, Krušlin 4.

Met za dve: 26/41; 23/40.

Met za tri: 10/26; 5/20.

Prosti meti: 19/23; 20/30.

Skoki: 36; 20.

NANTERRE – BRESCIA

65:73 (19:18, 16:17, 14:15, 16:23)

Sreda ob 18.15:

DARUŠAFAKA – UNICS KAZAN