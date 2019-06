Košarkarji Reala do 35. naslova državnih prvakov

Anthony Randolph eden glavnih mož Madridčanov

Barcelona - MMC RTV SLO

Argentinski košarkar Facundo Campazzo je MVP finalne serije. Na zadnji tekmi je bil prvi strelec Madridčanov s 15 točkami. Foto: EPA

Košarkarji Reala iz Madrida so v finalu španskega prvenstva s 3:1 v zmagah premagali Barcelono in 35. postali državni prvaki. Na zadnji tekmi finala so slavili z 68:74. To je četrti naslov Reala v zadnjih petih letih.