Petar Rakićević je nazadnje nosil dres Dynamica. Foto: Dynamic VIP PAY

24-letni in 204 centimetre visoki branilec je člansko kariero začel 2012 v Mladosti iz Čačka. Po dveh letih se je preselil v Metalac iz Valjeva, s katerim je dve sezoni igral tudi v Ligi ABA. V sezoni 2016/17 je odšel k Crveni zvezdi, s katero je osvojil jadransko tekmovanje in srbsko prvenstvo ter pokal. Zadnji dve sezoni je igral pri članu 2. ABA lige in srbskemu prvoligašu Dynamicu iz Beograda. V lanski sezoni je v obeh tekmovanjih v povprečju igral 21 minut na tekmo ter dosegal 6,9 točke, 3,6 skoka in 4 podaje na tekmo. Leta 2015 je s Srbijo postal evropski prvak v kategoriji do 20 let.

Novomeščani so v sredo odigrali prvo uradno tekmo v sezoni, ko so v državnem prvenstvu odpravili Podčetrtek, Ligo ABA pa začenjajo v ponedeljek, ko bodo gostili beograjski FMP. Na tej tekmi bo novim soigralcem lahko pomagal tudi Rakićević. Vrsto Simona Petrova so pred novo sezono okrepili še Glenn Cosey, Gani Lawal in Ivan Ramljak.