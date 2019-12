Goran Dragić je zadel za zmago Miamija, Aaron Holiday pa je na drugi strani zatem zgrešil. Foto: AP

V izjemno razburljivem dvoboju – v zadnjih 140 sekundah sta se moštvi petkrat zamenjali v vodstvu – so gostje s trojko Mylesa Turnerja dobre štiri minute pred koncem povedli s 106:102. Takrat so naredili delni izid 13:2. Pred tem so si v zadnji četrtini gostitelji po trojkah Dragića in Tylerja Herroja dvakrat priigrali devet točk naskoka, a so se obakrat Pacersi, ki so na lestvici Vzhoda s Philadelphio prvi zasledovalci tretjega Miamija, vrnili v igro.



Ko sta do konca ostali še dobri dve minuti, je Miami v vodstvo vrnil Jimmy Butler, ki je minuto kasneje ob domačem vodstvu s 111:110 zadel, toda sodniki so mu na veliko razburjenje Erika Spoelstre ob prodoru piskali osebno napako v napadu. Na drugi strani je bil v prodoru uspešen Jeremy Lamb, ki je ob tem zahteval še osebno napako Kendricka Nunna, a so sodniške piščalke ostale neme.



Ostalo je še 30 sekund. Butler je prodrl, toda zgrešil, a se borbeno dokopal do odbite žoge, ki je nato prišla do Nunna. Ta je z levega kota prodrl, a bil tudi on neuspešen, v skoku pa je bil najvišji Bam Adebayo. Žogo je center Miamija spravil do Dragića, ki je na trojki šel mimo Justina Holidaya, nato pa s "floaterjem" prek Turnerja šest sekund pred koncem popeljal gostitelje v vodstvo (113.112). Na parket je namesto brata prišel Aaron Holiday, ki je prevzel odgovornost. Najprej ga je pokrival Nunn, a ga je nato prevzel Derrick Jones. Holiday je po obratu prišel do meta, vendar je bil nenatančen.



"Ta zadnja dva skoka v napadu, te dve potezi govorita sami zase. Nikoli ne popuščamo in se ne predajamo," je borbenost košarkarjev s Floride izpostavil slovenski organizator igre. Skok so gostitelji, ki so morali na parketu American Airlines Arene na 15 tekmah premoč priznati le Los Angeles Lakersom, dobili s 56:34.



Dragić je v 29 minutah prispeval 14 točk (4/9 za dve, 2/5 za tri), v statistiko pa je vpisal še tri skoke in šest podaj. Prvi strelec tekme je bil Butler z 20 točkami, po 18 pa sta jih pri Miamiju dodala Adebayo, ki je ujel tudi 15 odbitih žog, in Duncan Robinson, ki je vse dosegel s šestimi trojkami. Aaron Holiday je bil s 17 prvi strelec Indiane.



MIAMI - INDIANA 113:112

Butler 20 (3/11 iz igre, prosti meti 14/15) in 9 skokov, Robinson (6/10 za tri) in Adebayo (15 skokov) po 18, Nunn 17, Dragić 14 (6/14 iz igre, 2/5 za tri), 6 podaj in 3 skoki v 29 minutah, Herro 10, Olynyk 9, Jones Jr. 7; A. Holiday 17, Warren in Lamb po 16, McDermott 14, Turner 13 (3/5 za tri), J. Holiday in Sumner po 11, Sabonis 8, McConnell 6.

BOSTON - CLEVELAND 129:117

Brown 34 (13/20 iz igre, 5/10 za tri), Tatum 30 (5/10 za tri), Kanter 14 in 9 skokov, Walker 13; Love 30 (6/11 za tri), Sexton 21, Porter 16.



ORLANDO - PHILADELPHIA 98:97

Fournier 20, Gordon 19 in 11 skokov, Ross 17, Vučević 16, 12 skokov in 7 podaj; Harris (11 skokov) in Embiid (11 skokov) po 24, Richardson 15, Simmons 13, 9 skokov in 7 podaj.



ATLANTA - MILWAUKEE 86:112

Crabbe 20 (4/7 za tri), Huerter in Young po 12; Middleton 23 (10/19 iz igre), 8 skokov in 7 podaj, B. Lopez 19 (8/14 iz igre), Ilyasova 18 (7/8 iz igre) in 17 skokov, G. Antetokounmpo ni

igral zaradi bolečin v hrbtu.

CHARLOTTE - OKLAHOMA CITY 102:104 - po podaljšku

Rozier 26 (10/18 iz igre), Graham 15, 13 podaj in 9 skokov, Washington 14; Gilgeous-Alexander 27 (10/17 iz igre), Schröder 24, Paul 16, Adams 14 in 12 skokov.



GOLDEN STATE - PHOENIX 105:96

Russell 31 (10/25 iz igre), Lee 16, Burks 13; Booker 34 (13/24 iz igre), Rubio in Šarić (10 skokov) po 11, Kaminsky 10.

Vzhodna konferenca Ekipa

Z P O Milwaukee Bucks 33 28 5 84.8 Boston Celtics 29 22 7 75.9 Miami Heat 31 23 8 74.2 Philadelphia 76ers 34 23 11 67.6 Indiana Pacers 32 21 11 65.6 Toronto Raptors 31 21 10 67.7 Brooklyn Nets 30 16 14 53.3 Orlando Magic 31 14 17 45.2 Charlotte Hornets 34 13 21 38.2 Chicago Bulls 32 12 20 37.5 Detroit Pistons 32 12 20 37.5 Cleveland Cavaliers 31 9 22 29.0 Washington Wizards 30 9 21 30.0 New York Knicks 32 8 24 25.0 Atlanta Hawks 32 6 26 18.8