Številko 23 bo po novem nosil le še Anthony Davis. Foto: AP

Los Angeles Lakersi, ki so bili po poškodbi LeBrona Jamesa in predvsem številnih težavah v organizaciji kluba marsikomu v posmeh, se resno pripravljajo na gradnjo nove ekipe. Pred dnevi so si že zagotovili Anthonyja Davisa, prav po zaslugi velikana pa imajo v teoriji možnost, da si zagotovijo še enega superzvezdnika.

V posel vpleten še Washington

Lakersi so namreč v poslu treh ekip poslali Moja Wagnerja, Isaaca Bongo, Jemerria Jonesa in drugi izbor leta 2022 v Washington, Wizardsi pa bodo New Orleansu razliko plačali v denarju. Davis se je hkrati še odpovedal bonusu za menjavo v višini 4 milijonov dolarjev, kar pomeni, da ima ekipa iz Los Angelesa na voljo 32 milijonov dolarjev.

Katero pot bodo izbrali Lakersi?

Obstajata dve različici, kako bi Lakersi lahko porabili ta denar - prva je lov na superzvezdnika v (na vrhu spiska želja sta Kawhi Leonard in Kyrie Irving), druga pa je delitev denarja in nakup več srednjekakovostnih igralcev (omenjajo se Danny Green, Terrence Ross in Seth Curry), ki bi še kako prišli prav, saj bi bila v nasprotnem primeru ekipa zelo tenka. James se je sicer odločil, da bo svojo številko 23 prepustil Davisu, sam pa bo (sodeč po tvitu očitno) nosil dres s številko 6.

Leonard si bo za konec pustil Toronto

Glavna nagrada v prestopnem roku, ki se po srednjeevropskem času začenja v ponedeljek ob polnoči, bo Leonard. Iz njegovega tabora so prišli namigi, da bo prisluhnil ponudbama obeh ekip iz Los Angelesa, zadnjo predstavitev pa naj bi imel njegov trenutni klub Toronto, s katerim je tudi osvojil naslov prvaka. Predsednik Masai Ujiri je prepričan, da bo Leonard ostal na severu.

Kemba Walker je vseh osem sezon odigral za Charlotte, zdaj pa se očitno seli. Foto: Reuters

Prva tarča Keltov naj bi bil Walker

Boston, ki je v preteklih dneh dobil kar nekaj klofut, naj bi bil glavni favorit za Kembo Walkerja. Dobro obveščeni viri pravijo, da naj bi Kelti Walkerju za štiri leta ponudili 141 milijonov dolarjev. Dozdajšnji prvi zvezdnik Irving naj bi skoraj zagotovo odšel drugam (prvi favorit je Brooklyn). V Boston prihaja olimpijska prvakinja Kara Lawson, ki bo opravljala vlogo pomočnice trenerja.

Houston računa na Butlerja

Aktivni so tudi v Houstonu, ki so zaradi "težke" pogodbe Jamesa Hardna in predvsem Chrisa Paula omejeni pri iskanju novih moči. Pri Raketah iščejo različice, kako bi v Teksas pripeljali Jimmyja Butlerja (zdaj Philadelphia). Če bi jim to uspelo, bi se morali skoraj zagotovo posloviti od Clinta Capele, Erica Gordona in P. J. Tuckerja.