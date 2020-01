V ospredju je bil dvoboj dveh izjemnih evropskih košarkarjev, Luke Dončića in Nikole Jokića. Ob koncu je bil uspešnejši slednji. Foto: Reuters

Srbski center je bil s 33 točkami prvi strelec tekme, izjemno razigran pa je bil v drugem polčasu, ko je dosegel 26 točk. 23 sekund je pri izidu 106:105 Denverju ostalo za odločilno akcijo. Žogo je dobil Jokić. Najprej jo je podal proti Jamalu Murrayju in bi jo s tem kmalu zapravil, a jo je kanadski branilec vrnil soigralcu. S hrbtom je Joker odigral proti obroču. Pokrival ga je Dorian Finney-Smith, ki ni bil kos srbskemu orjaku. Ta se je pririnil do obroča in dal koš. Dallasu je ostalo še osem sekund. Gostje so odlično pokrili Dončića, ki je vseeno prišel do žoge in v kotu na trojki našel Finneyja-Smitha. Ta je za trenutek ostal sam, toda ni se odločil za met in je s podajo le zakompliciral situacijo. Mavsi tako sploh niso prišli do meta za zmago.

Ves čas je bila tekma zelo izenačena. V prvi četrtini si je Dallas, ki je peto tekmo zapored igral brez Kristapsa Porzingisa, uspel priigrati sedem točk naskoka, ko je Dončić zadel svojo edino trojko na tekmi iz sedmih poskusov, nato pa je povedel z dvomestno razliko, toda ekspresno je gostom uspelo doseči pet zaporednih točk in do konca prve četrtine prepoloviti zaostanek. Po petih minutah nadaljevanja so Nuggetsi, ki so bili brez dveh članov prve peterke, Willa Bartona in Paula Milsapa, povedli. Ko se je Dončić vrnil na parket, je tako odigral imeniten 'alley oop' z Dwightom Powllom. V 20. minuti je Jokić dosegel šele prvi točki na tekmi. Ko je Denver pred odmorom povedel z 51:50, je nemudoma z uspešnim prodorom in še zadetim dodatnim prostim metom po osebni napaki odgovoril Dončić, ki je poskrbel, da so Mavsi vodili ob polčasu (59:56). 20-letnega Ljubljančana so gostje dobro pokrivali in ga veliko podvajali, pa je vseeno v prvi polovici srečanja dal 15 točk.

V tretji četrtini se je Dončić večinoma odločal za prodore pod koš. Iznajdljivo je prihajal pod obroč in dosegal točke, na drugi strani pa se je razigral Jokić, ki je v tretji četrtini prispeval trikrat toliko točk, kot jih je v prvem polčasu. Medtem ko je imel več težav s čvrstim Powllom, proti katerem se je nato večkrat odločal za mete z razdalje, pa je zlahka napadal s hrbtom, ko ga je pokrival Maxi Kleber. Dallas si je vmes po zaslugi Luke priigral sedem točk naskoka, četrtino pa sta moštvi zaključili vsako s po tremi zaporednimi trojkami. Prednost Dallasa je pred zadnjimi 12 minutami znašala tri točke.

Ko je po podaji Dončića Seth Curry izenačil na 100:100, kar nekaj časa ekipi nista zadeli iz igre. Sledil je izid 101:101, skoraj tri minute in pol pa so minile, preden je nato – znova je bil v vlogi podajalca Luka – izza črte Finney-Smith zagotovil Mavsom tri točke prednosti. Zatem je bil za 106:101 natančen še Tim Hardaway Jr. Do konca sta ostali še dve minuti. Jokić je najprej znižal, po izgubljeni žogi Dallasa pa je Jerami Grant s črte prostih metov priključil na -1. 70 sekund pred koncem je Dončić zgrešil trojko, Finney-Smith pa je na drugi strani z odlično blokado zaustavil Murrayja. Odgovornost je znova prevzel Dončić. Slovenski košarkar se je odločil za prodor. Brez večjih težav je prišel mimo Masona Plumleeja, a nato obdan z drugimi nasprotnimi košarkarji zgrešil polaganje. Powell je z uspešnim skokom priboril še eno akcijo, a je bil Delon Wright nenatančen za tri. Za zmago Denverja je v naslednjem napadu zadel Jokić.

Dončić je znova lepo zapolnil statistiko. S 27 točkami (11/23 iz igre) je bil prvi strelec Mavericksov, podelil je deset podaj, bil je prvi skakalec tekme, ena ujeta odbita žoga pa mu je zmanjkala do novega trojnega dvojčka. Vendarle v American Airlines Centru ni prišlo do dvoboja najmlajših članov reprezentance, ki je pred dvema letoma postala evropski prvak, saj je Vlatko Čančar, ki na prvem medsebojnem obračunu ni bil v kadru Denverja, ostal na klopi. V petek v Dallas prihajajo Lakersi.

Zanesljiva zmaga Miamija v Indianapolisu

Miami je s 122:108 premagal Indiano. Srečanje je bilo odločeno že pred zadnjo četrtino, v kateri so gostitelji konkretno omilili visok poraz. Goran Dragić, ki je pred slabima dvema tednoma odločil prvi medsebojni obračun v tej sezoni, ko sta se moštvi srečali na Floridi, je igral 27 minut, v statistiko pa vpisal 15 točk in štiri podaje.

Goran Dragić je znova dobro izkoristil svoje minute. Foto: AP

Miami, ki je dobil vseh osem tekem proti ekipam iz centralne divizije, je tako v 12 dneh drugič premagal Indiano, potem ko je lani štirikrat izgubil proti Pacersom. Na začetku druge četrtine, ko je svoje prve točke vpisal tudi Dragić, so gostje prvič povedli z dvomestno razliko. Indiana je hitro znižala, a je z dobrim zaključkom prvega polčasa Vročica na odmor odšla s prednostjo 62:49. V tretji četrtini je naredila ključno razliko, že ob koncu te dala 100 točk, povedla za 28 in zadnja četrtina, ko je lahko spočila glavne nosilce igre, je bila zgolj formalnost.

Po štirih minutah drugega polčasa so varovanci Erika Spoelstre prednost povišali na več kot 20. Ta del igre so dobili z 38:23. 11 od svojih 17 točk je v tretji četrtini, ko je Miami iz igre metal 10/17, za tri pa 5/11, dosegel Duncan Robinson. Sredi tretje četrtine so Pacersi ostali brez T. J. Warrena, ki je bil na zadnji tekmi s 36 točkami prvi strelec moštva. Branilec Indiane se je sporekel z Jimmyjem Butlerjem, potem ko je košarkarja Miamija zaustavil z grobo osebno napako. Oba sta dobila tehnično napako. Butler je nato odrinil Warrena in prejel osebno napako, toda domači košarkar je napravil veliko neumnost in sodniško odločitev pospremil z aplavzom, za kar si je prislužil drugo tehnično napako ter tako izključitev.

Sedem gostujočih košarkarjev je doseglo dvomestno število točk. Bam Adebayo in Derrick Jones Jr. sta bila s po 18 najuspešnejša. V petek Miami gostuje v Brooklynu. Pri Indiani je bila premalo tudi odlična predstava Domantasa Sabonisa, ki se je izkazal s 27 točkami, ob tem pa je ujel še 14 odbitih žog in 30. v sezoni dosegel trojni dvojček.

Medtem je prvi zvezdnik Indiane Victor Oladipo sporočil, da 29. januarja proti Bullsom načrtuje vrnitev po dolgotrajni sanaciji poškodbe. Le nekaj dni pred vrnitvijo izvrstnega branilca bo minilo leto dni od njegove težke poškodbe kolena.

Tekme 8. januarja:

INDIANA - MIAMI

108:122 (23:31, 26:31, 23:38, 36:22)

Sabonis 27 in 14 skokov, A. Holiday in J. Holiday po 14, Lamb in Summer po 13, Turner 9, McConnell 6, Sampson 4, Warren 3, McDermott in Bitadze po 2, Johnson 1; Herro 19, Jones Jr. in Adebayo po 18, Robinson 17, Dragić 15 (3/5 za dve, 2/5 za tri), 1 skok in 4 podaje v 27 minutah, Butler 14, Leonard 6.



DALLAS - DENVER

106:107 (32:27, 27:29, 30:30, 17:21)

Dončić 27 (10/17 za dve, 1/7 za tri), 9 skokov in 10 podaj v 37 minutah, Powell 16, Hardaway Jr. 15, Curry 14, Kleber 13, Jackson 8, Finney-Smith 7, Wright 6; Jokić 33 (12/20 iz igre), Grant 15, Murray 14, Plumlee in Beasley po 10, Morris 9, Craig 5, Porter Jr. 2, Čančar ni igral.

