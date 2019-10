Košarkarji Cedevite Olimpije (na fotografiji Jaka Blažič) nikakor ne najdejo poti do zmage v letošnji izvedbi Evropskega pokala. Izgubili so precej žog, v obrambi so nasprotniku puščali odločno preveč prostora, zgrešili so kar osem prostih metov (14/22), nasprotnik ob večjemu številu zgolj zgolj tri (26/29). Foto: www.alesfevzer.com

Zmaga nad francoskim kolektivom je bila v želji po ohranjanju stika z moštvi, ki se bodo po skupinskem delu uvrstila med najboljših 16 ekip Evropskega pokala, za Ljubljančane pravzaprav nujna. Vendar so po štirih odigranih krogih zeleno-beli trdno prikovani na dnu lestvice, možnosti za napredovanje pa postajajo vse manjše.

Marko Simonović, z 21 točkami najboljši strelec Cedevite Olimpije. Foto: www.alesfevzer.com

Zmaji zaenkrat v novi sezoni Evropskega pokala še niso zmagali. V Stožicah so v uvodnem krogu klonili pred Darušafako (73:79), sledil je poraz v Kazanu proti Unicsu (80:67), v Brescii (78:71), nazadnje še doma proti Nanterru.

Luknje v obrambi in napake v protinapadih

Zmaji so obračun v Stožicah začeli dobro, na krilih Jake Blažiča so bili povsem enakovreden nasprotnik Francozom, ki pa so nato zaigrali malce bolje, v zadnjih dveh minutah prve četrtine pa izkoristili velike napake gostiteljev. Ti so bili zelo nezbrani, zapravili so nekaj lahkih košev iz protinapadov, v obrambi pa so puščali preveč odprtega prostora, kar so košarkarji Nanterra izkoristili in si hitro priigrali prednost +7 (21:28).

Po šovu Boatrighta spet mrk

V drugi četrtini so gostje po zaslugi Taylorja Smitha in Damiena Bouqueta hitro povedli s +11, nato pa je v središče pozornosti stopil Ryan Boatright, ki je zadel kar tri zaporedne trojke. Po Blažičevem košu je prednost Francozov skopnela že na +3 (32:35), a se je Nanterre še pravočasno pobral in z delnim izidom 7:1 znova pobegnil Ljubljančanom, polčas pa zaključil s prednostjo osmih točk (44:52).

Zeleno-beli dobili tretjo četrtino

V tretji četrtini so navijači zeleno-belih po nekaj minutah vendarle videli nekoliko boljšo predstavo svojih ljubljencev, ki so v obrambi zaigrali bolj čvrsto, v napadu pa delovali organizirano ter zbrano. Večkrat jih je s pomembnim košom rešil Marko Simonović, v izdihljajih četrtine je s trojko zaostanek na -4 znižal sicer dobro zaustavljeni Codi Miller-McIntyre (67:71).

Butterfield zadel ključne koše

V zadnji četrtini so sodniki s svojimi odločitvami dvignili nekaj prahu, a to Ljubljančanov ni pretirano zmedlo, slabih pet minut pred koncem je Simonović zadel trojko za izenačenje (79:79), v prvo vodstvo po četrti minuti srečanja jih je z zadetima prostima metoma povedel Miller-McIntyre. Toda nasprotnik se ni dal, na krilih izjemnega Spencerja Butterfielda - ta je v končnici dosegel pet izjemno pomembnih točk - so Ljubljančanom spet ušli na varno razdaljo, prednost pa so v dolgi končnici, v kateri so sodniki neprestano pregledovali posnetke akcij, zadržali do bridkega konca.

Novo priložnost za zmago bodo varovanci Slavena Rimca iskali naslednji torek v Badaloni pri Joventutu, ki v tem krogu kljub odlični predstavi Klemna Prepeliča in Alena Omića ni uspel streti Unicsa v Kazanu.

Evropski pokal, skupina C, 4. krog

CEDEVITA OLIMPIJA - NANTERRE

87:93 (21:28, 23:24, 23:19, 20:22)

Simonović 21, Miller-McIntyre 19, Boatright 16, Blažič 12, Hopkins 7, Murić 6, Zibres 4, Krušlin 2; Moore 25, Cordinier 20, Smith 16, Butterfield 14, Oliver 8, Ndoye 7, Bouquet 3.

Lestvica: UNICS KAZAN 4 3 1 7 DARUŠAFAKA 4 3 1 7 NANTERRE 4 2 2 6 JOVENTUT 4 2 2 6 -------------------------------- BRESCIA 4 2 2 6 CEDEVITA OLIMPIJA 4 0 4 4

Met za dve: 20/41; 26/43

Met za tri: 11/22; 5/22

Prosti meti: 14/22; 26/29

Skoki: 31; 31

Podaje: 14; 15

Izgubljene žoge: 11; 13

BRESCIA - DARUŠAFAKA

35:61 (5:14, 15:14, 6:16, 9:17)

UNICS KAZAN - JOVENTUT

86:74 (26:21, 23:12, 21:20, 18:21)

Prepelić 22, Omić 22 za Joventut.