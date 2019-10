Jamal Murray se v prvem polčasu ni znašel, na koncu pa je bil prvi strelec Denverja. Foto: AP

Kingsi na drugi strani v tej sezoni še niso okusili slasti zmage in so klonili še četrtič. Denver, ki je slavil na peti zaporedni medsebojni tekmi, je slabo začel tekmo. Nuggetsi so v prvem polčasu iz igre metali 17/52, toda v tretji četrtini, ki so jo dobili s 30:17, so bolje zaigrali predvsem v obrambi. "Morali smo zaigrati bolj agresivno. Naš načrt za tekmo se ni spreminjal, spremenili smo le agresivnost. To je še ena tekma, ko nam ni steklo v napadu, ampak nekateri igralci so stopili v ospredje in v ključnih trenutkih naredili prave poteze," je po tekmi povedal trener Denverja Mike Malone.

"Obramba je bila naša rešitev. Zaradi obrambe dobivamo tekme. Moramo se zavedati, da smo v prvi vrsti obrambna ekipa. Vsi lahko zadevamo, vsi lahko mečemo, a jasno je, da po zaslugi obrambe zmagujemo," je dodal prvi organizator igre franšize iz Kolorada Jamal Murray, ki je prispeval 18 točk. Od tega jih je 14 dal v drugem polčasu, štiri v zadnjih 31 sekundah, potem ko je slabše začel tekmo in od prvih šestih poskusov kar petkrat zgrešil.

Denver Nuggets vs Sacramento Kings Full Highlights | October 28, 2019 | FreeDawkins

Gostje so imeli v zadnji četrtini občutno prednost, toda Sacramentu se je s serijo 10:0 uspelo približati na 90:88. Tedaj je odgovor našel Murray, pomembna prosta meta pa je zadel tudi Gary Harris, s 17 točkami drugi strelec Denverja. Pri Kingsih je bil s 24 točkami prvi strelec Richaun Holmes, ki je ujel tudi 12 odbitih žog. De'Aron Fox je dodal 20 točk.

Westbrook se je prvič pomeril z Oklahomo Cityjem

"Ko igram košarko, nimam prijateljev. Vedo, da na igrišču ne smejo govoriti z mano," je Russell Westbrook razlagal po zmagi Houstona nad Oklahomo Cityjem (116:112), kjer je pred letošnjim prestopom MVP rednega dela sezone 2016/17 igral vso kariero od leta 2008. Po prvem obračunu z nekdanjimi soigralci je dodal, da ni bilo posebnih čustev in da je igral, kot da igra proti kateri koli ekipi. Ob zmagi mu je le podaja zmanjkala do trojnega dvojčka. Ob 21 točkah je zbral še 12 skokov.

Russell Westbrook je 11 sezon nosil dres Oklahome Cityja, poleti pa je odšel v Houston. Foto: Reuters

Strelsko je bil pri Houstonu znova najbolj razpoložen James Harden, ki je dosegel 40 točk. 19 sekund pred koncem je Shai Gilgeous Alexander s trojko približal na 111:108. Nato je Westbrook zadel le en prosti met in napravil osebno napako nad Nerlensom Noelom, ki je bil dvakrat natančen za 112:110. Toda nato je na črto prostih metov stopil Harden, ki je bil obakrat natančen, po košu Gilgeousa Alexandra pa je zmago potrdil še z dvema prostima metoma, ki jih je sicer bradati superzvezdnik na tekmi metal 20/21. Gilgeous Alexander in Dennis Schröder sta bila s po 22 točkami prva strelca gostov, pri katerih je Chris Paul, ki je poleti prišel iz Houstona, vpisal 15 točk.

Golden State prvič zmagal

Po dveh visokih porazih je Golden State le prišel do prve zmage v sezoni, ko je s 134:123 slavil v New Orleansu. Oslabljeni Pelikani niso bili kos lanskim finalistom, ki so pet minut pred koncem povedli za 29. Nato je gostiteljem le uspelo nekoliko omiliti poraz. "Praktično nas ni bilo na tekmi. Nismo imeli nikakršne možnosti, kar me najbolj moti, sploh ker smo igrali doma," je bil razočaran trener Alvin Genrty.

"Moramo igrati na visoki ravni. Na prvih dveh tekmah nismo, tokrat pa smo. Kot vodje te ekipe, moramo na vsaki tekmi dati svoje in poskrbeti, da nam soigralci sledijo. Potem se lahko nadejamo zmag," je povedal Draymond Green, ki je odigral najboljšo tekmo sezono. S 16 točkami, 17 skoki in desetimi podajami je prispeval trojni dvojček. 26 točk in 11 podaj je dodal Steph Curry.

Tekme 28. oktobra:

DETROIT - INDIANA 96:94

Wood 19 (8/10 iz igre) in 12 skokov, Drummond 18 in 18 skokov, Kennard 14; Sabonis 21 in 14 skokov, Warren 19, Turner 16.

NEW YORK - CHICAGO 105:98

Portis 28 (10/14 iz igre, 4/4 za tri) in 11 skokov, Barrett 19 in 15 skokov, Knox 14; LaVine 21, Carter 20 in 10 skokov, Markkanen 18.

TORONTO - ORLANDO 104:95

Lowry 26, Siakam 24, VanVleet 14; Isaac 24, Fournier 18, Fultz 13.

PHOENIX - UTAH 95:96

Booker 21, Oubre 18, Carter 15; Bogdanović 29 (4/8 za tri), Mitchell 25, Gobert 15 in 18 skokov.

ATLANTA - PHILADELPHIA 103:105

Young 25 (7/20 iz igre), Collins 16, Hunter 14; Embiid 36 (12/19 iz igre) in 13 skokov, Richardson 14, Harris in Simmons po 13.

MILWAUKEE - CLEVELAND 129:112

Middleton 21, Hill 19, Connaughton 17 (4/5 za tri), Lopez 16, Antetokounmpo, Bledsoe in Matthews po 14; Sexton 18, Thompson (13 skokov) in Clarkson po 17, Nance in Love (16 skokov) po 15.

NEW ORLEANS - GOLDEN STATE 123:134

Ingram 27 ion 10 skokov, Hayes 19 (9/11 iz igre); Curry 26 (4/10 za tri) in 11 podaj, Russell 24, 8 podaj in 7 skokov, Lee 23 (4/6 za tri), Green 16 (7/12 iz igre), 17 skokov in 10 podaj.

HOUSTON - OKLAHOMA CITY 116:112

Harden 40 (8/21 iz igre, 3/14 za tri, prosti meti 21/22), Westbrook 21, 12 skokov in 9 podaj, Tucker 17 (5/7 za tri), Capela 15; Gilgeous Alexander in Schröder po 22, Gallinari 17.

SAN ANTONIO - PORTLAND 113:110

DeRozan 27 (10/16 iz igre), White 21, Aldridge 15; Lillard 28 (9/28 iz igre), McCollum 27, Hood 11.

SACRAMENTO - DENVER 94:101

Holmes 24 (10/13 iz igre) in 12 skokov, Fox 20; Murray 18, Harris 17 (3/4 za tri), Barton 13, Čančar ni bil v ekipi.

LA CLIPPERS - CHARLOTTE 111:96

Leonard 30 (10/18 iz igre), Williams 23, Harrell 19, Shamet 16; Rozier 17, Monk 15.

Tekme 29. oktobra:

MIANI - ATLANTA

DENVER - DALLAS

LA LAKERS - MEMPHIS

Vzhodna konferenca Ekipa

Z P O Philadelphia 76ers 3 3 0 100.0 Toronto Raptors 4 3 1 75.0 Atlanta Hawks 3 2 1 66.7 Milwaukee Bucks 3 2 1 66.7 Miami Heat 3 2 1 66.7 Boston Celtics 3 2 1 66.7 Detroit Pistons 4 2 2 50.0 Orlando Magic 3 1 2 33.3 Cleveland Cavaliers 3 1 2 33.3 Brooklyn Nets 3 1 2 33.3 Washington Wizards 3 1 2 33.3 Charlotte Hornets 4 1 3 25.0 New York Knicks 4 1 3 25.0 Chicago Bulls 4 1 3 25.0 Indiana Pacers 3 0 3 0.0