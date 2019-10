Maik Zirbes je proti Partizanu odigral svojo daleč najboljšo tekmo v dresu Cedevite Olimpije. Foto: www.alesfevzer.com

V torek ob 20.45 zmaje čaka gostovanje v Badaloni pri Joventutu, kjer odlično igrata nekdanja člana ljubljanskega moštva Klemen Prepelič in Alen Omić. Katalonci imajo po štirih tekmah polovičen izkupiček. Čeprav zmaji za konkurenco zaostajajo za dve zmagi, pa trener Slaven Rimac še vedno verjame v napredovanje: "Dokler ne bomo ostali brez teoretičnih možnosti, verjamem, da nam lahko uspe. Sploh, če pogledamo razpored. Ostajam optimist. Z eno pravo zmago se lahko vse obrne v pravo smer. Ostati moramo pozitivni in seveda igrati kakovostno, kar je pa ta ekipa dokazala, da lahko. Večji del tekme smo imeli dobre dele, a smo zaradi svojih neumnosti tekmecem prepuščali zmage."

Po zares slabi predstavi v sredo proti Nanterrju, ko so Ljubljančani predvsem razočarali s pristopom, s kakršnim so začeli tekmo, je Rimac poudaril, da pričakuje pravi odziv. V soboto so bili zmaji videti kot druga ekipa. Proti Partizanu je bila opazna prava želja, predvsem v zadnji četrtini pa so pokazali, česa so sposobni. Košarka, ki jo je v zadnjih desetih minutah pokazala Cedevita Olimpija, je bila na zelo visoki ravni. S tako igro bi bil nedvomno izkupiček v Evropskem pokalu bistveno boljši. "Ta tekma mora biti motiv in standard za naprej. Odnos do igre mora ostati na taki ravni. Gledali smo Olimpijo, kakršno bi rad videl, da jo ves čas. Videli smo ekipo, ki je odločna, da naredi vse za zmago. To je ključ in potem lahko veliko stvari funkcionira," je bil po četrti zmagi v Ligi ABA zadovoljen Rimac. Naslednje tekme bodo pokazale, ali je bil v soboto le preblisk ali pokazatelj dejanske moči zmajev.

Tekma s Partizanom vodilo za naprej

V Ljubljani so z novim projektom Cedevite Olimpije pričakovanja in ambicije bistveno večji kot v preteklosti. Vse je skladno tudi z denarnim vložkom, ki je prišel skupaj s Cedevito v Stožice. V času igranja v Zagrebu je Cedevita veljala za najbolj organiziran in finančno stabilen klub v regiji, kjer pa niso bili potrpežljivi ob slabih predstavah in neuspešnih rezultatih. Ambicije prvega moža glavnega sponzorja Emila Tedeschija merijo na vrh regije in h konkretni vlogi v Evropi. Lani na primer, ko je na zagrebško klop sedel Sito Alonso, ki je sezono pred tem vodil Barcelono, je bila trenerska menjava izvedena že 25. oktobra. Cedevita je tedaj na prvih štirih tekmah Lige ABA izgubila tri dvoboje, v Evropskem pokalu pa je bila na prav toliko obračunih polovično uspešna. Španskega trenerja je nato zamenjal Rimac, bile pa so tudi spremembe v igralskem kadru. Če bi se predstave, kakršna je bila proti Nanterrju, ponavljale, kakšna kadrovska menjava ne bi bila izključena.

Tedeschi je ob parketu energično spremljal dvoboj s Partizanom in bil po srečanju, ko je čestital vsakemu igralcu posebej, vidno zadovoljen. Če so bili nekateri košarkarji proti Nanterru videti nezainteresirani in so s svojim ležernim postopanjem po parketu razjezili marsikaterega gledalca v dvorani, je bila slika proti Partizanu drugačna. Kot je dejal Rimac, so se njegovi varovanci metali za žogo, predvsem pa je bila opazna prava osredotočenost v obrambi, po kateri je steklo tudi v napadu: "To je bila tekma, ki nam mora biti vodilo. Igralci so pokazali, da lahko. Vztrajali bomo, da ohranimo tako raven igre. Že na nekaterih tekmah so pokazali podobno, a tedaj ni bilo take kontinuitete kot proti Partizanu. Ekipa je v drugem polčasu, ko sploh ni bilo treba posredovati z minutami odmora, dobro stala na parketu in vedela, kako mora napadati in se braniti, kdaj pospešiti ter kdaj umiriti ritem. Imamo dobre igralce, ki se morajo zavedati, da ne morejo biti zadovoljni z nekim ciljem, ki ni merilo njihove vrednosti. In 0:4 v Evropskem pokalu ni realnost."

Rimac : Imamo veliko orožij in prave odgovore

Z gostovanjem v Badaloni se bo končala prva polovica skupinskega dela Evropskega pokala. Foto: www.alesfevzer.com

Zmaji so bili prvič videti res kot prava ekipa, ki teži k istemu cilju. Hrkati so se razigrali tudi nekateri košarkarji, ki so bili v zadnjem času milo rečeno zadržani. Centra Maik Zirbes in Andrija Stipanović sta nadzirala skok in igro pod obročema, skupaj ujela 17 odbitih žog in dala 29 točk. Organizatorja igre Cody Miller-McIntyre, sicer najboljši ljubljanski posameznik na tako rekoč vseh tekmah, in Ryan Boatright, ki sta se že dokazala strelsko, sta tokrat podelila skupaj 13 podaj. Predvsem zadnji je popravil vtis, ki ga je pustil do zdaj, saj je bil eden tistih, ki so na prvih tekmah ostali največji dolžniki. "Tako motivirano moramo igrati tudi v Badaloni. Ta tekma je za nas zelo pomembna. Verjamem, da je z morebitno zmago v Evropskem pokalu še vse odprto. Verjamem, da nobena ekipa ni bistveno boljša od nas. Nobena do zdaj na teh tekmah ni dominirala in nas ni premagala zaradi svoje kakovosti oziroma naše nekakovosti," je prepričan Rimac.

Hrvaški strokovnjak je pred dvobojem z Joventutom še dodal: "Dva igralca bosta zelo motivirana. Prepelič in Omić sta ob Zisisu ključna moža ekipe, od katerih je tako rekoč odvisno vse. Ni me strah, ali bomo na igrišče stopili, kot smo proti Partizanu, ko vsak igralec dela, kar smo se dogovorili. Partizan ima nevarnejše strelce, če se pogleda celotna ekipa, kot Badalona. Na tekmi jih z izjemo po povratnih podajah in skoku v napadu nismo puščali samih. Zares imamo veliko orožij in prave odgovore tako v napadu kot v obrambi. Upam, da se vrne še Mirko Mulalić in dobimo še dodatnega moža v rotaciji."

Skupina C, 5. krog, torek ob 20.00:

NANTERRE - BRESCIA

Ob 20.45:

JOVENTUT - CEDEVITA OLIMPIJA

Sreda ob 18.15:

DARUŠAFAKA - UNICS KAZAN

Lestvica: UNICS KAZAN 4 3 1 7 DARUŠAFAKA 4 3 1 7 NANTERRE 4 2 2 6 JOVENTUT 4 2 2 6 -------------------------------- BRESCIA 4 2 2 6 CEDEVITA OLIMPIJA 4 0 4 4

Na seznamu so slovenski košarkarji, ki igrajo na najvišji ravni, reprezentančni kandidati, ki imajo klube, in obetavni slovenski košarkarji, ki že igrajo v članski konkurenci.