Slaven Rimac je po tekmi priznal, da ga zaradi prikazanega boli glava. Foto: www.alesfevzer.com

Po porazih proti Darušafaki in Unicsu, ki veljata za najmočnejši ekipi skupine C, so nato zmaji klonili še pred Brescio, ki je v sredo proti Dački dala le 35 točk (!), in Nanterrom, ki je v Stožice prišel po slabem začetku sezone. Pred dvobojem so Ljubljančani poudarjali, da jih čaka tekma za "biti ali ne biti", in obljubljali, da bodo naredili vse za zmago. Toda ni bilo videti, da bi se zavedali, kaj tekma prinaša oziroma bolje rečeno odnaša. Namreč po štirih krogih je Cedevita Olimpija še brez zmage, ostali konkurenti pa imajo krog pred polovico skupinskega dela vsi vsaj po dva uspeha in tako so vrata v drugi del tekmovanja, kar so pred sezono v zmajevem gnezdu predstavili kot nek osnovni cilj, že močno priprta.

Motivirani za napad, ne pa za obrambo

Pred sezono je bilo slišati tudi, da bo ta ekipa ena najbolj borbenih. Edo Murić je v pogovoru za MMC dejal, da četudi ne bo zasedba najkakovostnejša, bo pa najbolj nepopustljiva in borbena, saj so moštvo združenega kluba Cedevite in Olimpije sestavili iz košarkarjev s pravim karakterjem. Kje sta bili nepopustljivost in borbenost proti Nanterru, ne vemo. Slaven Rimac je na treningu pred dvobojem s Parižani nazorno opisal največje nevarnosti nasprotnikov, ki so za nameček v Ljubljano pripotovali še brez najboljšega posameznika in motorja igre Kennyja Cheryja. Trener Cedevite Olimpije je povedal, kaj bodo morali zmaji napraviti za zmago in kakšen bo načrt za prvi uspeh v Evropskem pokalu, toda na parketu se je od prve minute zdelo, kot da jim tega plana za tekmo ne bi predstavil oziroma ga niso dojeli.

"Zelo sem razočaran kot trener. Za takšno predstavo ni nobenega opravičila. Ne gre za rezultat. Če pride ekipa, zadene veliko trojk in je preprosto boljša, ji je treba čestitati. Tokrat pa ni tak primer. V našem moštvu so vsi motivirani za igro v napadu, za obrambo pa ne. Govorimo eno, delajo drugo. Ne pravim, da nočejo poslušati, ampak, da poslušajo le do prvih težav, s katerimi se moramo soočiti. Ko nasprotnik zaigra bolje, se vrnemo k starim navadam. Bili smo preprosto preslabi," je jezno na novinarski konferenci po tekmi razlagal Rimac. Neuigranost novega moštva počasi ne more biti več alibi, saj je vendarle minil že mesec sezone in imajo zmaji za sabo že kar nekaj tekem. Za pristop k tekmi, ležerno predstavo, slabo koncentracijo in kar nekakšno nezainteresiranost nekaterih posameznikov pa tako ali tako ni opravičila.

Na vseh tekmah zgodba podobna

"V garderobi smo poudarjali, da moramo biti aktivni in agresivni v obrambi, da bo potem v napadu steklo. Nato smo v prvi četrtini dobili 28 točk, bonus osebnih napak pa izkoristili tik ob koncu. Take stvari se na taki ravni ne smejo dogajati. Zaradi tega je razmerje zmag, kakršno je. Če pogledamo vse tekme v Eurocupu, je bila zgodba podobna. Na tej ravni, če želiš zmagati, moraš ohranjati osredotočenost, fokus, energijo in željo vso tekmo. Zaradi svojih napak smo se spravili v zelo zahteven položaj in težko bomo napredovali. To je še posebej težko sprejeti, ker verjamem, da smo dobra ekipa," Rimac ni želel iskati nikakršnih izgovorov.

Podobne napake so se nam dogajale proti Ciboni. Ko smo naredili analizo, smo videli, da je Cibona po naših izgubljenih žogah dala 22 točk. To je ogromno in res težko je takšno število nadoknaditi. V igri pet na pet moraš biti torej vsaj toliko točk boljši. Imeli smo situacije, dva na ena in tri na ena, pa nismo vsaj izsilili niti osebne napake. To je frustrirajoče, toda to je košarka. Slaven Rimac

V prvem polčasu so gostje dosegli kar 52 točk. Pod obročem nista bila Maik Zirbes in Andrija Stipanović kos le 198 centimetrov visokemu Taylorju Smithu, ki je v prvem delu dal vseh svojih 16 točk, sicer pa je bilo njegovo povprečje pred to tekmo v Evropskem pokalu le nekaj več kot šest. Poleg velikega števila prejetih točk zaradi slabe obrambe je dokaz pomanjkanja koncentracije tudi odstotek prostih metov. Namreč v prvih 20 minutah so jih zmaji metali osem, zadeli pa le dva. Četudi je bila igra v drugem delu boljša, pa vseeno ni bilo na parketu začutiti prave energije, obramba je bila še vedno pod vsakim nivojem, tudi v napadu pa se zdi, kot da Ljubljančani igrajo brez pravega sistema. Uigranih akcij je le peščica in v večini gre za zaključevanje napadov po individualnih potezah. Codi Miller-McIntyre, ki je sicer znova dokazal svojo kakovost, čeprav v zaključku tokrat ni realiziral dveh pomembnih akcij, je velika okrepitev, a ni klasičen organizator igre. Podobno velja za Ryana Boatrighta, ki je sicer zadel tri trojke, a je v napadu preveč nekonstanten, veliko težav pa ima v obrambi, kjer ga prebija praktično vsak nasprotnik. V drugem delu je največ težav povzročala zunanja linija Nanterra, nobeden izmed ljubljanskih košarkarjev pa si na tej tekmi ne zasluži pozitivne ocene za defenzivno predstavo.

Zagrebčan na ljubljanski klopi se zaveda, da so možnosti za napredovanje zdaj zelo majhne: "Vse je bila posledica naših napak. Petkrat se nam je zgodilo, da smo šli v protinapad in namesto, da bi dali dve točki, smo zlahka izgubili žogo, na drugi strani pa dobili koš in še naredili osebno napako. To ne pomeni desetih točk, ampak 20 točk razlike. Tako recimo moraš dati 20 točk, oni pa nobene, da nadomestiš take napake. Ne moremo iti na trening in se učiti podaj v igri dva na ena. To so stvari, ki morajo na tej ravni funkcionirati. Konec koncev so igralci že dokazali, da lahko, preprosto pa manjka samozavesti. Stvari so preproste. Igralec pride na tekmo in si reče, da je boljši od nasprotnika, da bo to dokazal, da je motiviran in bo pokazal vse, kar zna. Kar se tiče kakovosti, nismo v primerjavi z drugimi v zaostanku, saj smo tudi na vseh tekmah imeli priložnosti za zmago. Mislim, da Evropski pokal še ni izgubljen. Ostajam optimisti in pozitiven, evidentno pa je, da nekatere stvari delamo slabo in da imamo določene probleme."

Izpolniti vsaj minimum minimuma

Četrti poraz Cedevite Olimpije v Evropi

"Igralci morajo preprosto dojeti, da je v športu povsem enostavno – nisem jaz dober trener, če ekipa izgublja, niti igralci niso dobri, če se tako igra in izgublja. Vsi imamo isti cilj. Imamo igralce, ki lahko dobro igrajo v obrambi. Smo dovolj kakovostni. Njihova zunanja linija je tokrat dominirala. V štartu smo pokazali premalo želje, ko smo to popravili, smo pa imeli težave s koncentracijo. Recimo, ves čas smo poudarjali, da Isaia Cordinier vsakič gre v desno stran, pa nam to potem naredi vsaj petkrat. To je popoln dokaz pomanjkanja koncentracije. Ne govorimo o nekih kompleksnih stvareh - o obrambi drugih rotacij ali 'pick and rolla', ampak o osnovah. Če veš, da gre v desno, mu zapreš desno stran. To je nek minimum minimuma. Zadeli so le pet trojk, a dali 93 točk. Nedopustno. Boli nas glava, a treba je iti naprej. Pred nami je neugoden razpored in moramo pokazati, česa smo sposobni. Vendarle smo vsi, jaz kot trener in igralci, zato tudi pripeljani. Ekipa mora pokazati neko reakcijo. Zaslužimo si štiri poraze, a mislim, da je naša kakovost bistveno večja," je dodal Rimac.

Takšne oscilacije v igri se v Ligi ABA se še da nadomestiti, Evropski pokal pa je preprosto previsoka raven za kaj takega. Tudi v jadranski ligi, kjer so zmaji s tremi zmagami na vrhu, se bodo ob takšni igri začele težave. Namreč do zdaj so odigrali le tri obračune z ekipami, ki so na dnu lestvice, v soboto pa v Stožice prihaja Partizan, ki je v Eurocupu še brez poraza. Počasi se ob vseh težavah že poraja vprašanje, če je bilo stožensko kadrovanje pravo. Za ocene je še prezgodaj, a ob odsotnosti Mirka Mulalića je tokrat igrala deveterica. Saša Zagorac, ki sicer ima težave s poškodbo, Martin Krampelj in Petar Vujačić niso dobili priložnosti za igro. Vse to so slovenski igralci, katere bo Cedevita Olimpija potrebovala v državnem prvenstvu, letos pa še niso stopili na parket. Tako sta proti Nanterru igrala le dva domača košarkarja, Murić in Jaka Blažič. Pod obročem sta Zirbes in Stipanović skupaj dosegla le štiri točke. Le dve je recimo dal Filip Krušlin, hrvaški branilec, ki je za zdaj nekaj pokazal le na tekmi z Mego. Vsi omenjeni košarkarji zasedajo mesto tujca, ti pa so na tekmah slovenskega prvenstva lahko le štirje …